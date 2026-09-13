Punjab Weather Today: एक्टिव हुआ मानसून, गर्मी से मिलेगी राहत; पठानकोट में भारी बारिश का अलर्ट जारी

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब में आज से मानसून एक बार फिर एक्टिव हाे रहा है। जिसके बाद बढ़ रहे तापमान में कमी तो आएगी, इसके साथ-साा गम्री से भी राहत मिलती दिख रही है। आज पंजाब के पठानकोट में बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन हिमाचल से सटे जिलों में बारिश के आसार भी बन रहे हैं।

मौसम विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार अगले चार दिन ये बदलाव देखने को मिल सकता है। 14 से 16 सितंबर तक बारिश का दायरा बढ़ेगा। जिसके बाद तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। फिलहाल राज्य का औसत तापमान अभी भी सामान्य से 1.8 डिग्री अधिक बना हुआ है और बारिश कुछ जिलों तक ही सीमित है।

उत्तरी और पूर्वी जिलों (जैसे अमृतसर, पठानकोट, गुरदासपुर, नवांशहर) में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। मध्य व दक्षिणी क्षेत्रों में केवल इक्का-दुक्का जगहों पर ही वर्षा होगी, जबकि फिरोजपुर, मोगा, फाजिल्का, बठिंडा और फरीदकोट जैसे पश्चिमी जिले पूरी तरह सूखे रहेंगे।

14 सितंबर (सोमवार): पठानकोट और गुरदासपुर जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है, जिसके चलते इन क्षेत्रों में निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य के अन्य सभी जिलों में स्थिति सामान्य रहेगी और कोई चेतावनी नहीं है।

15 सितंबर (मंगलवार): उत्तरी और उत्तर-पूर्वी पंजाब के तीन जिलों, पठानकोट, गुरदासपुर और होशियारपुर में भारी बारिश के आसार हैं। इन जिलों के लिए निगरानी अलर्ट जारी किया गया है, जबकि शेष पंजाब में मौसम साफ व सामान्य रहने का अनुमान है।

16 सितंबर (बुधवार): बुधवार को बारिश का दायरा काफी बढ़ जाएगा। अमृतसर, तरनतारन, कपूरथला, जालंधर, होशियारपुर, नवांशहर, रूपनगर और आसपास के मध्य व उत्तरी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं दक्षिणी और पश्चिमी पंजाब के जिलों में मौसम सामान्य रहने की संभावना है।

राज्य के मोहाली में 35.9 डिग्री, पटियाला में 35.6 डिग्री, लुधियाना में 35.4 डिग्री, फरीदकोट में 35.0 डिग्री, जालंधर में 34.9 डिग्री, पठानकोट (केवीके) में 34.5 डिग्री, फतेहगढ़ साहिब में 33.9 डिग्री, अमृतसर व संगरूर में 33.7 डिग्री, होशियारपुर में 33.4 डिग्री, मुकसर में 32.2 डिग्री तथा श्री आनंदपुर साहिब में 31.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

12 सितंबर को ज्यादातर क्षेत्र रहे सूखे मौसम विभाग के अनुसार शनिवार सुबह साढ़े आठ बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक पंजाब में अधिकांश स्थानों पर मौसम शुष्क रहा। केवल लुधियाना के एएमएफयू केंद्र में छह मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। राज्य के बाकी मौसम केंद्रों पर वर्षा शून्य रही।

अधिकतम तापमान की बात करें तो मोहाली में 35.9, पटियाला में 35.6, लुधियाना में 35.4, फरीदकोट में 35, जालंधर में 34.9 और पठानकोट केवीके में 34.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। फतेहगढ़ साहिब में 33.9, अमृतसर और संगरूर में 33.7, होशियारपुर में 33.4, मुक्तसर में 32.2 और श्री आनंदपुर साहिब में 31.7 डिग्री सेल्सियस रहा।

13 सितंबर को पठानकोट में भारी बारिश रविवार को पंजाब के अधिकांश हिस्सों में मौसम सामान्य रहेगा। केवल पठानकोट में भारी बारिश की संभावना है। अमृतसर, पठानकोट, गुरदासपुर और नवांशहर में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। पश्चिमी जिलों फिरोजपुर, मोगा, फाजिल्का, बठिंडा और फरीदकोट में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा।

14 और 15 सितंबर को यहां बरसेगा पानी सोमवार को पठानकोट और गुरदासपुर में भारी बारिश के आसार हैं। मंगलवार को पठानकोट, गुरदासपुर और होशियारपुर में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बाकी पंजाब में मौसम सामान्य रहने का अनुमान है।