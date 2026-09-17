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Punjab Weather 17th September: आज 8 जिलों में यलो अलर्ट जारी, मानसून होगा मेहरबान!

By Digital Desk Edited By: Anuj Sharma
Published: Thu, 17 Sep 2026 07:00 AM (IST)

पंजाब में अलर्ट के बाद भी बुधवार को शाम तक बारिश नहीं हुई, जबकि गुरुवार को आठ जिलों में येलो ...और पढ़ें

ये प्रतीकात्मक तस्वीर है।

ये प्रतीकात्मक तस्वीर है।

HighLights

  1. 17 सितंबर को पंजाब के 8 जिलों में येलो अलर्ट।

  2. पठानकोट, रूपनगर, होशियारपुर में भारी बारिश की संभावना।

  3. बुधवार को मौसम शुष्क रहा, तापमान में हुई बढ़ोतरी।

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब में मौसम विभाग की बारिश की चेतावनी के बावजूद बुधवार को प्रदेश में मौसम शुष्क रहा। बुधवार सुबह साढ़े आठ बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक राज्य के किसी भी मौसम केंद्र पर बारिश दर्ज नहीं की गई। इस दौरान तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिली।

मौसम विभाग की 16 सितंबर की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के औसत अधिकतम तापमान में पिछले दिन के मुकाबले 0.7 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। हालांकि, औसत तापमान सामान्य के आसपास ही बना रहा।

अब गुरुवार यानी 17 सितंबर को मौसम में बदलाव के आसार हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पंजाब के आठ जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इनमें तीन जिलों पठानकोट, रूपनगर और होशियारपुर में गरज-चमक के साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं अमृतसर, तरनतारन, गुरदासपुर, फिरोजपुर और फाजिल्का में गरज-चमक और बिजली कड़कने की चेतावनी जारी की गई है।

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आठ जिलों में बरसेंगे बादल

गुरुवार को सबसे ज्यादा असर पंजाब के उत्तरी और सीमावर्ती जिलों में दिखाई देने की संभावना है। पठानकोट, रूपनगर और होशियारपुर के लिए जारी चेतावनी में बारिश के साथ गरज-चमक की स्थिति बनने का अनुमान है। इन जिलों में कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है।

अमृतसर, तरनतारन, कपूरथला, फिरोजपुर और फाजिल्का में मुख्य रूप से गरज-चमक और बिजली गिरने की आशंका को लेकर सावधानी बरतने की सलाह है। 

अलर्ट के बावजूद बुधवार को नहीं हुई बारिश

बुधवार को प्रदेश में मौसम विभाग की ओर से बारिश की संभावना के बावजूद किसी भी मौसम केंद्र पर बारिश दर्ज नहीं हुई। सुबह साढ़े आठ बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक सभी स्टेशनों पर वर्षा शून्य मिली। यानी पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क रहा।

बारिश नहीं होने के बीच तापमान में मामूली बढ़ोतरी हुई। बठिंडा के कृषि मौसम विज्ञान केंद्र में प्रदेश का सबसे अधिक अधिकतम तापमान 37.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। फरीदकोट में 36.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा।

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कई शहरों में सामान्य से ज्यादा पारा

पटियाला में अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 2.2 डिग्री अधिक रहा। चंडीगढ़ में 35.0 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा, जो सामान्य से 1.8 डिग्री अधिक है। लुधियाना में पारा 34.6 डिग्री सेल्सियस रहा और यह सामान्य से 2.1 डिग्री अधिक दर्ज किया गया।

मोहाली में अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अमृतसर में 33.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.6 डिग्री कम रहा। जालंधर में अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।

शुक्रवार से फिर सामान्य रहेगा मौसम

गुरुवार को आठ जिलों में मौसम खराब होने की संभावना के बाद शुक्रवार से प्रदेश में मौसम के दोबारा सामान्य रहने का अनुमान है। यानी बारिश का यह दौर सीमित क्षेत्र तक रहने की संभावना है। बाकी जिलों में गुरुवार को भी मौसम सामान्य से लेकर आंशिक रूप से बदलता रह सकता है।

फिलहाल बुधवार को बारिश नहीं होने के बावजूद गुरुवार के लिए जारी येलो अलर्ट ने मौसम को लेकर एक बार फिर उम्मीद बढ़ाई है। खासकर उत्तरी पंजाब के जिलों में भारी बारिश की संभावना है।

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