Punjab Mandi Bhav 16th September: सोना-चांदी, दालों और अनाजों के दामों में आया बदलाव, देखें ताजा दरें

अमृतसर बासमती (1121) स्टीम 10,800 / 11,000

बासमती (1121) सेला 9,800 / 9,900

शरबती सेला 6,300 / 6,400

शरबती स्टीम 7,300 / 7,400

चावल (1509) नया सेला 7,700 / 7,750

धान शरबती 3,500 / 3,550

बासमती 1121 धान 5,500 / 5,600

धान (1509) नया 3,600 / 3,700

PR-11 चावल 5,800 / 5,900

देशी चना 7,500 / 7,600

चनादाल 7,900 / 8,100

गुड़ देशी पंजाब 5,850 / 5,950

शक्कर देशी 5,850 / 5,900

बूरा खांड 5,850 / 5,900

जालंधर गेहूं दड़ा 2,875 / 2,900

चावल परमल कच्चा 3,950 / 4,000

चावल परमल सेला 3,800 / 3,900

मक्की बिहार 2,700 / 2,725

मक्की यूपी 2,640 / 2,650

दाल उड़द छिलका 10,300 / 12,000

चना देशी छना 7,700 / 7,750

दाल चना 7,850 / 8,000

काबली चना 8,100 / 12,100

राजमां चित्रा पुणे 10,000 / 12,000

राजमां चित्रा चीन 12,200 / 12,800

शर्मिली 7,600 / 7,800

जीरा 24,800 / 27,800

धनिया 17,200 / 21,000

लालमिर्च गुन्टूर (334) 17,500 / 18,500

लालमिर्च तेजा 26,000 / 29,800

हल्दी इरोड गट्ठा 19,200 / 19,300

हल्दी निजामाबाद 22,000 / 24,800

काजू 320 नं. (प्रति किलो) 1,000 / 1,020

काजू 210 नं. (प्रति किलो) 1,060 / 1,090

काजू 240 नं. (प्रति किलो) 1,030 / 1,040

काजू 180 नं. (प्रति किलो) 1,150 / 1,160

मखाना 800 / 1,300