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रक्षाबंधन पर पंजाब की महिलाओं को मिला शगुन, सीएम बोले- 5.30 लाख महिलाओं के खातों में पहुंचे 181.50 करोड़

By Digital Desk Edited By: Anuj Sharma
Updated: Fri, 28 Aug 2026 05:35 PM (IST)

रक्षाबंधन पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सत्कार योजना के तहत 5.30 लाख महिलाओं के खातों में 181.50 करोड़ रुपये का शगुन भेजा। उन्होंने सरकार की उपलब्धियां भी गिनाईं।

बाबा बकाला साहिब में रैली के दौरान सीएम भगवंत मान।

बाबा बकाला साहिब में रैली के दौरान सीएम भगवंत मान।

HighLights

  1. रक्षाबंधन पर 5.30 लाख महिलाओं को 181.50 करोड़ रुपये।

  2. मुख्यमंत्री मान ने सत्कार योजना के तहत राशि भेजी।

  3. सरकार ने बिजली, रोजगार, शिक्षा में सुधार का दावा किया।

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। रक्षाबंधन के अवसर पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब की महिलाओं को तोहफा देते हुए सत्कार योजना के तहत 5.30 लाख महिलाओं के खातों में 181.50 करोड़ रुपये की राशि भेजी। मुख्यमंत्री ने बाबा बकाला साहिब से प्रदेशवासियों को रखड़ पुन्नियां की बधाई देते हुए कहा कि सरकार ने राखी के मौके पर बहनों से किया वादा पूरा किया है।

मुख्यमंत्री के अनुसार अब तक प्रदेश की कुल 70.92 लाख माताएं और बहनें इस योजना का लाभ ले चुकी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं के सम्मान और आर्थिक मदद के लिए लगातार काम कर रही है।

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CM bhagwant mann

मुख्यमंत्री भगवंत मान अपनी बहन से राखी बंधवाते हुए।

सरकार की उपलब्धियां गिनाईं

भगवंत मान ने कहा कि पंजाब अब दोबारा तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश के करीब 90 प्रतिशत घरों के बिजली बिल शून्य आ रहे हैं। किसानों को खेतों के लिए नहरी पानी उपलब्ध कराने की दिशा में भी सरकार की ओर से काम किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने रोजगार के आंकड़े साझा करते हुए कहा कि उनकी सरकार अब तक 70,840 युवाओं को सरकारी नौकरियां दे चुकी है। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार मिलने से हजारों परिवारों के जीवन में बदलाव आया है।

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सरकारी स्कूलों के परिणाम का किया जिक्र

मुख्यमंत्री ने सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था में सुधार का भी दावा किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों के 882 विद्यार्थियों ने नीट परीक्षा पास की है। उनके अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे सुधारों से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बेहतर अवसर मिल रहे हैं।

भगवंत मान ने कहा कि बिजली, सिंचाई, रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों से पंजाब फिर विकास की पटरी पर लौट रहा है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश जल्द ही देश का नंबर वन राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

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