    पंजाब में छुटि्टयों का ऐलान, सभी सरकारी और निजी स्कूलों 24 दिसंबर से 1 जनवरी तक रहेंगे बंद

    By Anuj Sharma Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 05:41 PM (IST)

    पंजाब सरकार ने राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 24 दिसंबर से 1 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश घोषित किया है। इस दौरान सभी स्कूल बंद रहेंगे। यह फैसला छ ...और पढ़ें

    शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस।

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में शीतकालीन छुटि्टयों (विंटर वेकेशन) की घोषणा कर दी है। सरकार की ओर से जारी आदेशों के अनुसार 24 दिसंबर 2025 से लेकर 1 जनवरी 2026 तक स्कूलों में छुट्टियां रहेंगी। यह आदेश राज्य भर के सभी सरकारी, एडेड और प्राइवेट स्कूलों पर लागू होंगे।

    जारी सूचना के मुताबिक, यह फैसला ठंड के बढ़ते प्रकोप और विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। पंजाब सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित अवधि के दौरान कोई शैक्षणिक गतिविधि नहीं होगी और स्कूल पूरी तरह बंद रहेंगे।

    स्कूल खुलने की तारीख 2 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है, जिस दिन से नियमित कक्षाएं फिर से शुरू होंगी।

    स्टूडेंट्स के लिए राहत

    इस फैसले से राज्य के लाखों छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को राहत मिली है। मौसम विभाग पहले से ही साल सामान्य से अधिक ठंड की घोषणा कर चुका है। इस बार धुंध का असर भी अधिक रहने का अनुमान है। मध्य दिसंबर के बाद राज्य धुंध की चपेट में होने की संभावनाएं हैं।

    पढ़ें सरकारी आदेश-

    20