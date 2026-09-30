Punjab Mandi Rates Today: सोना-चांदी के दामों में दिखी तेजी, मंडियों में अनाज व दालों के ताजा भाव जारी

खन्ना राइसब्रान (खाद्य) - 225 प्रति प्वाइंट (जीएसटी अतिरिक्त)

राइसब्रान (अखाद्य) - 223 प्रति प्वाइंट (जीएसटी अतिरिक्त)

खल सरसों - 3,580 प्रति क्विंटल (जीएसटी अतिरिक्त)

DOC राइसब्रान बैच सफेद 2,020 प्रति क्विंटल (जीएसटी अतिरिक्त)

DOC राइसब्रान कंटीन्यूअस 2,000 प्रति क्विंटल (जीएसटी अतिरिक्त)

सरसों - 28,500 प्रति टन (जीएसटी अतिरिक्त)

सूरजमुखी - 28,000 प्रति टन (जीएसटी अतिरिक्त)

गेहूं - 2,915 - 2,925 प्रति क्विंटल (जीएसटी अतिरिक्त)

आटा - 1,600 - 1,610 50 किग्रा (जीएसटी अतिरिक्त)

मैदा - 1,700 - 1,710 प्रति बैग (जीएसटी अतिरिक्त)

सूजी - 1,725 - 1,735 50 किग्रा (जीएसटी अतिरिक्त)

चोकर - 1,200 45 किग्रा (जीएसटी अतिरिक्त)

चोकर - 740 30 किग्रा (जीएसटी अतिरिक्त)

मक्की बिहार 2,700 - 2,750 प्रति क्विंटल (जीएसटी अतिरिक्त)

लुधियाना राजमां चित्रा 10,000 - 12,800 प्रति क्विंटल

अरहर दाल - 12,400 - 13,400 प्रति क्विंटल

उड़द साबुत 11,200 - 13,000 प्रति क्विंटल

उड़द धोया 11,700 - 13,200 प्रति क्विंटल

उड़द छिलका 11,200 - 12,600 प्रति क्विंटल

दाल मसूर - 7,800 - 11,500 प्रति क्विंटल

चनादाल - 8,300 - 8,600 प्रति क्विंटल

बेसन एग्रो प्योर 3,350 35 किग्रा

काबली चना - 8,000 - 12,800 प्रति क्विंटल

मूंग साबुत 9,000 - 10,500 प्रति क्विंटल

मूंग धोया 9,500 - 12,000 प्रति क्विंटल

चावल DB सेला 9,600 - 9,800 प्रति क्विंटल

चावल शरबती स्टीम 7,500 - 7,700 प्रति क्विंटल

चावल 1121 सेला 10,400 - 10,600 प्रति क्विंटल

तेल बिनौला 15,500 प्रति क्विंटल

तेल चावल तेल 13,500 प्रति क्विंटल

तेल सरसों 17,300 - 17,400 प्रति क्विंटल

खल सरसों 3,600 - 3,650 प्रति क्विंटल

खल बिनौला 4,200 - 4,300 प्रति क्विंटल

DOC मूंगफली 36,500 प्रति क्विंटल

किराना जीरा 23,000 - 26,400 प्रति क्विंटल

किराना धनिया 16,600 - 19,300 प्रति क्विंटल

किराना हल्दी 19,300 - 23,200 प्रति क्विंटल

किराना केसर (कश्मीरी) 275 - 280 प्रति ग्राम

अमृतसर बासमती (1121) स्टीम 11,300 - 11,500 प्रति क्विंटल

बासमती (1121) सेला 10,300 - 10,400 प्रति क्विंटल

चावल शरबती सेला 6,700 - 6,800 प्रति क्विंटल

चावल शरबती स्टीम 7,500 - 7,800 प्रति क्विंटल

चावल (1509) नया सेला 8,200 - 8,400 प्रति क्विंटल

धान शरबती 3,500 - 3,550 प्रति क्विंटल

धान बासमती 1121 5,600 - 5,700 प्रति क्विंटल

धान (1509) नया 4,300 - 4,400 प्रति क्विंटल

चावल PR-11 5,800 - 5,900 प्रति क्विंटल

देशी चना - 8,100 - 8,200 प्रति क्विंटल

चनादाल - 8,400 - 8,700 प्रति क्विंटल

गुड़ देशी पंजाब 5,750 - 5,800 प्रति क्विंटल

शक्कर देशी 5,700 - 5,750 प्रति क्विंटल

बूरा खांड - 5,650 - 5,700 प्रति क्विंटल

जालंधर गेहूं दड़ा 2,875 - 2,885 प्रति क्विंटल

चावल परमल कच्चा 4,100 - 4,200 प्रति क्विंटल

चावल सेला 3,900 - 4,000 प्रति क्विंटल

मक्की बिहार 2,650 - 2,675 प्रति क्विंटल

मक्की यूपी 2,540 - 2,550 प्रति क्विंटल

उड़द दाल छिलका 11,600 - 13,000 प्रति क्विंटल

चना देशी छना 8,300 - 8,500 प्रति क्विंटल

दाल चना - 8,400 - 8,700 प्रति क्विंटल

काबली चना - 8,500 - 12,500 प्रति क्विंटल

राजमां चित्रा पुणे 10,300 - 12,300 प्रति क्विंटल

राजमां चीन 12,500 - 13,200 प्रति क्विंटल

राजमां शर्मिली 8,500 - 8,600 प्रति क्विंटल

किराना जीरा 24,600 - 27,600 प्रति क्विंटल

किराना धनिया 16,900 - 20,900 प्रति क्विंटल

लालमिर्च गुन्टूर (334 नं.) 17,500 - 18,500 प्रति क्विंटल

लालमिर्च तेजा 26,000 - 29,800 प्रति क्विंटल

हल्दी इरोड गट्ठा 19,200 - 19,300 प्रति क्विंटल

हल्दी निजामाबाद 22,000 - 24,500 प्रति क्विंटल

मेवा काजू (320 नं.) 1,000 - 1,020 प्रति किलो

मेवा काजू (210 नं.) 1,060 - 1,090 प्रति किलो

मेवा काजू (240 नं.) 1,030 - 1,040 प्रति किलो

मेवा काजू (180 नं.) 1,150 - 1,160 प्रति किलो

मेवा मखाना 850 - 1,350 प्रति किलो

मेवा गोला 37,000 - 46,000 प्रति क्विंटल

बठिंडा रुई J-34 पंजाब 6,400 - 6,450 प्रति मन

रुई हरियाणा 6,400 - 6,425 प्रति मन

रुई राजस्थान 6,400 - 6,450 प्रति मन

बिनौला - 4,700 - 4,800 प्रति क्विंटल

नरमा कपास नई 8,100 - 8,400 प्रति क्विंटल

खल बिनौला 3,900 - 4,000 प्रति क्विंटल

खल सरसों 3,300 - 3,350 प्रति क्विंटल

गेहूं चोकर - 650 29 किलो