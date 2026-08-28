Punjab Weather 28th August: पंजाब में इस सप्ताह बारिश रहेगी कमजोर, फिर 40 डिग्री तक पहुंचेगा पारा!

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब में अगस्त के अंतिम दिनों और सितंबर की शुरुआत में मानसून कमजोर रहने के आसार हैं। मौसम विभाग के साप्ताहिक पूर्वानुमान के अनुसार 28 अगस्त से 3 सितंबर के बीच प्रदेश में हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन कुल वर्षा सामान्य से कम रहने की संभावना है।

बारिश कमजोर रहने के कारण कई हिस्सों में गर्मी और उमस लोगों को परेशान कर सकती है। कुल मिलाकर इस सप्ताह पंजाब में बारिश की गतिविधियां कमजोर रहने और तापमान सामान्य से अधिक रहने का अनुमान है। ऐसे में बारिश का इंतजार कर रहे लोगों को फिलहाल बड़ी राहत मिलने की संभावना कम है।

रात में भी राहत नहीं मौसम विभाग के अनुसार इस सप्ताह ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहने की संभावना है। हालांकि श्री मुक्तसर साहिब, बठिंडा और मानसा के साथ पठानकोट, गुरदासपुर और होशियारपुर के कुछ हिस्सों में तापमान सामान्य से काफी अधिक रह सकता है।