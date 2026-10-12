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Punjab Mandi Rates Today: पंजाब की मंडियों में आज दिखी हलचल, सोना-चांदी के गिरे भाव

By Digital Desk Edited By: Anuj Sharma
Published: Mon, 12 Oct 2026 06:25 PM (IST)

सराफा बाजार में सोना-चांदी के नए भाव जारी हुए हैं। वहीं पंजाब की प्रमुख मंडियों में गेहूं, दालों और कपास का कारोबार में हलचल देखने को मिली है।

ये प्रतीकात्म्क तस्वीर है।

ये प्रतीकात्म्क तस्वीर है।

HighLights

  1. सराफा बाजार में सोना-चांदी के दाम में गिरावट दर्ज।

  2. पंजाब की मंडियों में खाद्यान्न, दालों के भाव में उतार-चढ़ाव।

  3. खन्ना में गेहूं स्थिर, लुधियाना में दालों की मांग मजबूत।

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। सराफा बाजार और पंजाब की प्रमुख मंडियों में अलग-अलग हलचल देखने को मिली है। एक ओर जहाँ सराफा बाजार में सोना-चांदी के दाम गिरे हैं, वहीं दूसरी ओर पंजाब की प्रमुख मंडियों जैसे खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और बटिंडा में खाद्यान्न, दालों और तिलहन के भाव में उतार चढ़ाव होता रहा।

सराफा बाजार में 24 कैरेट सोना ₹1,49,200 प्रति दस ग्राम और चांदी सिक्का ₹2,67,500 के स्तर पर बना हुआ है। दूसरी ओर, पंजाब की मंडियों में गेहूं, चावल, दालों और कपास के कारोबार में सामान्य गतिविधियां देखी गईं। खन्ना मंडी में गेहूं ₹2,930 से ₹2,940 प्रति क्विंटल रहा, जबकि लुधियाना में राजमां चित्रा और अरहर दाल की मांग में मजबूती देखी गई।

अमृतसर और जालंधर मंडियों में बासमती चावल तथा मेवों के भाव स्थिर बने रहे। बठिंडा मंडी में नरमा और रुई के व्यापार में संतुलन देखा गया, जिससे व्यापारियों और किसानों दोनों को राहत मिली है।

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जानें सोना और चांदी के भाव

सामग्री दर / मात्रा मूल्य (रुपये में)
सोना 24 कैरेट प्रति दस ग्राम 1,49,200
सोना स्टैंडर्ड प्रति दस ग्राम 1,52,000
आभूषण 22 कैरेट प्रति दस ग्राम 1,42,000
गिन्नी प्रति नग 1,15,500
चांदी तेजाबी - 2,30,000
चांदी सिक्का - 2,67,500

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पंजाब दिसावरी मंडियों के भाव

मंडी का नाम जिंस / वस्तु भाव (रुपये में)
खन्ना

 
राइसब्रान (खाद्य) (प्रति प्वाइंट)
225
 
राइसब्रान (अखाद्य)
220
 
खल सरसों
3700
 
डीओसी: राइसब्रान बैच सफेद / कंटीन्यूअस
2000
 
सरसों (टन)
30000
 
सूरजमुखी (टन)
29500
 
गेहूं
2930/2940
 
आटा (50 किलो)
1625/1635
 
मैदा
1725/1735
 
चोकर (45 किग्रा / 30 किग्रा)
1230 / 815
 
सूजी (50 किलो)
1725/1730
 
मक्की बिहार
2675/2725
लुधियाना

 
राजमां चित्रा
10800/13200
 
अरहर दाल
13200/14300
 
उड़द साबुत / धोया / छिलका
11600/13600 (विभिन्न किस्में)
 
दाल मसूर
7800/11500
 
चनादाल
9000/9400
 
एग्रो प्योर बेसन (35 किग्रा)
3520
 
काबली चना
8500/13000
 
मूंग साबुत / धोया
9000/12500
 
चावल डीबी सेला / 1121 सेला
9600/10400
 
शरबती स्टीम
7500/7600
 
तेल (बिनौला / चावल तेल / सरसों)
13500 - 17700
 
जीरा / धनिया / हल्दी
18000 - 30500
अमृतसर

 
बासमती (1121 नं.) स्टीम / सेला
9800/11000
 
शरबती सेला / स्टीम
6500/7700
 
चावल (1509) नया सेला
8200/8300
 
धान (शरबती / बासमती 1121 / 1509 / पीआर-11)
3200 - 6100 (विभिन्न किस्में)
 
देशी चना / चनादाल
8600/9350
 
गुड़ देशी पंजाब / शक्कर / बूरा खांड
5650/5850
जालंधर

 
गेहूं दड़ा
2895/2900
 
चावल परमल कच्चा / सेला
3900/4200
 
मक्की (बिहार / यूपी)
2540/2675
 
दाल उड़द छिलका / चना देशी / राजमां चित्रा
8800/13700
 
जीरा / धनिया / लालमिर्च / हल्दी
17300/29800
 
काजू (विभिन्न नंबर)
1020/1180 (प्रति किलो)
 
मखाना / गोला
800 - 48000
बठिंडा

 
रुई (जे-34 पंजाब / हरियाणा / राजस्थान)
6600/6675 (प्रति मन)
 
नरमा कपास नई
8600/8900
 
खल बिनौला / सरसों खल
3550/4900
 
गेहूं चोकर
710 - 1300

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