Punjab Mandi Bhav Today: गेहूं, चावल, दाल और Gold-Silver Price, कीमतों और मांग में उतार-चढ़ाव जारी

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। भारतीय कृषि और कमोडिटी बाजार देश की अर्थव्यवस्था की मुख्य धुरी हैं, जहां प्रतिदिन विभिन्न कृषि जिंसों की आवक और कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है। पंजाब की दिसावरी मंडियों, विशेष रूप से खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और बठिंडा मंडी में अनाज, दलहन, तिलहन, मसालों और शुष्क मेवों (ड्राई फ्रूट्स) के भाव स्थानीय मांग, आपूर्ति श्रृंखला, और मौसमी बदलावों से सीधे प्रभावित होते हैं।

12 सितंबर 2026 की मंडी दरों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि जहां मुख्य खाद्यान्न जैसे गेहूं, मक्की और चावल की विभिन्न किस्मों (जैसे बासमती 1121 और 1509) के दाम स्थिर बने हुए हैं, वहीं दलहन श्रेणी में राजमां चित्रा, काबली चना और उड़द की दरों में गुणवत्ता के आधार पर काफी अंतर देखा जा रहा है। किराना और मसालों के खंड में जीरा, हल्दी और लाल मिर्च के भाव अपनी गुणवत्ता और उत्पत्ति क्षेत्र के अनुसार तय हो रहे हैं।