रक्षाबंधन पर पंजाब की महिलाओं को मिला शगुन, सीएम बोले- 5.30 लाख महिलाओं के खातों में पहुंचे 181.50 करोड़

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। रक्षाबंधन के अवसर पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब की महिलाओं को तोहफा देते हुए सत्कार योजना के तहत 5.30 लाख महिलाओं के खातों में 181.50 करोड़ रुपये की राशि भेजी। मुख्यमंत्री ने बाबा बकाला साहिब से प्रदेशवासियों को रखड़ पुन्नियां की बधाई देते हुए कहा कि सरकार ने राखी के मौके पर बहनों से किया वादा पूरा किया है।

भगवंत मान ने कहा कि बिजली, सिंचाई, रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों से पंजाब फिर विकास की पटरी पर लौट रहा है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश जल्द ही देश का नंबर वन राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।