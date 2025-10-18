पंजाब में पराली जलाने के 188 मामले आए सामने, इस जिले में सबसे ज्यादा केस

जागरण संवाददाता, पटियाला। पंजाब में पराली जलाने के केसों ने हालांकि अभी गति नहीं पकड़ी है लेकिन ऐसे केसों के आने का सिलसिला जारी है। राज्य में अब तक पराली जलाने के कुल 188 केस सामने आ चुके हैं। इनमें से सबसे ज्यादा 76 केस अमृतसर से आए हैं, वहीं 55 केसों के साथ तरनतारन दूसरे नंबर पर है।

तीसरे नंबर पर पटियाला है जहां ऐसे 11 केस सामने आए हैं। दूसरी ओर पठानकोट, मुक्तसर और मोगा ऐसे जिले हैं जहां अभी तक एक भी केस पराली जलाने का सामने नहीं आया है। पंजाब पाल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (पीपीसीबी) के अधिकारियों के मुताबिक पराली जलाने के 93 केसों में कार्रवाई करते हुए अब तक चार लाख 60 हजार रुपये जुर्माना किया जा चुका है। इसमें से तीन लाख 30 हजार रुपये जुर्माने की वसूली की भी जा चुकी है।