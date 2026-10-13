Punjab Weather 13th October: मौसम विभाग ने 14 जिलों में अलर्ट किया जारी, तेज हवाओं के साथ बरसेंगे बादल!

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। वेस्टर्न डिस्टरबेंस के एक्टिव होने के बाद पंजाब के कई जिलों में बारिश के बाद तापमान में गिरावट देखने को मिली है। सोमवार दिन का तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया, वहीं रात के तापमान में भी भारी गिरावट देखने को मिली। मौसम विभाग की तरफ से जारी बुलेटिन के अनुसार आज राज्य के 14 जिलों में बारिश के आसार बन रहे हैं।

सोमवार पंजाब का अधिकतम तापमान 32 डिग्री के करीब दर्ज किया गया है, जबकि रात का तापमान 15 डिग्री के करीब पहुंचा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दो दिनों तक राज्य में वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर जारी रहेगा। जिससे तापमान में अभी और गिरावट दर्ज की जा सकती है। इसके साथ ही राज्य में 50 किमी की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं।

14 अक्टूबर 2026: गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, बरनाला और संगरूर जिलों के लिए ओलावृष्टि और तेज हवाओं का अलर्ट है। पठानकोट, होशियारपुर, नवांशहर, रूपनगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, फतेहगढ़ साहिब और पटियाला जिलों में आंधी-तूफान का असर दिख सकता है।

15 अक्टूबर 2026: अमृतसर, तरनतारन, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, बरनाला और संगरूर जिलों में ओलावृष्टि की संभावना बनी हुई है। पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवांशहर, रूपनगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, फतेहगढ़ साहिब और पटियाला जिलों में आंधी और तेज हवाओं का दौर जारी रह सकता है।