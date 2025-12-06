इंडिगो संकट के बीच पंजाब के लोगों को बड़ी राहत, रेलवे ने ट्रेनों में लगाए एक्सट्रा कोच
इंडिगो उड़ानों में व्यवधान के बाद, उत्तरी रेलवे ने पंजाब और चंडीगढ़ के यात्रियों के लिए ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़े हैं। अमृतसर और चंडीगढ़ शताब्दी ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अमृतसर। इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट सेवाओं में व्यापक बाधा के बाद नॉर्दर्न रेलवे ने पंजाब और चंडीगढ़ के यात्रियों की सुविधा के लिए तत्काल कदम उठाए हैं।
शुक्रवार को अमृतसर सहित कई हवाई अड्डों पर दर्जनों उड़ानें कैंसल या देरी से प्रभावित हुईं, जिससे सैकड़ों यात्री फंस गए। रेलवे ने इन यात्रियों को वैकल्पिक रेल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रमुख ट्रेनों में कोच बढ़ाने का ऐलान किया है।
अमृतसर-नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस (12029/30) में दो अतिरिक्त चेयर कार (CC) कोच जोड़े गए हैं। यह उपाय अमृतसर हवाई अड्डे से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु आदि गंतव्यों की उड़ानें रद्द होने से प्रभावित यात्रियों को ध्यान में रखकर उठाया गया है। तेज रफ्तार शताब्दी से अब अधिक यात्री दिल्ली पहुंच सकेंगे, जिससे पंजाब के व्यापारियों, छात्रों और पर्यटकों को राहत मिलेगी।
चंडीगढ़ शताब्दी में एक CC कोच वृद्धि
चंडीगढ़-नई दिल्ली शताब्दी (12045/46) में एक चेयर कार कोच की व्यवस्था की गई है। दिल्ली-चंडीगढ़ कॉरिडोर पर दिनभर की यात्रा करने वाले चंडीगढ़, मोहाली और आसपास के यात्रियों को इससे अतिरिक्त सीटें मिलेंगी। हवाई सेवाओं की कमी से बढ़ी रेल मांग को समायोजित करने के लिए यह कदम महत्वपूर्ण है।
जम्मू राजधानी में थर्ड एसी सुविधा
जम्मू तवी-नई दिल्ली राजधानी (12425/26) में एक थर्ड एसी (3A) कोच जोड़ा गया है। इसकी लिंक रेक डिब्रूगढ़ राजधानी (12424/23) में भी एक 3A कोच बढ़ाया गया, जो पंजाब के उत्तरी जिलों से लंबी दूरी की यात्रा करने वालों के लिए फायदेमंद साबित होगा। रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से IRCTC ऐप या स्टेशन पूछताछ पर बुकिंग स्थिति जांचने की सलाह दी है। इन उपायों से पंजाब-चंडीगढ़ के हजारों यात्री लाभान्वित होंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।