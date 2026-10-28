Punjab mandi Bhav: जानें आज क्या हैं आटा-दाल के भाव, सोने-चांदी की कीमतें भी जारी, पढ़ें पूरी रिपोर्ट

खन्ना गेहूं 3000 / 3020 प्रति क्विंटल

आटा 1670 / 1680 50 किलो

मैदा 1770 / 1780 प्रति 50 किलो

सूजी 1795 / 1800 50 किलो

चोकर 1310 / 880 45 किग्रा / 30 किग्रा

मक्की (बिहार) 2850 / 2875 प्रति क्विंटल

खल सरसों 3750 प्रति क्विंटल

लुधियाना राजमां चित्रा 11500 / 14000 प्रति क्विंटल

अरहर दाल 13100 / 14200 प्रति क्विंटल

उड़द साबुत 11600 / 13000 प्रति क्विंटल

उड़द धोया 12100 / 13600 प्रति क्विंटल

दाल मसूर 7500 / 11500 प्रति क्विंटल

चना दाल 8800 / 9200 प्रति क्विंटल

काबली चना 8400 / 12600 प्रति क्विंटल

मूंग साबुत 9500 / 11000 प्रति क्विंटल

मूंग धोया 10500 / 12800 प्रति क्विंटल

बासमती चावल (1121 सेला) 10200 / 10400 प्रति क्विंटल

जीरा 27800 / 33500 प्रति क्विंटल

धनिया 18400 / 21300 प्रति क्विंटल

हल्दी 23700 / 27800 प्रति क्विंटल

अमृतसर बासमती चावल (1121 स्टीम) 11400 / 11600 प्रति क्विंटल

बासमती चावल (1121 सेला) 10300 / 10400 प्रति क्विंटल

शरबती सेला चावल 6800 / 6900 प्रति क्विंटल

धान (1121 बासमती) 5800 / 5900 प्रति क्विंटल

धान (1509) 4300 / 4400 प्रति क्विंटल

देशी चना 8600 / 8700 प्रति क्विंटल

गुड़ (देशी पंजाब) 5700 / 5800 प्रति क्विंटल

शक्कर देशी 5500 / 5600 प्रति क्विंटल

जालंधर गेहूं दड़ा 3075 / 3080 प्रति क्विंटल

चावल परमल कच्चा 4000 / 4100 प्रति क्विंटल

मक्की (बिहार) 3050 / 3100 प्रति क्विंटल

दाल उड़द छिलका 11700 / 13100 प्रति क्विंटल

लाल मिर्च (तेजा) 26000 / 29800 प्रति क्विंटल

काजू (320 नं.) 1020 / 1040 प्रति किलो

मखाना 800 / 1300 प्रति किलो

बठिंडा रुई (जे-34 पंजाब) 6625 / 6650 प्रति मन

नरमा कपास (नई) 8400 / 8800 प्रति क्विंटल

बिनौला खल 3950 / 4000 प्रति क्विंटल