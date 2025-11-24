Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Punjab Politics: जिला अध्यक्ष हरजीत सिंह संधू ने नेताओं के साथ की बैठक, ब्लॉक समिति-जिला परिषद चुनाव के लिए बनाई रणनीति

    By Dharambir Singh Malhar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 02:00 AM (IST)

    पंजाब में, जिला अध्यक्ष हरजीत सिंह संधू ने आगामी ब्लॉक समिति और जिला परिषद चुनावों के लिए नेताओं के साथ बैठक की। उन्होंने चुनाव रणनीति पर चर्चा की और कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। 

    prefferd source google
    Hero Image

    भाजपा के जिला अध्यक्ष हरजीत सिंह संधू ने चुनाव को लेकर पार्टी नेताओं के साथ की चर्चा। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, तरनतारन। पंजाब में आगामी दिनों में होने वाले ब्लॉक समिति और जिला परिषद चुनावों को लेकर तरनतारन जिले में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की।

    इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए जिला अध्यक्ष हरजीत सिंह संधू ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ब्लॉक समिति और जिला परिषद चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार है और बीएसएफ हाईकमान की गाइडलाइन के तहत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के चुनाव और पार्टी नेताओं की ड्यूटी को लेकर चर्चा हुई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने कहा कि जैसे पूरे देश में लोग भाजपा के पक्ष में जनादेश दे रहे हैं, वैसे ही पंजाब के लोगों से अपील है कि अगर पंजाब को क्रांति की ओर ले जाना है तो यहां की बाकी राजनीतिक पार्टियों को एक साथ आने और साफ-सुथरी राजनीति करने वाली भाजपा को लाने का मौका दिया जाए, ताकि पंजाब के गांवों में लंबे समय से रुके हुए विकास के काम फिर से शुरू हो सके।

    उन्होंने कहा कि भारत के लगभग सभी राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं और वहां के लोग पूरी तरह से खुश, खुशहाल और सुरक्षित हैं, लेकिन पंजाब में कोई भी सुरक्षित नहीं है और यहां विकास नाम की कोई चीज नहीं है।

    इसलिए पंजाब और तरनतारन जिले के निवासियों से अपील है कि वे ब्लॉक समिति और जिला परिषद चुनावों में अच्छे, ईमानदार, मेहनती नेताओं को चुनें ताकि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार से तरनतारन जिले को स्पेशल पैकेज मिल सके। यह तभी संभव है जब यहां के लोग बाकी पुरानी पार्टियों को छोड़कर एकजुट होकर भाजपा का साथ दें।

    इस मौके पर जिला महामंत्री हरप्रीत सिंह सिंदबाद, सुरजीत सिंह सागर, शिव कुमार सोनी, एससी मोर्चा के प्रधान अवतार सिंह बंटी, किसान मोर्चा के प्रधान डॉ. अवतार सिंह वेईपूई, जिला सचिव पवन देवगन, मंडल प्रधान भोला सिंह राणा, मंडल प्रधान मेहर सिंह बनिया, मंडल प्रधान नरिंदर सिंह, मंडल प्रधान सुखविंदर सिंह, मंडल प्रधान कुलदीप सिंह मलमोहरी, कंवरदीप सिंह पंडोरी सिधवा, पूर्व सरपंच सुखदेव सिंह मालूवाल, डॉ. सुखवंत सिंह मूसे, सविंदर सिंह ठठगढ़, बलजिंदर सिंह चीमा मौजूद थे।