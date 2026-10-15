Punjab Weather 15th October: आज 9 जिलों में ओरेंज, 4 में यलो अलर्ट; आंधी-तूफान के साथ होगी मूसलाधार बारिश!

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। एक्टिव वेस्टर्न डिस्टरबेंस के बाद पंजाब कई जिलों में आज मौसम विभाग ने यलो और ओरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। आज बारिश के साथ-साथ 50 किमी की रफ्तार से हवाएं चलने का भी अनुमान है। हालांकि बीते दिन बादल छाए रहने के चलते तापमान में मामूली बढ़ौतरी देखने को मिली, लेकिन तापमान सामान्य के करीब बना हुआ है।

मौसम विभाग की तरफ से जारी बुलेटिन के अनुसार वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर 15 अक्टूबर तक ही दिखेगा। इसके बाद इसका प्रभाव कम हो जाएगा और मौसम सामान्य रहेगा। राज्य में बुधवार सबसे अधिक 34.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रोपड़ के कृषि विज्ञान केंद्र में दर्ज किया गया।