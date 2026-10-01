Punjab Weather 1st October: पंजाब में मानसून की बेरुखी, सामान्य से 41% कम बारिश; क्या आज होगी बारिश?
पंजाब में मानसून सत्र में सामान्य से 41 प्रतिशत कम बारिश हुई। 6 जिलों में कमी 60 प्रतिशत से अधिक ...और पढ़ें
HighLights
पंजाब में मानसून सत्र में 41% कम बारिश दर्ज की गई।
छह जिलों में 60% से अधिक बारिश की कमी, सूखे की आशंका।
मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में शुष्क मौसम का अनुमान लगाया।
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब में इस मानसून सत्र में बारिश सामान्य से काफी कम रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में मानसून के दौरान सामान्य 438.8 मिलीमीटर बारिश के मुकाबले अब तक केवल 258.7 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। इस तरह राज्य में सामान्य से 41 प्रतिशत कम बारिश हुई है।
प्रदेश के 23 जिलों में बारिश की स्थिति का आकलन करने पर तस्वीर अलग-अलग दिखाई देती है। पठानकोट और गुरदासपुर ऐसे दो जिले हैं, जहां सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है। वहीं अमृतसर बारिश सामान्य श्रेणी में रही है, लेकिन यहां भी 18 फीसदी कम बारिश हुई है।
इसके विपरीत राज्य के सबसे अधिक 14 जिलों में सामान्य से 20 से 60 प्रतिशत तक कम बारिश हुई है। इनमें तरनतारन, फिरोजपुर, फाजिल्का, लुधियाना, जालंधर और पटियाला समेत कई जिले शामिल हैं। 6 जिलों में स्थिति और कमजोर रही। कपूरथला, श्री मुक्तसर साहिब, मानसा, बरनाला, मोहाली और फतेहगढ़ साहिब में सामान्य से 60 प्रतिशत से अधिक बारिश की कमी दर्ज की गई है।
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पंजाब में मानसून वर्षा की स्थिति (जिलावार)
|श्रेणी (रंग)
|वर्षा का स्तर
|जिलों की संख्या
|प्रमुख जिलों के नाम
|नीला
|सामान्य से अधिक
|2
|
पठानकोट, गुरदासपुर
|ग्रीन
|सामान्य श्रेणी (20% तक कम)
|1
|
अमृतसर
|रेड
|कम बारिश (20% से 60% कम)
|14
|
तरनतारन, फिरोजपुर, फाजिल्का, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, बठिंडा, होशियारपुर, संगरूर आदि
|यलो
|अत्यधिक कम बारिश (60% से अधिक कम)
|6
|
कपूरथला, श्री मुक्तसर साहिब, मानसा, बरनाला, फतेहगढ़ साहिब, मोहाली
|कुल / कुल कमी
|
औसत से 41% कम वर्षा
|
23
|
वास्तविक: 258.7 मिमी | सामान्य: 438.8 मिमी
आज भी शुष्क रहेगा मौसम
मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से 30 सितंबर को जारी आंकड़ों के अनुसार बुधवार को पंजाब में मौसम पूरी तरह शुष्क रहा। प्रदेश के किसी भी मौसम केंद्र पर बारिश दर्ज नहीं की गई। सभी केंद्रों पर वर्षा शून्य मिलीमीटर रही। इतना ही नहीं, आने वाले दिनों के लिए भी मौसम विभाग ने तो कोई अलर्ट जारी किया है और न ही कोई बारिश का अनुमान जारी किया है। यानी कि आने वाले दिन भी पंजाब में शुष्क रहने वाले हैं।
दिन के तापमान में मंगलवार की तुलना में औसतन 0.9 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि तापमान अभी सामान्य के आसपास बना हुआ है। प्रदेश में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस बठिंडा में दर्ज किया गया। चंडीगढ़ में 33.6, लुधियाना में 33.6, पटियाला में 33.8 और अमृतसर में 32.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहा।
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न्यूनतम तापमान में बड़ा बदलाव नहीं
रात के तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है और यह भी सामान्य के आसपास बना हुआ है। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस लुधियाना में दर्ज किया गया। थीन बांध क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 18.5 डिग्री सेल्सियस रहा।
चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 21.0, अमृतसर में 20.8, पटियाला में 21.3 और पठानकोट में 21.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मानसून की विदाई के साथ प्रदेश में मौसम के लगातार शुष्क बने रहने की स्थिति है।
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