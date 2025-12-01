तरनतारन: परिवहन मंत्री से मीटिंग फेल, यूनियन ने किमी स्कीम के विरोध में चौथे दिन भी रखा बसों का चक्का जाम

जागरण संवाददाता, तरनतारन। किमी स्कीम के विरोध में पंजाब रोडवेज, पनबस, पीआरटीसी कोन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन की ओर से चौथे दिन भी बसों का पहिया जाम रखा गया। नतीजन मुसाफिरों को परेशानी झेलनी पड़ी। रविवार को परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर के साथ उनके आवास पर हुई बैठक में फैसला लिया गया था कि सोमवार से राज्य भर में पहले की तरह सरकारी बसें चलेंगी, लेकिन सोमवार की सुबह होते ही यूनियन के नुमायंदों ने एक वीडियो वायरल करते राज्य सरकार समक्ष अपनी मांगों को दोबारा रखा।

साथ ही घोषणा की कि परिवहन मंत्री के साथ हुई बैठक मौके जो सहमति बनी थी, उसे लागू किया जाए। यूनियन के स्थानीय अध्यक्ष अवतार सिंह ने बताया कि किमी स्कीम के तहत जारी किया टैंडर बिना शर्त रद्द किया जाए। टैंडर रद्द करवाने लिए शुक्रवार से शुरु की गई हड़ताल के दौरान उनके नुमायंदों को नौकरी से बर्खास्त किया गया है, वह तुरंत बहाल किए जाएं।

गिरफ्तार करके जेल में भेजे गए वर्करों की जेलों से रिहाई के आर्डर लिखित तौर पर जारी किए जाएं। उनके खिलाफ दर्ज किए मामलों को बिना शर्त वापस लिया जाए। बैठक मौके रविंदर सिंह, केवल सिंह, जगरुप सिंह, परमजीत सिंह, दविंदर सिंह, जसविंदरपाल सिंह, जगरुप सिंह, महिंदर सिंह, सरदारा सिंह, गुरविंदर सिंह ने बताया कि तरनतारन डिपो से संबंधित सभी 62 बसों का सोमवार (चौथे दिन) को भी पूरी तरह से चक्का जाम रहा।