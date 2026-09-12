Punjab Weather Today: पंजाब में 37 डिग्री के पार पहुंचा पारा, अलर्ट जारी; जल्द मिलेगी राहत!
पंजाब में मानसून फिर सक्रिय हो रहा है। 13 और 14 सितंबर को पठानकोट, गुरदासपुर व होशियारपुर में भारी बारिश ...और पढ़ें
HighLights
शुक्रवार को पंजाब में तापमान सामान्य से 2.2 डिग्री अधिक दर्ज।
रविवार से उत्तरी पंजाब में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी।
पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, अमृतसर में भारी वर्षा की संभावना।
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब में एक बार फिर मानसून सक्रिय होता नजर आ रहा है। शुक्रवार को राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहा और तापमान सामान्य से ऊपर बना रहा। मौसम केंद्र चंडीगढ़ के अनुसार शनिवार को पूरे प्रदेश में किसी तरह की मौसम चेतावनी नहीं है, लेकिन रविवार से उत्तरी पंजाब में बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है।
मौसम विभाग के अनुसार रविवार और उसके बाद सोमवार और मंगलवार को भी कई जिलों में भारी वर्षा हो सकती है। वहीं, शुक्रवार भी तापमान सामान्य से 2.2 डिग्री अधिक बना रहा। बठिंडा में पारा 38 डिग्री दर्ज किया गया। अनुमान है कि शनिवार भी तापमान में हल्की बढ़ौतरी देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके बाद हल्की राहत भी मिलेगी।
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आज कोई अलर्ट नहीं
12 सितंबर: शनिवार को पूरे पंजाब में मौसम सामान्य रहेगा और किसी भी जिले के लिए कोई मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है।
13 सितंबर: रविवार को उत्तरी पंजाब के जिलों, विशेषकर पठानकोट, गुरदासपुर और होशियारपुर में गरज-चमक के साथ भारी बारिश का अलर्ट है। इन जिलों को यलो अलर्ट पर रखा गया है, जबकि बाकी पंजाब में कोई चेतावनी नहीं है।
14 सितंबर: सोमवार को भी उत्तरी पंजाब के पठानकोट, गुरदासपुर और होशियारपुर जिलों में भारी बारिश की संभावना बनी रहेगी। मौसम विभाग ने यलो अलर्ट जारी किया है।
15 सितंबर: मंगलवार को भारी बारिश का दायरा बढ़कर अमृतसर तक फैल सकता है। पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर और अमृतसर जिलों के लिए भारी बारिश के साथ यलो अलर्ट जारी रहेगा।
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बठिंडा में पारा 38 डिग्री तक पहुंचा
मौसम केंद्र चंडीगढ़ द्वारा 11 सितंबर 2026 को जारी रिपोर्ट के अनुसार पंजाब में बठिंडा एयरपोर्ट पर राज्य का सबसे अधिक अधिकतम तापमान 38.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य का औसत अधिकतम तापमान सामान्य से 2.2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा, हालांकि कल की तुलना में इसमें 0.2 डिग्री सेल्सियस की हल्की गिरावट देखी गई।
अन्य प्रमुख शहरों के तापमान की बात करें तो पठानकोट, मोहाली तथा बलवाल सौंखड़ी में 36.2 डिग्री, चंडीगढ़ में 35.7 डिग्री, लुधियाना में 35.6 डिग्री, फरीदकोट में 35.5 डिग्री, अमृतसर में 35.2 डिग्री और पटियाला में 35.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।
चंडीगढ़ का तापमान सामान्य से 2.6 डिग्री और लुधियाना का तापमान सामान्य से 3.0 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। बारिश के लिहाज से राज्य के अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क बना रहा, लेकिन लुधियाना एएमएफयू में सबसे अधिक 21.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि चंडीगढ़ में 1.2 मिलीमीटर और रोपड़ में 0.5 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई।