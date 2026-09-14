Punjab Weather Today: मानसून का नया दौर, कई जिलों में चेतावनी जारी; जानें आज कहां बरसेंगे बादल

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। मौसम विभाग विज्ञान (IMD) ने 14 सितंबर को पंजाब के कई जिलों में भारी बारिश और आंधी-तूफान की चेतावनी जारी की है। उत्तर राजस्थान से लेकर बंगाल की खाड़ी तक बने कम दबाव के क्षेत्र और चक्रवाती परिसंचरण के कारण मानसून का नया दौर सक्रिय हुआ है। इस बदलाव के चलते मैदानी क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का खतरा बढ़ गया है।

मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के पूर्वानुमान के अनुसार, मानसून की सक्रियता के चलते राज्य के कई जिलों में आने वाले 4 दिनों में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ रहेगा। आज भी राज्य में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के ये दायरा आने वाले दिनों में और बढ़ेगी और गर्मी से राहत मिलेगी।