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Punjab Mandi Bhav 16th September: सोना-चांदी, दालों और अनाजों के दामों में आया बदलाव, देखें ताजा दरें

By Digital Desk Edited By: Anuj Sharma
Published: Wed, 16 Sep 2026 06:30 PM (IST)

पंजाब की मंडियों में सोने-चांदी, धातुओं, खाद्यान्न, तिलहन और किराना सामान के नए रेट जारी किए गए हैं, जिनमें मिश्रित उतार-चढ़ाव देखने को मिला है।

ये प्रतीकात्मक तस्वीर है।

ये प्रतीकात्मक तस्वीर है।

HighLights

  1. खन्ना मंडी में गेहूं 2,890-2,900 रुपये प्रति कुंतल दर्ज।

  2. लुधियाना में उड़द दाल और चना दाल के भाव में बदलाव।

  3. अमृतसर में बासमती चावल 10,800-11,000 रुपये प्रति कुंतल।

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। देश की प्रमुख मंडियों में सोने-चांदी,खाद्यान्न और किराना सामान के ताजा भाव जारी कर दिए गए हैं। आज कृषि मंडियों में भी हलचल देखी जा रही है। खन्ना मंडी में गेहूं का भाव 2,890 से 2,900 रुपये प्रति कुंतल रहा, जबकि आटा (50 किलो) 1,590 से 1,600 रुपये दर्ज किया गया।

लुधियाना मंडी में उड़द धोया 11,400 से 12,600 रुपये, चनादाल 7,600 से 8,050 रुपये और काबली चना 7,200 से 12,000 रुपये प्रति कुंतल तक बिका। किराना बाजार में जीरा 23,000 से 26,600 रुपये प्रति कुंतल के भाव पर कारोबार कर रहा है।

अमृतसर मंडी में बासमती (1121) स्टीम चावल 10,800 से 11,000 रुपये प्रति कुंतल दर्ज किया गया। बठिंडा में कपास मंडी के दौरान रुई J-34 पंजाब 6,850 से 6,900 रुपये प्रति मन रही। व्यापारियों के अनुसार आने वाले दिनों में मांग के आधार पर भाव तय होंगे।

 

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जानें पंजाब की मंडियों के ताजा भाव

 

खन्ना मंडी (जीएसटी अतिरिक्त) 

 

जिंस / वस्तु मात्रा / विवरण भाव (₹)
राईसब्रान (खाद्य) प्रति पॉइंट

220
राईसब्रान (अखाद्य) प्रति पॉइंट

218
खल सरसों प्रति कुंतल

3,300
DOC राईसब्रान बैच सफेद

2,100
  कंटिन्यूअस

2,100
तेल सरसों (टन)

27,000
  सूरजमुखी (टन)

29,000
अनाज गेहूं

2,890 / 2,900
  आटा (50 किलो)

1,590 / 1,600
  मैदा

1,690 / 1,700
  चोकर (45 किग्रा)

1,180
  चोकर (30 किग्रा)

750
  सूजी (50 किलो)

1,720 / 1,725
  मक्की बिहार

2,700 / 2,750

 

लुधियाना मंडी

 

 

 

वर्ग सामग्री / जिंस भाव (₹)
दाल-दलहन (प्रति कुंतल) राजमां चित्रा

10,000 / 12,500
  अरहर दाल

11,000 / 11,500
  उड़द साबुत

10,400 / 12,400
  उड़द धोया

11,400 / 12,600
  उड़द छिलका

10,550 / 11,950
  दाल मसूर

7,500 / 11,000
  चनादाल

7,600 / 8,050
  एग्रो प्योर बेसन (35 किग्रा)

3,220
  काबली चना

7,200 / 12,000
  मूंग साबुत

8,700 / 9,800
  मूंग धोया

9,300 / 11,400
चावल (प्रति कुंतल) डीबी सेला

9,400 / 9,500
  शरबती स्टीम

7,400 / 7,500
  चावल 1121 सेला

10,000 / 10,200
तेल व खल बिनौला तेल

15,400
  चावल तेल

13,500
  सरसों तेल

17,100 / 17,200
  खल सरसों

3,650 / 3,700
  खल बिनौला

4,200 / 4,300
  DOC मूंगफली

36,500
किराना जीरा

23,000 / 26,600
  धनिया

17,000 / 20,000
  हल्दी

19,100 / 23,200
  केसर कश्मीरी (प्रति ग्राम)

275 / 280

 

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अमृतसर व जालंधर मंडी 

 

मंडी जिंस / सामग्री भाव (₹)
अमृतसर बासमती (1121) स्टीम

10,800 / 11,000
  बासमती (1121) सेला

9,800 / 9,900
  शरबती सेला

6,300 / 6,400
  शरबती स्टीम

7,300 / 7,400
  चावल (1509) नया सेला

7,700 / 7,750
  धान शरबती

3,500 / 3,550
  बासमती 1121 धान

5,500 / 5,600
  धान (1509) नया

3,600 / 3,700
  PR-11 चावल

5,800 / 5,900
  देशी चना

7,500 / 7,600
  चनादाल

7,900 / 8,100
  गुड़ देशी पंजाब

5,850 / 5,950
  शक्कर देशी

5,850 / 5,900
  बूरा खांड

5,850 / 5,900
जालंधर गेहूं दड़ा

2,875 / 2,900
  चावल परमल कच्चा

3,950 / 4,000
  चावल परमल सेला

3,800 / 3,900
  मक्की बिहार

2,700 / 2,725
  मक्की यूपी

2,640 / 2,650
  दाल उड़द छिलका

10,300 / 12,000
  चना देशी छना

7,700 / 7,750
  दाल चना

7,850 / 8,000
  काबली चना

8,100 / 12,100
  राजमां चित्रा पुणे

10,000 / 12,000
  राजमां चित्रा चीन

12,200 / 12,800
  शर्मिली

7,600 / 7,800
  जीरा

24,800 / 27,800
  धनिया

17,200 / 21,000
  लालमिर्च गुन्टूर (334)

17,500 / 18,500
  लालमिर्च तेजा

26,000 / 29,800
  हल्दी इरोड गट्ठा

19,200 / 19,300
  हल्दी निजामाबाद

22,000 / 24,800
  काजू 320 नं. (प्रति किलो)

1,000 / 1,020
  काजू 210 नं. (प्रति किलो)

1,060 / 1,090
  काजू 240 नं. (प्रति किलो)

1,030 / 1,040
  काजू 180 नं. (प्रति किलो)

1,150 / 1,160
  मखाना

800 / 1,300
  गोला

40,000 / 46,500

 

बठिंडा मंडी  

 

सामग्री इकाई भाव (₹)
रुई J-34 पंजाब प्रति मन

6,850 / 6,900
रुई हरियाणा नई प्रति मन

6,800 / 6,850
रुई राजस्थान प्रति मन

6,850 / 6,900
बिनौला प्रति मन

4,900 / 5,100
नरमा कपास नई प्रति मन

8,500 / 8,700
खल बिनौला प्रति कुंतल

4,400 / 4,450
सरसों खल प्रति कुंतल

3,400 / 3,450
गेहूं चोकर 29 किलो

650
गेहूं चोकर 50 किलो

1,200

 

सराफा बाजार

सामग्री / श्रेणी दर (₹ में) इकाई / मापक
सोना स्टैंडर्ड 1,53,550 प्रति 10 ग्राम
सोना 24 कैरेट 1,53,450 प्रति 10 ग्राम
आभूषण (सोना) 1,40,650 प्रति 10 ग्राम
गिन्नी 1,15,070 प्रति नग
चांदी 2,43,000 प्रति किलोग्राम
सिक्का (चांदी) 2,47,500 प्रति किलोग्राम

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