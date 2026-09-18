Punjab Weather 18th September: पंजाब में बारिश का दायरा होगा सीमित, दो दिन बाद थम जाएगा मानसून का दौर!
पंजाब में बारिश की गतिविधियां अब घटेंगी। 18 और 19 सितंबर को कुछ जिलों में हल्की बारिश संभव है, जबकि 20 सितंबर से पूरे राज्य में मौसम शुष्क रहेगा।
HighLights
बारिश की गतिविधियों में तेजी से कमी आएगी।
20 सितंबर से पूरे पंजाब में मौसम शुष्क रहेगा।
तापमान में 1.9 डिग्री की गिरावट से मिली राहत।
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब में आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियों में तेजी से कमी आने वाली है। मौसम विज्ञान केंद्र, चंडीगढ़ की जारी जिलावार पूर्वानुमान रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के किसी भी जिले के लिए फिलहाल कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। 18 और 19 सितंबर को कुछ जिलों में हल्की और बिखरी बारिश हो सकती है, जबकि 20 सितंबर से पूरे पंजाब में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है।
वहीं, बीते दिनों हुई छुटपुट बारिश के बाद तापमान में गिरावट देखने को मिली। 24 घंटों के भीतर 1.9 डिग्री की गिरावट के बाद तापमान सामान्य के करीब पहुंचा है। जिससे लोगों को हल्की राहत मिली है। तापमान जो 38 डिग्री के करीब पहुंच चुका था, अब 34.1 डिग्री दर्ज किया गया है।
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18 सितंबर को कुछ जिलों में बारिश
18 सितंबर: पंजाब के उत्तरी और दक्षिण-पश्चिमी हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान पठानकोट, होशियारपुर, रूपनगर, एसएएस नगर, फरीदकोट, फिरोजपुर, फाजिल्का, श्री मुक्तसर साहिब, बठिंडा, मोगा, बरनाला, मानसा और संगरूर में हल्की बिखरी वर्षा का अनुमान है। हालांकि मौसम विभाग ने किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया है।
वहीं अमृतसर, तरनतारन, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब और शहीद भगत सिंह नगर में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा।
19 सितंबर: बारिश का दायरा और सीमित हो जाएगा। पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, होशियारपुर, फिरोजपुर, फाजिल्का, श्री मुक्तसर साहिब और रूपनगर में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है।
इसके अलावा पंजाब के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मौसम साफ रहने की संभावना है। लुधियाना, जालंधर, पटियाला, बठिंडा, संगरूर और एसएएस नगर समेत अधिकांश जिलों में बारिश की संभावना नहीं है।
20 और 21 सितंबर: पंजाब के सभी 23 जिलों में मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा। इस दौरान राज्य में बारिश की कोई संभावना नहीं है। यानी 19 सितंबर के बाद बारिश की गतिविधियां लगभग पूरी तरह समाप्त हो जाएंगी और धूप का असर बढ़ सकता है।
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तापमान में 1.9 डिग्री की गिरावट
17 सितंबर की रिपोर्ट के अनुसार पंजाब के औसत अधिकतम तापमान में पिछले दिन के मुकाबले 1.9 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि, राज्य में तापमान सामान्य के आसपास बना हुआ है।
मोहाली स्थित मौसम केंद्र में राज्य का सबसे अधिक तापमान 34.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.3 डिग्री अधिक है।
अमृतसर में 30.8, लुधियाना में 32.4, पटियाला में 33.3, पठानकोट में 32.4, फरीदकोट में 31.5 और कपूरथला में 29.9 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। फरीदकोट में तापमान में सबसे अधिक पांच डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई।
दो स्थानों पर हुई हल्की बूंदाबांदी
सुबह साढ़े आठ बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक पंजाब के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहा और बारिश दर्ज नहीं हुई। केवल सलेरन, होशियारपुर और भाखड़ा बांध-नंगल, रूपनगर में 0.5-0.5 मिलीमीटर हल्की बारिश दर्ज की गई। कुल मिलाकर तापमान में गिरावट से पंजाब में गर्मी से कुछ राहत मिली है।
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