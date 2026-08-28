Punjab Weather 28th August: पंजाब में इस सप्ताह बारिश रहेगी कमजोर, फिर 40 डिग्री तक पहुंचेगा पारा!
पंजाब में 28 अगस्त से 3 सितंबर तक बारिश कमजोर रहने का अनुमान है। इस दौरान तापमान 40 डिग्री तक ...और पढ़ें
HighLights
अगस्त-सितंबर में पंजाब में मानसून कमजोर रहेगा।
सामान्य से कम बारिश और बढ़ेगी गर्मी-उमस।
कुछ हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा।
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब में अगस्त के अंतिम दिनों और सितंबर की शुरुआत में मानसून कमजोर रहने के आसार हैं। मौसम विभाग के साप्ताहिक पूर्वानुमान के अनुसार 28 अगस्त से 3 सितंबर के बीच प्रदेश में हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन कुल वर्षा सामान्य से कम रहने की संभावना है।
बारिश कमजोर रहने के कारण कई हिस्सों में गर्मी और उमस लोगों को परेशान कर सकती है। कुल मिलाकर इस सप्ताह पंजाब में बारिश की गतिविधियां कमजोर रहने और तापमान सामान्य से अधिक रहने का अनुमान है। ऐसे में बारिश का इंतजार कर रहे लोगों को फिलहाल बड़ी राहत मिलने की संभावना कम है।
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जानें कहां कैसा रहेगा मौसम
- पूर्वानुमान के अनुसार इस सप्ताह पठानकोट, होशियारपुर, नवांशहर, रूपनगर, फतेहगढ़ साहिब, मोहाली तथा लुधियाना और पटियाला के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।
- प्रदेश के उत्तरी और मध्य हिस्सों में तापमान 36 से 38 डिग्री तक रह सकता है।
- वहीं दक्षिणी और दक्षिण-पश्चिमी हिस्सों में गर्मी अधिक रहने का अनुमान है। यहां अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इससे इन क्षेत्रों में लोगों को तेज गर्मी का सामना करना पड़ सकता है।
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रात में भी राहत नहीं
मौसम विभाग के अनुसार इस सप्ताह ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहने की संभावना है। हालांकि श्री मुक्तसर साहिब, बठिंडा और मानसा के साथ पठानकोट, गुरदासपुर और होशियारपुर के कुछ हिस्सों में तापमान सामान्य से काफी अधिक रह सकता है।
रात के तापमान में भी राहत मिलने के आसार कम हैं। प्रदेश के उत्तरी, मध्य और उत्तर-पूर्वी हिस्सों में न्यूनतम तापमान करीब 24 से 26 डिग्री, जबकि दक्षिणी हिस्सों में 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। श्री मुक्तसर साहिब, बठिंडा और मानसा में न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर रह सकता है।
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