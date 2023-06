अमृतसर, ऑनलाइन डेस्‍क: हरमिंदर साहिब से गुरबानी का प्रसारण सभी के लिए मुफ्त होगा। इसके लिए किसी भी निविदा की आवश्‍यकता नहीं है। पंजाब के मुख्‍यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी दी है। उन्‍होंने कहा कि समाज की मांग के अनुसार, हम सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 में एक नया खंड जोड़ने जा रहे हैं। यह प्रस्‍ताव 20 जून को राज्‍य विधानसभा में पेश किया जाएगा।

"...As per the demand of society, we are going add a new clause to Sikh Gurdwaras Act, 1925 -- broadcast and telecast of 'Gurbani' from Sri Harmandir Sahib (Golden Temple) will be free for all. No tender required...The motion will be introduced in the State Assembly on 20th… pic.twitter.com/9iiaJTxi0n

वहीं इस पर कांग्रेस के सुखपाल सिंह खैरा ने सीएम मान से सवाल भी किया। उन्‍होंने ट्वीट के जरिए कहा कि पंजाब सरकार मौजूदा सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1925 को केंद्रीय अधिनियम के रूप में न तो छेड़छाड़ कर सकती है और न ही इसमें संशोधन कर सकती है।

खैरा ने आगे कहा कि मैं आश्चर्य हूं कि कैसे भगवंत मान उक्त अधिनियम में एक खंड जोड़ने के लिए बोल रहे हैं। हां, विधानसभा एक प्रस्ताव पारित कर सकती है और अपनी मांगों को जोड़ने के लिए केंद्र को भेज सकती है। मेरे ट्वीट का उद्देश्य इस सवाल पर है कि क्या राज्य सरकार ऐसा करने की हकदार है?

As far as my knowledge goes Punjab government cannot tinker or amend or add to the existing Sikh Gurudwara Act 1925 as its a central act! I wonder how @BhagwantMann is speaking to add a clause in the said Act! Yes the Vidhan Sabha can pass a resolution and send it to Center for… pic.twitter.com/RzcJEQUThe— Sukhpal Singh Khaira (@SukhpalKhaira) June 18, 2023