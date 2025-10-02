Punjab News: ड्रोन से पाकिस्तान से मंगवाया हथियार, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

अमृतसर में सीआईए स्टाफ ने एक ऐसे गिरोह के सदस्य को गिरफ्तार किया है जो ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तान से हथियार मंगवाकर सप्लाई करते थे। गिरफ़्तार किए गए व्यक्ति से हथियार और गोला-बारूद बरामद हुआ है और उस पर मामला दर्ज किया गया है। पूछताछ में पता चला कि आरोपी पाकिस्तान में बैठे तस्करों के साथ वॉट्सऐप के माध्यम से संपर्क में था।

जागरण संवाददाता, अमृतसर। ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तान से अस्लहा मंगवाकर विभिन्न क्षेत्रों में सप्लाई करने वाले गिरोह के एक सदस्य को सीआईए स्टाफ की टीम ने गिरफ्तार किया है। जिससे पिस्टल, मैग्जीन, कारतूस व मोबाइल बरामद कर पुलिस ने अस्लहा एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एसपी (आई) रिपुतपन सिंह ने बताया कि सीआईए स्टाफ के प्रभारी इंस्पेक्टर प्रभजीत सिंह को गुप्त सूचना मिली थी कि थाना खालड़ा के गांव राजोके निवासी कुछ युवक ड्रोन के माध्यम से अस्लहा मंगवाकर अन्य क्षेत्रों में सप्लाई करने का काम करते हैं। हाल ही में इन लोगों ने अस्लहे की खेप मंगवाई है।

उक्त सूचना के आधार पर एएसआई विनोद कुमार पर आधारित पुलिस पार्टी ने नाकाबंदी करके गुरसाहिब सिंह उर्फ साबू निवासी राजोके को काबू करते हुए 30 बोर पिस्टल समेत मैगजीन, दो कारतूस बरामद किए। पड़ताल में आरोपित ने माना कि वॉट्सऐप कॉल के माध्यम से पाक बैठे सम्गलरों से संपर्क बनाता था। उक्त पूछताछ के आधार पर साबू ने अपना मोबाइल भी बरामद करवाया। गुरुवार को उसे अदालत में पेश करके दो दिन का रिमांड लिया गया है।

पाक द्वारा भेजी 580 ग्राम हेरोइन व दो ड्रोन बरामद बीओपी धर्मा पोस्ट के पास बीएसएफ ने एक टूटा हुआ ड्रोन व 580 ग्राम हेरोइन बरामद की। थाना खालड़ा में अज्ञात तस्करों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। एसपी रिपुतपन सिंह ने बताया कि खालड़ा सेक्टर में तैनात बीएसएफ के कंपनी कमांडेंट सुलेश कुमार ने थाना खालड़ा की पुलिस को सूचित किया कि बुधवार की रात को ड्रोन की आहट महसूस करते ही बीएसएफ ने गोलियां चलाईं।

अगले दिन सुबह साढे सात बजे क्षेत्र में सर्च अभियान चलाया जा रहा था। गांव डल निवासी चारण सिंह ने सूचित किया कि बीओपी धर्मा पोस्ट के पास वाले खेत में एक पैकेट पड़ा है। पीले रंग की टेप से लिपटे पैकेट से 580 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। जबकि कुछ दूरी पर टूटा हुआ ड्रोन मिला।