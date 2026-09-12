Punjab Weather Today: पंजाब में 37 डिग्री के पार पहुंचा पारा, अलर्ट जारी; जल्द मिलेगी राहत!

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब में एक बार फिर मानसून सक्रिय होता नजर आ रहा है। शुक्रवार को राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहा और तापमान सामान्य से ऊपर बना रहा। मौसम केंद्र चंडीगढ़ के अनुसार शनिवार को पूरे प्रदेश में किसी तरह की मौसम चेतावनी नहीं है, लेकिन रविवार से उत्तरी पंजाब में बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है।

मौसम विभाग के अनुसार रविवार और उसके बाद सोमवार और मंगलवार को भी कई जिलों में भारी वर्षा हो सकती है। वहीं, शुक्रवार भी तापमान सामान्य से 2.2 डिग्री अधिक बना रहा। बठिंडा में पारा 38 डिग्री दर्ज किया गया। अनुमान है कि शनिवार भी तापमान में हल्की बढ़ौतरी देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके बाद हल्की राहत भी मिलेगी।

अन्य प्रमुख शहरों के तापमान की बात करें तो पठानकोट, मोहाली तथा बलवाल सौंखड़ी में 36.2 डिग्री, चंडीगढ़ में 35.7 डिग्री, लुधियाना में 35.6 डिग्री, फरीदकोट में 35.5 डिग्री, अमृतसर में 35.2 डिग्री और पटियाला में 35.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।