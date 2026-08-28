रक्खड़ पुन्नियां मेले में चन्नी का सरकार पर हमला, रंधावा का अपनी ही पार्टी के नेतृत्व पर वार

जागरण संवाददाता, अमृतसर। रखड़ पुन्नियां मेले के दौरान बाबा बकाला साहिब में आयोजित कांग्रेस रैली में पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने मुख्यमंत्री पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सरकार पर भ्रष्टाचार, नशे और रेत खनन को लेकर गंभीर आरोप लगाए। वहीं, पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने के साथ कांग्रेस के भीतर नेतृत्व को लेकर भी अपनी बात रखी।

चरणजीत सिंह चन्नी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने श्री अकाल तख्त साहिब के साथ टकराव का रास्ता अपनाया और उनके अनुसार मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार खो चुके हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री और विधायक श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार के समक्ष पेश हुए, लेकिन मुख्यमंत्री वहां नहीं पहुंचे।