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Punjab Mandi Bhav Today: गेहूं, चावल, दाल और Gold-Silver Price, कीमतों और मांग में उतार-चढ़ाव जारी

By Digital Desk Edited By: Anuj Sharma
Published: Sat, 12 Sep 2026 06:16 PM (IST)

पंजाब की प्रमुख मंडियों में गेहूं और चावल के भाव स्थिर बने हुए हैं। दालों तथा मसालों में गुणवत्ता अनुसार ...और पढ़ें

ये प्रतीकात्मक तस्वीर है।

ये प्रतीकात्मक तस्वीर है।

HighLights

  1. पंजाब की मंडियों में 12 सितंबर के कृषि जिंसों के भाव।

  2. गेहूं, चावल, मक्की के दाम स्थिर; दालों में गुणवत्ता पर अंतर।

  3. कपास, मसालों और सोने-चांदी के भावों में भी उतार-चढ़ाव।

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। भारतीय कृषि और कमोडिटी बाजार देश की अर्थव्यवस्था की मुख्य धुरी हैं, जहां प्रतिदिन विभिन्न कृषि जिंसों की आवक और कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है। पंजाब की दिसावरी मंडियों, विशेष रूप से खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और बठिंडा मंडी में अनाज, दलहन, तिलहन, मसालों और शुष्क मेवों (ड्राई फ्रूट्स) के भाव स्थानीय मांग, आपूर्ति श्रृंखला, और मौसमी बदलावों से सीधे प्रभावित होते हैं

12 सितंबर 2026 की मंडी दरों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि जहां मुख्य खाद्यान्न जैसे गेहूं, मक्की और चावल की विभिन्न किस्मों (जैसे बासमती 1121 और 1509) के दाम स्थिर बने हुए हैं, वहीं दलहन श्रेणी में राजमां चित्रा, काबली चना और उड़द की दरों में गुणवत्ता के आधार पर काफी अंतर देखा जा रहा है। किराना और मसालों के खंड में जीरा, हल्दी और लाल मिर्च के भाव अपनी गुणवत्ता और उत्पत्ति क्षेत्र के अनुसार तय हो रहे हैं

इसके अतिरिक्त, बठिंडा मंडी में नई कपास और रुई के भाव वस्त्र उद्योग की मांग के अनुरूप दर्ज किए गए हैं, जबकि खन्ना मंडी में खल और डीओसी (DOC) जैसे पशु आहार की दरें नियंत्रण में हैं। कारोबारियों, किसानों और खरीदारों के लिए इन सटीक आंकड़ों का अध्ययन सही व्यावसायिक निर्णय लेने में सहायक सिद्ध होता है

 

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जानें पंजाब की मंडियों में भाव 

मंडी   जिंस / वस्तु भाव / दर (₹ में) इकाई / पैकिंग
खन्ना

 
राइसब्रान (खाद्य)
240
प्रति प्वाइंट
 
राइसब्रान (अखाद्य)
238
प्रति प्वाइंट
 
खल सरसों
3,300
प्रति क्विं.
 
DOC राइसब्रान (बैच सफेद)
2,080
प्रति क्विं.
 
DOC राइसब्रान (कंटीन्यूअस)
2,080
प्रति क्विं.
 
DOC सरसों
26,000
प्रति टन
 
DOC सूरजमुखी
29,000
प्रति टन
 
गेहूं
2,890 - 2,900
प्रति क्विं.
 
आटा
1,590 - 1,600
50 किग्रा
 
मैदा
1,690 - 1,700
50 किग्रा
 
सूजी
1,720 - 1,725
50 किग्रा
 
चोकर
1,150
45 किग्रा
 
चोकर
720
30 किग्रा
 
मक्की (बिहार)
2,700 - 2,750
प्रति क्विं.
लुधियाना

 
राजमां चित्रा
10,000 - 12,500
प्रति क्विं.
 
अरहर दाल
11,000 - 11,500
प्रति क्विं.
 
उड़द साबुत
10,500 - 12,500
प्रति क्विं.
 
उड़द धोया
11,500 - 12,700
प्रति क्विं.
 
उड़द छिलका
10,600 - 12,000
प्रति क्विं.
 
दाल मसूर
7,500 - 11,000
प्रति क्विं.
 
चना दाल
7,650 - 8,100
प्रति क्विं.
 
एग्रो प्योर बेसन
3,220
35 किग्रा
 
काबली चना
7,200 - 12,000
प्रति क्विं.
 
मूंग साबुत
8,700 - 9,800
प्रति क्विं.
 
मूंग धोया
9,300 - 11,400
प्रति क्विं.
 
चावल डीबी सेला
9,400 - 9,500
प्रति क्विं.
 
चावल शरबती स्टीम
7,400 - 7,500
प्रति क्विं.
 
चावल 1121 सेला
10,000 - 10,200
प्रति क्विं.
 
तेल बिनौला
15,300
प्रति क्विं.
 
चावल तेल
13,400
प्रति क्विं.
 
तेल सरसों
17,000 - 17,050
प्रति क्विं.
 
खल सरसों
3,650 - 3,700
प्रति क्विं.
 
खल बिनौला
4,200 - 4,300
प्रति क्विं.
 
DOC मूंगफली
37,500
प्रति क्विं.
 
किराना: जीरा
23,000 - 26,600
प्रति क्विं.
 
किराना: धनिया
17,000 - 20,000
प्रति क्विं.
 
किराना: हल्दी
19,100 - 23,300
प्रति क्विं.
 
केसर (कश्मीरी)
275 - 280
प्रति ग्राम
अमृतसर

 
बासमती (1121 नं.) स्टीम
10,800 - 11,000
प्रति क्विं.
 
बासमती (1121 नं.) सेला
9,800 - 9,900
प्रति क्विं.
 
शरबती सेला
6,300 - 6,400
प्रति क्विं.
 
शरबती स्टीम
7,300 - 7,400
प्रति क्विं.
 
चावल (1509) नया सेला
7,700 - 7,750
प्रति क्विं.
 
धान शरबती
3,500 - 3,550
प्रति क्विं.
 
बासमती 1121 धान
5,500 - 5,600
प्रति क्विं.
 
धान (1509) नया
3,600 - 3,700
प्रति क्विं.
 
पीआर-11 चावल
5,800 - 5,900
प्रति क्विं.
 
देशी चना
7,500 - 7,600
प्रति क्विं.
 
चना दाल
7,900 - 8,100
प्रति क्विं.
 
गुड़ देशी (पंजाब)
6,000 - 6,100
प्रति क्विं.
 
शक्कर देशी
6,000 - 6,050
प्रति क्विं.
 
बूरा खांड
5,900 - 6,000
प्रति क्विं.
जालंधर

 
गेहूं दड़ा
2,900 - 2,925
प्रति क्विं.
 
चावल परमल कच्चा
3,950 - 4,000
प्रति क्विं.
 
चावल परमल सेला
3,800 - 3,900
प्रति क्विं.
 
मक्की (बिहार)
2,790 - 2,800
प्रति क्विं.
 
मक्की (यूपी)
2,740 - 2,750
प्रति क्विं.
 
दाल उड़द छिलका
10,400 - 12,100
प्रति क्विं.
 
चना देशी छना
7,700 - 7,750
प्रति क्विं.
 
दाल चना
7,900 - 8,050
प्रति क्विं.
 
काबली चना
8,100 - 12,100
प्रति क्विं.
 
राजमां चित्रा (पुणे)
10,000 - 12,000
प्रति क्विं.
 
राजमां चित्रा (चीन)
12,200 - 12,800
प्रति क्विं.
 
राजमां शर्मिली
7,600 - 7,800
प्रति क्विं.
 
किराना: जीरा
24,800 - 27,800
प्रति क्विं.
 
किराना: धनिया
17,200 - 21,000
प्रति क्विं.
 
लालमिर्च गुन्टूर (334 नं.)
17,500 - 18,500
प्रति क्विं.
 
लालमिर्च तेजा
26,000 - 29,800
प्रति क्विं.
 
हल्दी इरोड गट्ठा
19,000 - 19,100
प्रति क्विं.
 
हल्दी निजामाबाद
22,000 - 24,800
प्रति क्विं.
 
मेवा: काजू (320 नं.)
1,000 - 1,020
प्रति किलो
 
मेवा: काजू (210 नं.)
1,060 - 1,090
प्रति किलो
 
मेवा: काजू (240 नं.)
1,030 - 1,040
प्रति किलो
 
मेवा: काजू (180 नं.)
1,150 - 1,160
प्रति किलो
 
मखाना
800 - 1,300
प्रति किलो
 
नारियल गोला
43,000 - 47,500
प्रति क्विं.
बठिंडा

 
रुई (जे-34 पंजाब)
6,850 - 6,900
प्रति मन
 
रुई (हरियाणा नई)
6,800 - 6,900
प्रति मन
 
रुई (राजस्थान)
6,850 - 6,900
प्रति मन
 
बिनौला
5,000 - 5,200
प्रति मन
 
नरमा कपास नई
8,600 - 8,800
प्रति मन
 
खल बिनौला
4,450 - 4,500
प्रति क्विं.
 
सरसों खल
3,400 - 3,500
प्रति क्विं.
 
गेहूं चोकर
650
29 किग्रा
 
गेहूं चोकर
1,200
50 किग्रा

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सराफा बाजार

वस्तु दर (₹)
सोना 24 कैरेट (प्रति 10 ग्राम) 1,49,200
सोना स्टैंडर्ड (प्रति 10 ग्राम) 1,56,700
आभूषण 22 कैरेट (प्रति 10 ग्राम) 1,46,000
गिन्नी (प्रति नग) 1,18,800
चांदी तेजाबी 2,35,000
चांदी सिक्का 2,75,000

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