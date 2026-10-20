यूपी में यहां कुंभकर्ण की है आटा चक्की, रावण की 18 साल से चल रही प्रिंटिंग प्रेस

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। रामलीला के मंच पर कलाकार अपने अभिनय से पात्रों को जीवंत करते हैं, लेकिन इनके जीवन की कहानी भी किसी रोचक प्रसंग से कम नहीं है। अकबरपुर की रामलीला में रावण और कुंभकर्ण जैसे प्रमुख पात्र निभाने वाले कलाकार दिन में अपने कामकाज में व्यस्त रहते हैं और शाम होते ही रामलीला के मंचन में जुट जाते हैं।

कोई आटा चक्की चलाता है तो कोई प्रिंटिंग प्रेस का संचालन करता है। कामकाज के बीच समय निकालकर अभिनय का अभ्यास करना इनकी दिनचर्या का हिस्सा है। अकबरपुर की रामलीला में कई पात्र बाहर से आते हैं, जबकि कई स्थानीय कलाकार महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। इनमें रावण का किरदार निभाने वाले राजन द्विवेदी उर्फ अनिल पिछले 18 वर्षों से मंच पर लंकापति की भूमिका निभा रहे हैं।