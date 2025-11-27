Language
    पंजाब को दहलाने की साजिश नाकाम, आतंकी रिंदा ने पुलिस इमारत को उड़ाने के लिए भेजी थी IED

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 11:34 AM (IST)

    अमृतसर पुलिस ने आईईडी के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता चला कि पाकिस्तान स्थित आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा ने यह खेप भेजी थी। उनका मकसद किसी त्योहार पर पुलिस इमारत को निशाना बनाना था। पुलिस अन्य साथियों की तलाश कर रही है और डिलीट किए गए डेटा को रिकवर करने की कोशिश कर रही है।

    अमृतसर पुलिस ने आईईडी के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। पुलिस की ओर से मंगलवार को इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आइईडी) के साथ पकड़े गए दो आरोपितों ने पुलिस पूछताछ में कई राजफाश किए हैं। बुधवार को इनकी पहचान उजागर करते हुए पुलिस ने बताया कि एक आरोपित थाना घरिंडा के अधीन गांव रणिके निवासी 23 वर्षीय आकाशदीप सिंह और एक साढ़े सौलह वर्ष का नाबालिग है।

    आरोपितों ने पूछताछ में बताया कि यह खेप पाकिस्तान में बैठे आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा ने सीमा पार से भिजवाई थी और इससे किसी त्योहार में पुलिस की इमारत को निशाना बनाया जाना था। किस इमारत को निशाना बनाना है, यह टारगेट रिंदा ने बाद में देना था। दोनों को दस हजार रुपये दिए जाने थे।

    एसएसपी सोहेल मीर ने बताया कि जांच में पता चला है कि यह आइईडी कुछ दिन पहले पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ ने ड्रोन के माध्यम से भारतीय सीमा में गिराई थी।

    इसे किसने उठाया और दोनों तक यह कैसे पहुंची, क्या दोनों सीधे आतंकी रिंदा के संपर्क में थे, इसकी पूछताछ की जा रही है। दोनों आरोपितों के खिलाफ पहले कोई केस दर्ज नहीं है।

    यह भी पता चला है कि उनके साथ तीन और लोग भी थे, जिनकी पुलिस तलाश में जुट गई है। एसएसपी ने बताया कि आरोपितों के कब्जे से दो मोबाइल की जांच करवाई जा रही है। पता चला है कि पकड़े जाने से पहले दोनों ने व्हाट्एप से कुछ डाटा डीलिट भी किया है। उसे रिकवर करने का प्रयास किया जा रहा है।