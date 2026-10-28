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Punjab mandi Bhav: जानें आज क्या हैं आटा-दाल के भाव, सोने-चांदी की कीमतें भी जारी, पढ़ें पूरी रिपोर्ट

By Digital Desk Edited By: Anuj Sharma
Published: Wed, 28 Oct 2026 07:16 PM (IST)

पंजाब के विभिन्न बाजारों में अनाज, दालों और धातुओं के भाव जारी हो गए हैं, जहां सर्राफा बाजार में सोने-चांदी की कीमतों में बड़ा बदलाव देखा गया है।

ये AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर है।

ये AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर है।

HighLights

  1. पंजाब की मंडियों में कृषि जिंसों के भावों में उतार-चढ़ाव जारी।

  2. खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, बठिंडा मंडियों के ताजा आंकड़े।

  3. सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की नई कीमतें जारी।

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों और मंडियों में कृषि जिंसों, दालों, खाद्य तेलों और औद्योगिक धातुओं के भावों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। राज्य की विभिन्न प्रमुख मंडियों जैसे खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और बठिंडा से आए ताजा आंकड़ों के अनुसार, गेहूं, चावल, मक्की और विभिन्न दालों के दाम किसानों और व्यापारियों के लिए विशेष महत्व रखते हैं।

खन्ना और जालंधर मंडियों में जहां अनाज और दालों की आवक और कीमतें स्थिर बनी हुई हैं, वहीं बठिंडा में नरमा कपास और रुई के भावों में भी कारोबार सुचारू रूप से चल रहा है। इसके साथ ही, लोहा और इस्पात और अलौह धातुओं के बाजार में भी विभिन्न ग्रेड की सामग्रियों के दाम तय हो चुके हैं, जो औद्योगिक गतिविधियों को दिशा दे रहे हैं।

दूसरी ओर, सर्राफा बाजार में कीमती धातुओं की चमक ने निवेशकों और खरीदारों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। राज्य के सर्राफा बाजारों में 24 कैरेट सोने से लेकर 22 कैरेट आभूषणों और चांदी के तेजाबी और सिक्का भावों में अकर्षक आंकड़े दर्ज किए गए हैं। 

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सोना और चांदी के भाव

जिंस / वस्तु भाव (रुपये में) इकाई / विवरण
सोना 24 कैरेट 1,44,000 प्रति दस ग्राम
सोना स्टैंडर्ड 1,46,200 प्रति दस ग्राम
आभूषण 22 कैरेट 1,36,300 प्रति दस ग्राम
गिन्नी 1,10,700 प्रति नग
चांदी तेजाबी 2,03,000 -
चांदी सिक्का 2,32,500 -

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पंजाब मंडी भाव तालिका 
मंडी / क्षेत्र जिंस / वस्तु भाव (रुपये में) विवरण / इकाई
खन्ना गेहूं 3000 / 3020 प्रति क्विंटल
  आटा 1670 / 1680 50 किलो
  मैदा 1770 / 1780 प्रति 50 किलो
  सूजी 1795 / 1800 50 किलो
  चोकर 1310 / 880 45 किग्रा / 30 किग्रा
  मक्की (बिहार) 2850 / 2875 प्रति क्विंटल
  खल सरसों 3750 प्रति क्विंटल
लुधियाना राजमां चित्रा 11500 / 14000 प्रति क्विंटल
  अरहर दाल 13100 / 14200 प्रति क्विंटल
  उड़द साबुत 11600 / 13000 प्रति क्विंटल
  उड़द धोया 12100 / 13600 प्रति क्विंटल
  दाल मसूर 7500 / 11500 प्रति क्विंटल
  चना दाल 8800 / 9200 प्रति क्विंटल
  काबली चना 8400 / 12600 प्रति क्विंटल
  मूंग साबुत 9500 / 11000 प्रति क्विंटल
  मूंग धोया 10500 / 12800 प्रति क्विंटल
  बासमती चावल (1121 सेला) 10200 / 10400 प्रति क्विंटल
  जीरा 27800 / 33500 प्रति क्विंटल
  धनिया 18400 / 21300 प्रति क्विंटल
  हल्दी 23700 / 27800 प्रति क्विंटल
अमृतसर बासमती चावल (1121 स्टीम) 11400 / 11600 प्रति क्विंटल
  बासमती चावल (1121 सेला) 10300 / 10400 प्रति क्विंटल
  शरबती सेला चावल 6800 / 6900 प्रति क्विंटल
  धान (1121 बासमती) 5800 / 5900 प्रति क्विंटल
  धान (1509) 4300 / 4400 प्रति क्विंटल
  देशी चना 8600 / 8700 प्रति क्विंटल
  गुड़ (देशी पंजाब) 5700 / 5800 प्रति क्विंटल
  शक्कर देशी 5500 / 5600 प्रति क्विंटल
जालंधर गेहूं दड़ा 3075 / 3080 प्रति क्विंटल
  चावल परमल कच्चा 4000 / 4100 प्रति क्विंटल
  मक्की (बिहार) 3050 / 3100 प्रति क्विंटल
  दाल उड़द छिलका 11700 / 13100 प्रति क्विंटल
  लाल मिर्च (तेजा) 26000 / 29800 प्रति क्विंटल
  काजू (320 नं.) 1020 / 1040 प्रति किलो
  मखाना 800 / 1300 प्रति किलो
बठिंडा रुई (जे-34 पंजाब) 6625 / 6650 प्रति मन
  नरमा कपास (नई) 8400 / 8800 प्रति क्विंटल
  बिनौला खल 3950 / 4000 प्रति क्विंटल
  सरसों खल 3600 / 3650 प्रति क्विंटल

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