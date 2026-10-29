Punjab Weather Today: 4 जिलों में ऑरेंज और 8 में येलो अलर्ट जारी, करवा चौथ पर बादलों के पीछे छिप सकता है चांद

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। जम्मू और उसके आसपास के क्षेत्र में, समुद्र तल से 3.1 और 4.5 किलोमीटर के बीच एक पश्चिमी विक्षोभ चक्रवाती परिसंचरण के रूप में सक्रिय है। जिसका असर आज वीरवार और कल शुक्रवार पंजाब में देखन को मिलेगा। राज्य में आज 12 जिलों में ओरेंज व यलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिसके चलते पंजाब में अधिकतर जिलों में बादल छाए रह सकते हैं और कर्वाचौथ पर सुहागिनों को चंद्रमा के दर्शन करने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है।

मौसम विभाग केंद्र चंडीगढ़ की तरफ से जारी जानकारी के अनुसार पंजाब में 29 और 30 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर व 28 और 31 अक्टूबर को छुटपुट स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान राज्य में गरज-चमक, आकाशीय बिजली चमकने और 40-60 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज झक्कड़ हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है। कुछ स्थानों पर 29 और 30 अक्टूबर को ओलावृष्टि होने की संभावनाएं भी बन रही हैं।