Punjab Mandi Rates Today: पंजाब की मंडियों में आज दिखी हलचल, सोना-चांदी के गिरे भाव

खन्ना

राइसब्रान (खाद्य) (प्रति प्वाइंट) 225

राइसब्रान (अखाद्य) 220

खल सरसों 3700

डीओसी: राइसब्रान बैच सफेद / कंटीन्यूअस 2000

सरसों (टन) 30000

सूरजमुखी (टन) 29500

गेहूं 2930/2940

आटा (50 किलो) 1625/1635

मैदा 1725/1735

चोकर (45 किग्रा / 30 किग्रा) 1230 / 815

सूजी (50 किलो) 1725/1730

मक्की बिहार 2675/2725

लुधियाना

राजमां चित्रा 10800/13200

अरहर दाल 13200/14300

उड़द साबुत / धोया / छिलका 11600/13600 (विभिन्न किस्में)

दाल मसूर 7800/11500

चनादाल 9000/9400

एग्रो प्योर बेसन (35 किग्रा) 3520

काबली चना 8500/13000

मूंग साबुत / धोया 9000/12500

चावल डीबी सेला / 1121 सेला 9600/10400

शरबती स्टीम 7500/7600

तेल (बिनौला / चावल तेल / सरसों) 13500 - 17700

जीरा / धनिया / हल्दी 18000 - 30500

अमृतसर

बासमती (1121 नं.) स्टीम / सेला 9800/11000

शरबती सेला / स्टीम 6500/7700

चावल (1509) नया सेला 8200/8300

धान (शरबती / बासमती 1121 / 1509 / पीआर-11) 3200 - 6100 (विभिन्न किस्में)

देशी चना / चनादाल 8600/9350

गुड़ देशी पंजाब / शक्कर / बूरा खांड 5650/5850

जालंधर

गेहूं दड़ा 2895/2900

चावल परमल कच्चा / सेला 3900/4200

मक्की (बिहार / यूपी) 2540/2675

दाल उड़द छिलका / चना देशी / राजमां चित्रा 8800/13700

जीरा / धनिया / लालमिर्च / हल्दी 17300/29800

काजू (विभिन्न नंबर) 1020/1180 (प्रति किलो)

मखाना / गोला 800 - 48000

बठिंडा

रुई (जे-34 पंजाब / हरियाणा / राजस्थान) 6600/6675 (प्रति मन)

नरमा कपास नई 8600/8900

खल बिनौला / सरसों खल 3550/4900