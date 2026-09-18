Punjab Weather 18th September: पंजाब में बारिश का दायरा होगा सीमित, दो दिन बाद थम जाएगा मानसून का दौर!

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब में आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियों में तेजी से कमी आने वाली है। मौसम विज्ञान केंद्र, चंडीगढ़ की जारी जिलावार पूर्वानुमान रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के किसी भी जिले के लिए फिलहाल कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। 18 और 19 सितंबर को कुछ जिलों में हल्की और बिखरी बारिश हो सकती है, जबकि 20 सितंबर से पूरे पंजाब में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है।

वहीं, बीते दिनों हुई छुटपुट बारिश के बाद तापमान में गिरावट देखने को मिली। 24 घंटों के भीतर 1.9 डिग्री की गिरावट के बाद तापमान सामान्य के करीब पहुंचा है। जिससे लोगों को हल्की राहत मिली है। तापमान जो 38 डिग्री के करीब पहुंच चुका था, अब 34.1 डिग्री दर्ज किया गया है।

वहीं अमृतसर, तरनतारन, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब और शहीद भगत सिंह नगर में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा। 19 सितंबर: बारिश का दायरा और सीमित हो जाएगा। पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, होशियारपुर, फिरोजपुर, फाजिल्का, श्री मुक्तसर साहिब और रूपनगर में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा पंजाब के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मौसम साफ रहने की संभावना है। लुधियाना, जालंधर, पटियाला, बठिंडा, संगरूर और एसएएस नगर समेत अधिकांश जिलों में बारिश की संभावना नहीं है। 20 और 21 सितंबर: पंजाब के सभी 23 जिलों में मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा। इस दौरान राज्य में बारिश की कोई संभावना नहीं है। यानी 19 सितंबर के बाद बारिश की गतिविधियां लगभग पूरी तरह समाप्त हो जाएंगी और धूप का असर बढ़ सकता है।