Punjab Weather 20th September: सावधान! अब पंजाब में सताएगी ड्राय हीट, फरीदकोट में पारा 38 डिग्री पार हुआ
पंजाब में शनिवार को फरीदकोट 38 डिग्री के साथ सबसे गर्म रहा। मौसम विभाग ने 24 सितंबर तक हल्की वर्षा और अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहने की संभावना जताई।
HighLights
पंजाब में सितंबर के तीसरे सप्ताह में भी गर्मी जारी।
फरीदकोट में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।
24 सितंबर तक हल्की वर्षा की संभावना, रात में ठंडक।
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब में सितंबर के तीसरे सप्ताह में भी गर्मी का असर बना हुआ है। मौसम विभाग की ओर से शनिवार, 19 सितंबर को जारी आंकड़ों के अनुसार, राज्य में सबसे अधिक अधिकतम तापमान फरीदकोट में 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा कई जिलों में तापमान 33 से 35 डिग्री के बीच रहा।
मौसम विभाग ने 24 सितंबर तक राज्य में हल्की वर्षा की संभावना जताई है, हालांकि सप्ताह के दौरान वर्षा सामान्य से कम रहने का अनुमान है। शनिवार को चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पटियाला में 35.3, रूपनगर में 35.4, बठिंडा हवाई अड्डा केंद्र में 35.1 और मोहाली में 34.8 डिग्री तापमान रहा। लुधियाना में 33.4, पठानकोट में 33.4, अमृतसर में 32.1 और जालंधर में 32.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया।
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फरीदकोट में सबसे अधिक गर्मी
मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, शनिवार को फरीदकोट में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके बाद रूपनगर में 35.4, पटियाला में 35.3 और चंडीगढ़ में 35 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। बठिंडा के विभिन्न मौसम केंद्रों में अधिकतम तापमान 31.9 से 35.1 डिग्री के बीच रहा।
अमृतसर में अधिकतम तापमान 32.1 डिग्री रहा, जो सामान्य से 1.9 डिग्री कम दर्ज किया गया। लुधियाना में तापमान 33.4 डिग्री रहा, जबकि पटियाला में यह सामान्य से 1.9 डिग्री अधिक था। राज्य के अधिकतर हिस्सों में शनिवार को वर्षा नहीं हुई।
24 सितंबर तक हल्की वर्षा के आसार
मौसम विभाग के साप्ताहिक पूर्वानुमान के अनुसार, 24 सितंबर तक पंजाब में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। हालांकि पूरे राज्य में वर्षा सामान्य से कम रहने की संभावना जताई गई है। इस अवधि में व्यापक स्तर पर भारी वर्षा की संभावना नहीं बताई गई है।
पूर्वानुमान के मुताबिक पठानकोट, होशियारपुर, नवांशहर, रूपनगर, फतेहगढ़ साहिब, मोहाली और पटियाला के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। उत्तरी और मध्य पंजाब के कई इलाकों में तापमान 34 से 36 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। दक्षिणी और दक्षिण-पश्चिमी हिस्सों में भी गर्मी का प्रभाव बना रह सकता है।
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होशियारपुर और रूपनगर में अधिक गर्मी
मौसम विभाग ने बताया कि सप्ताह के दौरान अधिकतम तापमान राज्य के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से सामान्य से अधिक रह सकता है। होशियारपुर और रूपनगर में तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना जताई गई है। इससे इन क्षेत्रों में दिन के समय गर्मी का असर अपेक्षाकृत ज्यादा महसूस हो सकता है।
वहीं, न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट का अनुमान है। पठानकोट में रात का तापमान 16 से 18 डिग्री, अमृतसर और गुरदासपुर में 18 से 20 डिग्री तथा मध्य पंजाब में 20 से 22 डिग्री के बीच रह सकता है। दक्षिणी जिलों में न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है।
रात के तापमान में गिरावट की संभावना
मौसम विभाग के अनुसार, सप्ताह के दौरान पंजाब में न्यूनतम तापमान सामान्य से सामान्य से कम रह सकता है। इससे रात और सुबह के समय हल्की ठंडक महसूस होने की संभावना है। हालांकि दिन के समय अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री के आसपास रहने के कारण गर्मी से पूरी तरह राहत मिलने के आसार कम हैं।
मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, स्थानीय परिस्थितियों के कारण अलग-अलग जिलों में तापमान में अंतर रह सकता है।
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