पंजाब में छुटि्टयों का ऐलान, सभी सरकारी और निजी स्कूलों 24 दिसंबर से 1 जनवरी तक रहेंगे बंद

जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में शीतकालीन छुटि्टयों (विंटर वेकेशन) की घोषणा कर दी है। सरकार की ओर से जारी आदेशों के अनुसार 24 दिसंबर 2025 से लेकर 1 जनवरी 2026 तक स्कूलों में छुट्टियां रहेंगी। यह आदेश राज्य भर के सभी सरकारी, एडेड और प्राइवेट स्कूलों पर लागू होंगे।

जारी सूचना के मुताबिक, यह फैसला ठंड के बढ़ते प्रकोप और विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। पंजाब सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित अवधि के दौरान कोई शैक्षणिक गतिविधि नहीं होगी और स्कूल पूरी तरह बंद रहेंगे।