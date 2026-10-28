Punjab mandi Bhav: जानें आज क्या हैं आटा-दाल के भाव, सोने-चांदी की कीमतें भी जारी, पढ़ें पूरी रिपोर्ट
पंजाब के विभिन्न बाजारों में अनाज, दालों और धातुओं के भाव जारी हो गए हैं, जहां सर्राफा बाजार में सोने-चांदी की कीमतों में बड़ा बदलाव देखा गया है।
HighLights
पंजाब की मंडियों में कृषि जिंसों के भावों में उतार-चढ़ाव जारी।
खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, बठिंडा मंडियों के ताजा आंकड़े।
सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की नई कीमतें जारी।
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों और मंडियों में कृषि जिंसों, दालों, खाद्य तेलों और औद्योगिक धातुओं के भावों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। राज्य की विभिन्न प्रमुख मंडियों जैसे खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और बठिंडा से आए ताजा आंकड़ों के अनुसार, गेहूं, चावल, मक्की और विभिन्न दालों के दाम किसानों और व्यापारियों के लिए विशेष महत्व रखते हैं।
खन्ना और जालंधर मंडियों में जहां अनाज और दालों की आवक और कीमतें स्थिर बनी हुई हैं, वहीं बठिंडा में नरमा कपास और रुई के भावों में भी कारोबार सुचारू रूप से चल रहा है। इसके साथ ही, लोहा और इस्पात और अलौह धातुओं के बाजार में भी विभिन्न ग्रेड की सामग्रियों के दाम तय हो चुके हैं, जो औद्योगिक गतिविधियों को दिशा दे रहे हैं।
दूसरी ओर, सर्राफा बाजार में कीमती धातुओं की चमक ने निवेशकों और खरीदारों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। राज्य के सर्राफा बाजारों में 24 कैरेट सोने से लेकर 22 कैरेट आभूषणों और चांदी के तेजाबी और सिक्का भावों में अकर्षक आंकड़े दर्ज किए गए हैं।
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सोना और चांदी के भाव
|जिंस / वस्तु
|भाव (रुपये में)
|इकाई / विवरण
|सोना 24 कैरेट
|1,44,000
|प्रति दस ग्राम
|सोना स्टैंडर्ड
|1,46,200
|प्रति दस ग्राम
|आभूषण 22 कैरेट
|1,36,300
|प्रति दस ग्राम
|गिन्नी
|1,10,700
|प्रति नग
|चांदी तेजाबी
|2,03,000
|-
|चांदी सिक्का
|2,32,500
|-
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|मंडी / क्षेत्र
|जिंस / वस्तु
|भाव (रुपये में)
|विवरण / इकाई
|खन्ना
|गेहूं
|3000 / 3020
|प्रति क्विंटल
|आटा
|1670 / 1680
|50 किलो
|मैदा
|1770 / 1780
|प्रति 50 किलो
|सूजी
|1795 / 1800
|50 किलो
|चोकर
|1310 / 880
|45 किग्रा / 30 किग्रा
|मक्की (बिहार)
|2850 / 2875
|प्रति क्विंटल
|खल सरसों
|3750
|प्रति क्विंटल
|लुधियाना
|राजमां चित्रा
|11500 / 14000
|प्रति क्विंटल
|अरहर दाल
|13100 / 14200
|प्रति क्विंटल
|उड़द साबुत
|11600 / 13000
|प्रति क्विंटल
|उड़द धोया
|12100 / 13600
|प्रति क्विंटल
|दाल मसूर
|7500 / 11500
|प्रति क्विंटल
|चना दाल
|8800 / 9200
|प्रति क्विंटल
|काबली चना
|8400 / 12600
|प्रति क्विंटल
|मूंग साबुत
|9500 / 11000
|प्रति क्विंटल
|मूंग धोया
|10500 / 12800
|प्रति क्विंटल
|बासमती चावल (1121 सेला)
|10200 / 10400
|प्रति क्विंटल
|जीरा
|27800 / 33500
|प्रति क्विंटल
|धनिया
|18400 / 21300
|प्रति क्विंटल
|हल्दी
|23700 / 27800
|प्रति क्विंटल
|अमृतसर
|बासमती चावल (1121 स्टीम)
|11400 / 11600
|प्रति क्विंटल
|बासमती चावल (1121 सेला)
|10300 / 10400
|प्रति क्विंटल
|शरबती सेला चावल
|6800 / 6900
|प्रति क्विंटल
|धान (1121 बासमती)
|5800 / 5900
|प्रति क्विंटल
|धान (1509)
|4300 / 4400
|प्रति क्विंटल
|देशी चना
|8600 / 8700
|प्रति क्विंटल
|गुड़ (देशी पंजाब)
|5700 / 5800
|प्रति क्विंटल
|शक्कर देशी
|5500 / 5600
|प्रति क्विंटल
|जालंधर
|गेहूं दड़ा
|3075 / 3080
|प्रति क्विंटल
|चावल परमल कच्चा
|4000 / 4100
|प्रति क्विंटल
|मक्की (बिहार)
|3050 / 3100
|प्रति क्विंटल
|दाल उड़द छिलका
|11700 / 13100
|प्रति क्विंटल
|लाल मिर्च (तेजा)
|26000 / 29800
|प्रति क्विंटल
|काजू (320 नं.)
|1020 / 1040
|प्रति किलो
|मखाना
|800 / 1300
|प्रति किलो
|बठिंडा
|रुई (जे-34 पंजाब)
|6625 / 6650
|प्रति मन
|नरमा कपास (नई)
|8400 / 8800
|प्रति क्विंटल
|बिनौला खल
|3950 / 4000
|प्रति क्विंटल
|सरसों खल
|3600 / 3650
|प्रति क्विंटल
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