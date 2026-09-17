Punjab Weather 17th September: आज 8 जिलों में यलो अलर्ट जारी, मानसून होगा मेहरबान!

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब में मौसम विभाग की बारिश की चेतावनी के बावजूद बुधवार को प्रदेश में मौसम शुष्क रहा। बुधवार सुबह साढ़े आठ बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक राज्य के किसी भी मौसम केंद्र पर बारिश दर्ज नहीं की गई। इस दौरान तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिली।

मौसम विभाग की 16 सितंबर की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के औसत अधिकतम तापमान में पिछले दिन के मुकाबले 0.7 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। हालांकि, औसत तापमान सामान्य के आसपास ही बना रहा। अब गुरुवार यानी 17 सितंबर को मौसम में बदलाव के आसार हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पंजाब के आठ जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इनमें तीन जिलों पठानकोट, रूपनगर और होशियारपुर में गरज-चमक के साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं अमृतसर, तरनतारन, गुरदासपुर, फिरोजपुर और फाजिल्का में गरज-चमक और बिजली कड़कने की चेतावनी जारी की गई है।

अमृतसर, तरनतारन, कपूरथला, फिरोजपुर और फाजिल्का में मुख्य रूप से गरज-चमक और बिजली गिरने की आशंका को लेकर सावधानी बरतने की सलाह है। अलर्ट के बावजूद बुधवार को नहीं हुई बारिश बुधवार को प्रदेश में मौसम विभाग की ओर से बारिश की संभावना के बावजूद किसी भी मौसम केंद्र पर बारिश दर्ज नहीं हुई। सुबह साढ़े आठ बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक सभी स्टेशनों पर वर्षा शून्य मिली। यानी पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क रहा।