Punjab Weather 1st October: पंजाब में मानसून की बेरुखी, सामान्य से 41% कम बारिश; क्या आज होगी बारिश?

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब में इस मानसून सत्र में बारिश सामान्य से काफी कम रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में मानसून के दौरान सामान्य 438.8 मिलीमीटर बारिश के मुकाबले अब तक केवल 258.7 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। इस तरह राज्य में सामान्य से 41 प्रतिशत कम बारिश हुई है।

प्रदेश के 23 जिलों में बारिश की स्थिति का आकलन करने पर तस्वीर अलग-अलग दिखाई देती है। पठानकोट और गुरदासपुर ऐसे दो जिले हैं, जहां सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है। वहीं अमृतसर बारिश सामान्य श्रेणी में रही है, लेकिन यहां भी 18 फीसदी कम बारिश हुई है।

इसके विपरीत राज्य के सबसे अधिक 14 जिलों में सामान्य से 20 से 60 प्रतिशत तक कम बारिश हुई है। इनमें तरनतारन, फिरोजपुर, फाजिल्का, लुधियाना, जालंधर और पटियाला समेत कई जिले शामिल हैं। 6 जिलों में स्थिति और कमजोर रही। कपूरथला, श्री मुक्तसर साहिब, मानसा, बरनाला, मोहाली और फतेहगढ़ साहिब में सामान्य से 60 प्रतिशत से अधिक बारिश की कमी दर्ज की गई है।