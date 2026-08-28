CM मान से लेकर शिवराज सिंह तक... अमृतसर में लगा दिग्गजों का अखाड़ा, रक्खड़ मेले से कैसे बदलेगा पंजाब का चुनावी गणित?

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। देश भर में रक्षाबंधन के त्योहार के बीच अमृतसर में रक्खड़ पुन्निया (राखी पूर्णिमा) मेले की भी खूब धूम है। एक आम मेले की तरह यह कोई सामान्य मेला नहीं है, बल्कि इसका ऐतिहासिक और धार्मिक जुड़ाव होने के साथ-साथ सियासी महत्व भी है।

तीन दिवसीय लगने वाले इस मेले के पहले दिन यानी शुक्रवार को पंजाब सीएम भगवंत मान, उनकी कैबिनेट, अकाली दल नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ-साथ बीजेपी के कई दिग्गजों ने शिरकत की है। यह मेला कहां आयोजित किया जाता है, इसका इतिहास क्या है और सियासी नुमाइंदों की बड़ी संख्या इस पावन धरती पर अचानक क्यों पहुंच रही है? इन सभी सवालों के जवाब यहां जानेंगे। क्या है रक्खड़ पुन्निया मेला? पंजाब के अमृतसर जिले में एक ऐतिहासिक स्थल है, बाबा बकाला साहिब। हर साल रक्षाबंधन वाले दिन यहां रक्खड़ पुन्निया मेले का आयोजन किया जाता है। रक्खड़ पुन्निया यानी सावन की पूर्णिमा। इस दिन मेले में हिस्सा लेने के लिए देश भर से लाखों श्रद्धालु गुरुद्वारा साहिब में शीश नवाकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। क्या है इतिहास? बाबा बकाला साहिब की यह धरती तीर्थस्थल के साथ-साथ ऐतिहासिक महत्व भी रखती है। इसका इतिहास सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादर जी से से जुड़ा हुआ है। धार्मिक इतिहास के अनुसार, श्री गुरु तेग बहादर जी ने यहां एक भोरे के अंदर रहकर लंबे समय तक तपस्या की थी। तपस्या की कुल अविध 26 वर्ष, 9 महीने और 13 दिन थी।

पंजाब की सियायत में मेले का महत्व पंजाब की सियासत में यह मेला और जगह काफी महत्व रखती है। इस दिन सूबे और सूबे के बाहर के राजनेता मेले में शिरकत करते हैं और कॉन्फ्रेंसों के जरिए जनता से सीधा संवाद करते हैं।

इस मेले के जरिए जनता को साधना आसान होता है, क्योंकि पंजाब के लिए यह जगह धार्मिक रूप से बहुत पवित्र है और मेले के माध्यम से हजारों लोग यहां जुटते हैं, जिन्हें साधना, संवाद करना और कनेक्शन बनाना आसान हो जाता है।