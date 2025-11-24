Punjab Politics: जिला अध्यक्ष हरजीत सिंह संधू ने नेताओं के साथ की बैठक, ब्लॉक समिति-जिला परिषद चुनाव के लिए बनाई रणनीति

जागरण संवाददाता, तरनतारन। पंजाब में आगामी दिनों में होने वाले ब्लॉक समिति और जिला परिषद चुनावों को लेकर तरनतारन जिले में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए जिला अध्यक्ष हरजीत सिंह संधू ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ब्लॉक समिति और जिला परिषद चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार है और बीएसएफ हाईकमान की गाइडलाइन के तहत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के चुनाव और पार्टी नेताओं की ड्यूटी को लेकर चर्चा हुई।

उन्होंने कहा कि जैसे पूरे देश में लोग भाजपा के पक्ष में जनादेश दे रहे हैं, वैसे ही पंजाब के लोगों से अपील है कि अगर पंजाब को क्रांति की ओर ले जाना है तो यहां की बाकी राजनीतिक पार्टियों को एक साथ आने और साफ-सुथरी राजनीति करने वाली भाजपा को लाने का मौका दिया जाए, ताकि पंजाब के गांवों में लंबे समय से रुके हुए विकास के काम फिर से शुरू हो सके।

उन्होंने कहा कि भारत के लगभग सभी राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं और वहां के लोग पूरी तरह से खुश, खुशहाल और सुरक्षित हैं, लेकिन पंजाब में कोई भी सुरक्षित नहीं है और यहां विकास नाम की कोई चीज नहीं है।

इसलिए पंजाब और तरनतारन जिले के निवासियों से अपील है कि वे ब्लॉक समिति और जिला परिषद चुनावों में अच्छे, ईमानदार, मेहनती नेताओं को चुनें ताकि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार से तरनतारन जिले को स्पेशल पैकेज मिल सके। यह तभी संभव है जब यहां के लोग बाकी पुरानी पार्टियों को छोड़कर एकजुट होकर भाजपा का साथ दें।