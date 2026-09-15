Punjab Weather 15th September: मानसून की विदाई से पहले फिर बदला मौसम, 7 जिलों में अलर्ट; बरसेंगे बादल!

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब से मानसून की विदाई से पहले मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। मानसून हवाओं ने पश्चिम से आने वाली हवाओं को पीछे धकेल दिया है। ऐसे में सितंबर का आधा महीना बीतने के बाद मानसून विदाई के लिए परिस्थितियां अभी अनुकूल नहीं हैं। मानसून विदाई से पहले उत्तर भारत को एक बार फिर बारिश से भिगोने वाला है।

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर भारत में अगले कुछ दिन मानसून की सक्रियता के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेंगे। वहीं, मैसम विभाग ने आज 7 जिलों और आने वाले दो दिन और बारिश को लेकर यलो अलर्ट जारी किया है। वहीं, सोमवार राज्य में बादल छाए रहने के कारण तापमान में 1.3 डिग्री की कमी देखने को मिली। राज्य का तापमान जो सामान्य से ऊपर बना हुआ था, अब सामान्य दर्ज किया गया।

16 सितंबर: मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर, फरीदकोट, फाजिल्का, श्री मुक्तसर साहिब, बठिंडा और मानसा में बिजली चमकने के साथ भारी बारिश का पीला अलर्ट है। इसके अलावा कपूरथला, जालंधर, होशियारपुर, नवांशहर और रूपनगर में गर्जना और बिजली चमकने की चेतावनी जारी की गई है। लुधियाना, बरनाला, संगरूर, पटियाला, मोहाली और फतेहगढ़ साहिब में फिलहाल कोई चेतावनी नहीं है। 17 सितंबर: को पठानकोट, होशियारपुर, नवांशहर, रूपनगर, मोहाली, पटियाला, बठिंडा और कपूरथला-जालंधर के कुछ हिस्सों में गर्जना और बिजली चमकने का अलर्ट है। अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर, फाजिल्का, लुधियाना और संगरूर सहित कई जिलों में कोई चेतावनी नहीं है। 18 सितंबर: पूरे पंजाब में किसी भी तरह का अलर्ट नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार इस दिन सभी जिलों में स्थिति सामान्य रहने की संभावना है। यह भी पढ़ें- चंडीगढ़ की सड़कों पर कल जाम! सचिन पायलट की अगुआई में 15 हजार कांग्रेस कार्यकर्ता करेंगे मंत्री के घर का घेराव

राहत: तापमान में गिरावट दर्ज 14 सितंबर को पंजाब के औसत अधिकतम तापमान में बीते दिन के मुकाबले 1.3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि तापमान सामान्य के आसपास बना रहा। राज्य में सबसे अधिक 36.0 डिग्री सेल्सियस तापमान बठिंडा हवाई अड्डे पर दर्ज हुआ।