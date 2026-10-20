अमृतसर पहुंचे आयुष्मान खुराना और सारा अली खान, गोल्डन टेंपल में टेका माथा; अटारी सीमा पर लगाए देशभक्ति के नारे

जागरण संवाददाता, अमृतसर। बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना और अभिनेत्री सारा अली खान मंगलवार को अमृतसर पहुंचे। दोनों कलाकारों ने श्री हरिमंदिर साहिब (गोल्डन टैंपल) में माथा टेककर गुरु घर का आशीर्वाद लिया और सरबत के भले की अरदास की।

इसके बाद वे अटारी सीमा पर पहुंचे, जहां उन्होंने भारत-पाकिस्तान सीमा पर होने वाली रिट्रीट सेरेमनी देखी। इस दौरान दोनों कलाकारों ने वहां मौजूद लोगों के साथ देशभक्ति के नारे लगाकर उत्साह बढ़ाया।

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सरबत के भले की अरदास की

श्री हरिमंदिर साहिब में नतमस्तक होने के बाद दोनों कलाकार भारत-पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय अटारी सीमा के लिए रवाना हुए। अटारी सीमा पर पहुंचकर उन्होंने प्रसिद्ध रिट्रीट सेरेमनी को बहुत ही नजदीक से देखा और सैनिकों के पराक्रम को सराहा।