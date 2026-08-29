Punjab Mandi Rates 29th August: पंजाब के मंडी भाव; गेहूं, चावल, दाल और Gold-Silver Price

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। 29 अगस्त को पंजाब की प्रमुख मंडियों व थोक बाजारों में खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, मसालों तथा औद्योगिक धातुओं के कारोबार में मिला-जुला रुख देखने को मिला। अमृतसर मंडी में बासमती धान एवं चावल के भाव मजबूत बने रहे, जहां बासमती 1121 स्टीम 11,500 रुपये और 1121 धान 5,700 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका।