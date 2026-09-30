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Punjab Mandi Rates Today: सोना-चांदी के दामों में दिखी तेजी, मंडियों में अनाज व दालों के ताजा भाव जारी

By Digital Desk Edited By: Anuj Sharma
Published: Wed, 30 Sep 2026 05:52 PM (GMT+05:30)

पंजाब की दिसावरी मंडियों में अनाज व दालों के भाव स्थिर हैं, जबकि सराफा बाजार में सोने के दाम बढ़ने से तेजी का माहौल बना हुआ है।

ये प्रतीकात्मक तस्वीर है।

ये प्रतीकात्मक तस्वीर है।

HighLights

  1. पंजाब की मंडियों में खाद्यान्न, दालों और तिलहन के भाव विविध।

  2. सराफा बाजार में सोने के दाम में तेजी दर्ज की गई।

  3. अमृतसर, लुधियाना में बासमती चावल और दालों के दाम मजबूत।

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों और दिसावरी मंडियों में खाद्यान्न, दालों, तिलहन और किराना सामान के भावों में विविधता देखने को मिल रही है। खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और बठिंडज्ञ की मंडियों में गेहूं, बासमती चावल, मक्की, चना, राजमां और विभिन्न प्रकार के तेल व खल की आवक और मांग के अनुसार सौदे हो रहे हैं

जहां एक ओर अमृतसर और लुधियाना की मंडियों में गुणवत्ता वाले बासमती चावल व दालों के दाम मजबूत बने हुए हैं, वहीं बठिंडा मंडी में नरमा-कपास, रुई और बिनौला की गतिविधियां बाजार का रुझान तय कर रही हैं

दूसरी ओर, राज्य के प्रमुख सराफा बाजारों में कीमती धातुओं के दामों में तेजी का रुख देखा जा रहा है। सोने के दामों में बढ़त दर्ज की गई है, आभूषणों और गिनी के दामों में भी तेजी दर्ज की गई, जबकि चांदी और सिक्कों के भाव स्थिर बने हुए हैं। कृषि उपज मंडियों और सराफा बाजार के यह मिले-जुले रुझान राज्य की अर्थव्यवस्था और स्थानीय व्यापारिक गतिविधियों को सीधे प्रभावित कर रहे हैं

 

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पंजाब मंडी भाव / गोल्ड रेट (30/09/2026)

सराफा बाजार

 

विवरण / श्रेणी दर (₹) इकाई
सोना स्टैंडर्ड 1,49,600 प्रति 10 ग्राम
सोना 24 कैरेट 1,52,100 प्रति 10 ग्राम
आभूषण 1,41,450 प्रति 10 ग्राम
गिन्नो 1,15,280 प्रति नग
चांदी 2,30,000 किलो
सिक्का 2,54,000 किलो

 

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पंजाब दिसावरी मंडी भाव 

 

मंडी जिंस / वस्तु विवरण / किस्म भाव (रुपये में) इकाई / शर्त
खन्ना राइसब्रान (खाद्य) - 225
प्रति प्वाइंट (जीएसटी अतिरिक्त)
  राइसब्रान (अखाद्य) - 223
प्रति प्वाइंट (जीएसटी अतिरिक्त)
  खल सरसों - 3,580
प्रति क्विंटल (जीएसटी अतिरिक्त)
  DOC राइसब्रान बैच सफेद 2,020
प्रति क्विंटल (जीएसटी अतिरिक्त)
  DOC राइसब्रान कंटीन्यूअस 2,000
प्रति क्विंटल (जीएसटी अतिरिक्त)
  सरसों - 28,500
प्रति टन (जीएसटी अतिरिक्त)
  सूरजमुखी - 28,000
प्रति टन (जीएसटी अतिरिक्त)
  गेहूं - 2,915 - 2,925
प्रति क्विंटल (जीएसटी अतिरिक्त)
  आटा - 1,600 - 1,610
50 किग्रा (जीएसटी अतिरिक्त)
  मैदा - 1,700 - 1,710
प्रति बैग (जीएसटी अतिरिक्त)
  सूजी - 1,725 - 1,735
50 किग्रा (जीएसटी अतिरिक्त)
  चोकर - 1,200
45 किग्रा (जीएसटी अतिरिक्त)
  चोकर - 740
30 किग्रा (जीएसटी अतिरिक्त)
  मक्की बिहार 2,700 - 2,750
प्रति क्विंटल (जीएसटी अतिरिक्त)
लुधियाना राजमां चित्रा 10,000 - 12,800
प्रति क्विंटल
  अरहर दाल - 12,400 - 13,400
प्रति क्विंटल
  उड़द साबुत 11,200 - 13,000
प्रति क्विंटल
  उड़द धोया 11,700 - 13,200
प्रति क्विंटल
  उड़द छिलका 11,200 - 12,600
प्रति क्विंटल
  दाल मसूर - 7,800 - 11,500
प्रति क्विंटल
  चनादाल - 8,300 - 8,600
प्रति क्विंटल
  बेसन एग्रो प्योर 3,350
35 किग्रा
  काबली चना - 8,000 - 12,800
प्रति क्विंटल
  मूंग साबुत 9,000 - 10,500
प्रति क्विंटल
  मूंग धोया 9,500 - 12,000
प्रति क्विंटल
  चावल DB सेला 9,600 - 9,800
प्रति क्विंटल
  चावल शरबती स्टीम 7,500 - 7,700
प्रति क्विंटल
  चावल 1121 सेला 10,400 - 10,600
प्रति क्विंटल
  तेल बिनौला 15,500
प्रति क्विंटल
  तेल चावल तेल 13,500
प्रति क्विंटल
  तेल सरसों 17,300 - 17,400
प्रति क्विंटल
  खल सरसों 3,600 - 3,650
प्रति क्विंटल
  खल बिनौला 4,200 - 4,300
प्रति क्विंटल
  DOC मूंगफली 36,500
प्रति क्विंटल
  किराना जीरा 23,000 - 26,400
प्रति क्विंटल
  किराना धनिया 16,600 - 19,300
प्रति क्विंटल
  किराना हल्दी 19,300 - 23,200
प्रति क्विंटल
  किराना केसर (कश्मीरी) 275 - 280
प्रति ग्राम
अमृतसर बासमती (1121) स्टीम 11,300 - 11,500
प्रति क्विंटल
  बासमती (1121) सेला 10,300 - 10,400
प्रति क्विंटल
  चावल शरबती सेला 6,700 - 6,800
प्रति क्विंटल
  चावल शरबती स्टीम 7,500 - 7,800
प्रति क्विंटल
  चावल (1509) नया सेला 8,200 - 8,400
प्रति क्विंटल
  धान शरबती 3,500 - 3,550
प्रति क्विंटल
  धान बासमती 1121 5,600 - 5,700
प्रति क्विंटल
  धान (1509) नया 4,300 - 4,400
प्रति क्विंटल
  चावल PR-11 5,800 - 5,900
प्रति क्विंटल
  देशी चना - 8,100 - 8,200
प्रति क्विंटल
  चनादाल - 8,400 - 8,700
प्रति क्विंटल
  गुड़ देशी पंजाब 5,750 - 5,800
प्रति क्विंटल
  शक्कर देशी 5,700 - 5,750
प्रति क्विंटल
  बूरा खांड - 5,650 - 5,700
प्रति क्विंटल
जालंधर गेहूं दड़ा 2,875 - 2,885
प्रति क्विंटल
  चावल परमल कच्चा 4,100 - 4,200
प्रति क्विंटल
  चावल सेला 3,900 - 4,000
प्रति क्विंटल
  मक्की बिहार 2,650 - 2,675
प्रति क्विंटल
  मक्की यूपी 2,540 - 2,550
प्रति क्विंटल
  उड़द दाल छिलका 11,600 - 13,000
प्रति क्विंटल
  चना देशी छना 8,300 - 8,500
प्रति क्विंटल
  दाल चना - 8,400 - 8,700
प्रति क्विंटल
  काबली चना - 8,500 - 12,500
प्रति क्विंटल
  राजमां चित्रा पुणे 10,300 - 12,300
प्रति क्विंटल
  राजमां चीन 12,500 - 13,200
प्रति क्विंटल
  राजमां शर्मिली 8,500 - 8,600
प्रति क्विंटल
  किराना जीरा 24,600 - 27,600
प्रति क्विंटल
  किराना धनिया 16,900 - 20,900
प्रति क्विंटल
  लालमिर्च गुन्टूर (334 नं.) 17,500 - 18,500
प्रति क्विंटल
  लालमिर्च तेजा 26,000 - 29,800
प्रति क्विंटल
  हल्दी इरोड गट्ठा 19,200 - 19,300
प्रति क्विंटल
  हल्दी निजामाबाद 22,000 - 24,500
प्रति क्विंटल
  मेवा काजू (320 नं.) 1,000 - 1,020
प्रति किलो
  मेवा काजू (210 नं.) 1,060 - 1,090
प्रति किलो
  मेवा काजू (240 नं.) 1,030 - 1,040
प्रति किलो
  मेवा काजू (180 नं.) 1,150 - 1,160
प्रति किलो
  मेवा मखाना 850 - 1,350
प्रति किलो
  मेवा गोला 37,000 - 46,000
प्रति क्विंटल
बठिंडा रुई J-34 पंजाब 6,400 - 6,450
प्रति मन
  रुई हरियाणा 6,400 - 6,425
प्रति मन
  रुई राजस्थान 6,400 - 6,450
प्रति मन
  बिनौला - 4,700 - 4,800
प्रति क्विंटल
  नरमा कपास नई 8,100 - 8,400
प्रति क्विंटल
  खल बिनौला 3,900 - 4,000
प्रति क्विंटल
  खल सरसों 3,300 - 3,350
प्रति क्विंटल
  गेहूं चोकर - 650
29 किलो
  गेहूं चोकर - 1,200
50 किलो

 

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