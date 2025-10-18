Language
    पंजाब में पराली जलाने के 188 मामले आए सामने, इस जिले में सबसे ज्यादा केस

    By Prince Sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 03:45 PM (IST)

    पंजाब में पराली जलाने के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है, अब तक 188 मामले सामने आए हैं। अमृतसर में सबसे अधिक 76 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि तरनतारन दूसरे स्थान पर है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कार्रवाई करते हुए जुर्माना भी लगाया है और वसूली की है। पठानकोट, मुक्तसर और मोगा में अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है।

    पराली जलाता हुआ युवक (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, पटियाला। पंजाब में पराली जलाने के केसों ने हालांकि अभी गति नहीं पकड़ी है लेकिन ऐसे केसों के आने का सिलसिला जारी है। राज्य में अब तक पराली जलाने के कुल 188 केस सामने आ चुके हैं। इनमें से सबसे ज्यादा 76 केस अमृतसर से आए हैं, वहीं 55 केसों के साथ तरनतारन दूसरे नंबर पर है।

    तीसरे नंबर पर पटियाला है जहां ऐसे 11 केस सामने आए हैं। दूसरी ओर पठानकोट, मुक्तसर और मोगा ऐसे जिले हैं जहां अभी तक एक भी केस पराली जलाने का सामने नहीं आया है। पंजाब पाल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (पीपीसीबी) के अधिकारियों के मुताबिक पराली जलाने के 93 केसों में कार्रवाई करते हुए अब तक चार लाख 60 हजार रुपये जुर्माना किया जा चुका है। इसमें से तीन लाख 30 हजार रुपये जुर्माने की वसूली की भी जा चुकी है।

     