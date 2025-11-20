'पंजाब में वीआईपी सुरक्षा भी गैंगस्टरों के सामने बौनी', बीजेपी महामंत्री तरुण चुग ने अमृतसर में हुई गोलीबारी पर की तीखी प्रतिक्रिया
भाजपा महामंत्री तरुण चुग ने अमृतसर में हुई गोलीबारी पर पंजाब सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि वीआईपी सुरक्षा भी गैंगस्टरों के आगे बौनी साबित हो रही है। चुग ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर चिंता जताई और सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की, ताकि राज्य में शांति बनी रहे।
जागरण संवाददाता, अमृतसर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने अमृतसर में राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री भगवंत मान की मौजूदगी के बावजूद शहर में हुई गोलीबारी और हत्या की घटनाओं पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की।
चुग ने कहा कि यह घटनाएं पंजाब की कानून-व्यवस्था की भयावह सच्चाई को सामने रखती हैं और यह साबित करती हैं कि आम आदमी की सुरक्षा इस सरकार की प्राथमिकता में कहीं नहीं है।
चुग ने कहा कि जिस शहर में राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री एक साथ मौजूद हों और उसी समय गोलियां चलती रहें, हत्याएं होती रहें, वहां की स्थिति खुद बता रही है कि पंजाब किस दिशा में जा रहा है।
चुग ने कहा कि जब वीआईपी सुरक्षा और भारी पुलिस बंदोबस्त भी गैंग्स्टरों को नहीं रोक पा रहे, तो बाकी पंजाब के लोगों की स्थिति कितनी असुरक्षित होगी, इसका अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि मान सरकार सिर्फ दिखावटी कार्यक्रमों, फोटो और झूठे दावों में उलझी हुई है। जमीन पर कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। गैंग्स्टरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें न सरकार का डर है, न पुलिस की मौजूदगी का।
पंजाब के लोगों को आज शांति, सुरक्षा और स्थिरता की आवश्यकता है, लेकिन सरकार कागज़ी दावों और प्रचार तक ही सीमित है। उन्होंने कहा कि पंजाब को अराजकता की ओर धकेलने वाली यह स्थिति किसी भी लोकतांत्रिक राज्य में स्वीकार्य नहीं हो सकती।
उन्होंने मांग की कि मुख्यमंत्री मान तुरंत हालात की समीक्षा करें, पुलिस में जवाबदेही तय करें और कानून-व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए ठोस तथा कड़े कदम उठाएं, क्योंकि पंजाब की जनता अब और इंतजार नहीं कर सकती।
