Punjab Weather 16th October: आज तीन जिलों में बारिश के आसार, सामान्य से 5 डिग्री नीचे पहुंचा तापमान

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब में वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर आज खत्म हो गया है। मौसम विभाग की तरफ से आज बारिश को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया। हालांकि कुछ जिलों में आज बारिश के आसार बने हुए हैं, लेकिन सामान्यता सभी जिलों में मौसम सामान्य रहने का अनुमान है। वहीं, बीते दिन हुई बारिश के बाद तापमान में कमी देखने को मिली है।

मौसम विभाग की तरफ से वीरवार शाम जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य के तापमान में बारिश के बाद 3.8 डिग्री की कमी देखने को मिली। वहीं कई जिलों में बारिश के बाद मौसम सुहावना बना रहा। लेकिन आज बारिश के आसार न होने के बाद तापमान में बढ़ौतरी की आशंका बनी हुई है, लेकिन ये सामान्य के करीब बना रहेगा।

वहीं, आज के बाद आने वाले कई दिनों तक बारिश के आसार नहीं बन रहे हैं। इसके चलते राज्य में मौसम शुष्क बना रहेगा। लेकिन पहाड़ो ं पर हुई बर्फबारी के बाद राज्य के तापमान में हल्की गिरावट के आसार बने हुए हैं।

30 डिग्री से नीचे पहुंचा पारा भारत मौसम विज्ञान विभाग, चंडीगढ़ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, बारिश के दौर के बाद पंजाब के औसत अधिकतम तापमान में 3.8 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। तापमान सामान्य से लगभग 5 डिग्री नीचे बना हुआ है। राज्य में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 29.9 डिग्री बठिंडा और जालंधर में दर्ज किया गया है।