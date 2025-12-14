Language
    ऊर्जा संरक्षण में पंजाब देशभर में दूसरे स्थान पर, राष्ट्रपति ने मंत्री अरोड़ा को सम्मानित किया

    By Anuj Sharma Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 02:17 PM (IST)

    पंजाब ने ऊर्जा संरक्षण में राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। राष्ट्रपति ने इस उपलब्धि के लिए मंत्री हरभजन सिंह अमन अरोड़ा को सम्मानित किय ...और पढ़ें

    कैबिनेट मिनिस्टर अमन अरोड़ा।

    जागरण संवाददाता, अमृतसर । ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में पंजाब ने देशभर में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। राष्ट्रीय मूल्यांकन में पंजाब को पूरे देश में दूसरा स्थान मिला है। इस उपलब्धि के लिए भारत की राष्ट्रपति ने पंजाब सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत विभाग के कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह अमन अरोड़ा को सम्मानित किया। यह सम्मान पेडा (पंजाब एनर्जी डिवेल्पमेंट एजेंसी) और मान सरकार द्वारा पिछले समय में किए गए मील का पत्थर साबित हुए कार्यों के चलते मिला है।

    अमन अरोड़ा ने बताया कि राज्य में अब तक 18,000 सोलर पंप लगाए जा चुके हैं, जिससे किसानों को सौर ऊर्जा से सिंचाई सुविधा मिली है। इसके अलावा, 35 मेगावॉट क्षमता वाले सरकारी भवनों को सोलर ऊर्जा से जोड़ दिया गया है, जबकि 25 मेगावॉट के नए प्रोजेक्ट्स पर कार्य जारी है। विभिन्न योजनाओं और प्रयासों के जरिए पंजाब में अब तक लगभग 12 हजार मिलियन यूनिट बिजली की बचत की जा चुकी है।

    उन्होंने कहा कि यदि ईमानदारी और लगन से काम किया जाए तो उसके परिणाम अवश्य मिलते हैं। राज्य सरकार का लक्ष्य आने वाले समय में पंजाब को ऊर्जा आत्मनिर्भर राज्य बनाना और नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना है।