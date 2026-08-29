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Punjab Mandi Rates 29th August: पंजाब के मंडी भाव; गेहूं, चावल, दाल और Gold-Silver Price

By Digital Desk Edited By: Anuj Sharma
Updated: Sat, 29 Aug 2026 07:00 AM (IST)

पंजाब की मंडियों में अनाज, दालों और किराना जिंसों के भाव में उतार-चढ़ाव रहा। जालंधर में जीरा-लाल मिर्च मजबूत रहे, जबकि अमृतसर में बासमती धान के भाव ऊंचे बने।

पंजाब मंडी भाव।

पंजाब मंडी भाव।

HighLights

  1. अमृतसर में बासमती धान और चावल के भाव मजबूत रहे।

  2. जालंधर में जीरा, धनिया, लाल मिर्च जैसी किराना जिंसों में तेजी।

  3. लुधियाना में राजमां चित्रा, अरहर दाल, उड़द के भाव स्थिर।

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। 29 अगस्त को पंजाब की प्रमुख मंडियों व थोक बाजारों में खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, मसालों तथा औद्योगिक धातुओं के कारोबार में मिला-जुला रुख देखने को मिला। अमृतसर मंडी में बासमती धान एवं चावल के भाव मजबूत बने रहे, जहां बासमती 1121 स्टीम 11,500 रुपये और 1121 धान 5,700 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका।

जालंधर मंडी में जीरा, धनिया और तेजा लाल मिर्च जैसी किराना जिंसों में तेजी दर्ज की गई, जबकि गेहूं का भाव 2,945 रुपये प्रति क्विंटल रहा।

लुधियाना में राजमां चित्रा, अरहर दाल और उड़द के भाव स्थिर रहे। 

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अमृतसर मंडी 

जिंस / फसल इकाई न्यूनतम भाव (₹) अधिकतम भाव (₹)
बासमती 1121 स्टीम चावल प्रति क्विंटल 11,300 11,500
बासमती 1121 सेला चावल प्रति क्विंटल 10,000 10,400
शरबती सेला चावल प्रति क्विंटल 6,800 7,000
शरबती स्टीम चावल प्रति क्विंटल 7,700 7,800
1509 सेला चावल प्रति क्विंटल 9,000 9,200
शरबती धान प्रति क्विंटल 3,600 3,700
बासमती 1121 धान प्रति क्विंटल 5,600 5,700
1509 धान प्रति क्विंटल 4,600 4,700
पीआर-11 चावल प्रति क्विंटल 6,200 6,300
देशी चना प्रति क्विंटल 7,400 7,500
चना दाल प्रति क्विंटल 7,700 7,900
गुड़ देशी पंजाब प्रति क्विंटल 5,900 6,000
शक्कर देशी प्रति क्विंटल 6,100 6,200
बूरा खांड प्रति क्विंटल 5,900 5,950

जालंधर मंडी 

जिंस / फसल इकाई न्यूनतम भाव (₹) अधिकतम भाव (₹)
गेहूं दड़ा प्रति क्विंटल 2,940 2,945
परमल कच्चा चावल प्रति क्विंटल 4,100 4,200
परमल सेला चावल प्रति क्विंटल 4,000 4,200
मक्की बिहार प्रति क्विंटल 2,650 2,660
मक्की यूपी प्रति क्विंटल 2,600 2,625
दाल उड़द छिलका प्रति क्विंटल 9,700 11,700
चना देशी छना प्रति क्विंटल 7,450 7,500
दाल चना प्रति क्विंटल 7,600 7,800
काबली चना प्रति क्विंटल 8,000 12,000
राजमां चित्रा पुणे प्रति क्विंटल 8,600 10,500
राजमां चित्रा चीन प्रति क्विंटल 11,500 12,000
राजमां शर्मिली प्रति क्विंटल 8,000 8,300
जीरा प्रति क्विंटल 24,600 27,600
धनिया प्रति क्विंटल 17,200 21,000
लालमिर्च गुन्टूर (334 नं.) प्रति क्विंटल 17,500 18,500
तेजा लाल मिर्च प्रति क्विंटल 26,000 29,800
हल्दी इरोड गट्टा प्रति क्विंटल 18,700 18,800
हल्दी निजामाबाद प्रति क्विंटल 21,300 22,500
काजू (320 नं.) प्रति किग्रा 1,000 1,020
काजू (210 नं.) प्रति किग्रा 1,060 1,090
काजू (240 नं.) प्रति किग्रा 1,030 1,040
काजू (180 नं.) प्रति किग्रा 1,150 1,160
मखाना प्रति किग्रा 800 1,300
गोला प्रति क्विंटल 41,500 46,500

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लुधियाना मंडी 

जिंस / फसल इकाई न्यूनतम भाव (₹) अधिकतम भाव (₹)
राजमां चित्रा प्रति क्विंटल 10,800 12,500
अरहर दाल प्रति क्विंटल 10,200 11,800
उड़द साबुत प्रति क्विंटल 10,000 12,000
उड़द धोया प्रति क्विंटल 11,000 12,500
उड़द छिलका प्रति क्विंटल 10,600 12,000
दाल मसूर प्रति क्विंटल 7,200 10,500
चना दाल प्रति क्विंटल 7,400 8,000
एग्रो प्योर बेसन 35 किग्रा 3,175 3,175
काबली चना प्रति क्विंटल 7,200 11,900
मूंग साबुत प्रति क्विंटल 8,500 9,800
मूंग धोया प्रति क्विंटल 9,300 11,100
चावल डीबी सेला प्रति क्विंटल 9,600 9,700
चावल शरबती स्टीम प्रति क्विंटल 7,600 7,800
चावल 1121 सेला प्रति क्विंटल 10,000 10,200
बिनौला तेल प्रति क्विंटल 15,200 15,200
चावल तेल प्रति क्विंटल 13,300 13,300
सरसों तेल प्रति क्विंटल 16,700 16,800
सरसों खल प्रति क्विंटल 3,550 3,650
बिनौला खल प्रति क्विंटल 4,200 4,300
डीओसी मूंगफली प्रति क्विंटल 38,000 38,000
जीरा प्रति क्विंटल 23,200 26,600
धनिया प्रति क्विंटल 16,800 19,700
हल्दी प्रति क्विंटल 19,200 23,300
केसर (कश्मीरी) प्रति ग्राम 275 280

खन्ना एवं बठिंडा मंडी 

मंडी जिंस / विवरण इकाई भाव / सीमा (₹)

खन्ना

 

 राइसब्रान (खाद्य) प्रति प्वाइंट 230
  राइसब्रान (अखाद्य) प्रति प्वाइंट 228
  खल सरसों प्रति क्विंटल 3,200
  डीओसी राइसब्रान (बैच सफेद) प्रति क्विंटल 1,980
  डीओसी राइसब्रान (कंटीन्यूअस) प्रति क्विंटल 1,980
  सरसों प्रति टन 24,500
  सूरजमुखी प्रति टन 31,000
  गेहूं प्रति क्विंटल 2,840 - 2,850
  आटा 50 किग्रा 1,560 - 1,600
  मैदा 50 किग्रा 1,680 - 1,700
  चोकर 45 किग्रा 1,150
  चोकर 30 किग्रा 700
  सूजी 50 किग्रा 1,715 - 1,725
  मक्की बिहार प्रति क्विंटल 2,700 - 2,750

बठिंडा

 

 रुई जे-34 (पंजाब) प्रति मन 6,850 - 6,950
  रुई जे-34 (हरियाणा) प्रति मन 6,600 - 6,650
  रुई जे-34 (राजस्थान) प्रति मन 6,850 - 6,950
  बिनौला प्रति क्विंटल 4,800 - 4,900
  बिनौला खल प्रति क्विंटल 4,800 - 4,850
  सरसों खल प्रति क्विंटल 3,600 - 3,650
  गेहूं चोकर 29 किग्रा 600
  गेहूं चोकर 50 किग्रा 1,120

अमृतसर सराफा बाजार भाव

धातु / विवरण किस्म / शुद्धता इकाई / मात्रा भाव (₹)
सोना  24 कैरेट प्रति 10 ग्राम 1,58,930
सोना  सोना स्टैंडर्ड प्रति 10 ग्राम 1,61,500
सोना  आभूषण (22 कैरेट) प्रति 10 ग्राम 1,48,200
सोना  गिन्नी प्रति नग 1,23,800
चांदी  चांदी तेजाबी - 2,54,900
चांदी  चांदी का सिक्का - 2,74,000

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