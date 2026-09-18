Punjab Mandi Bhav 18th September: सोना-चांदी की कीमतों में आया उछाल, गेहूं-दाल और मसालों के भी जानिए दाम

खन्ना राइसब्रान (खाद्य) 220 प्रति प्वाइंट (GST अतिरिक्त)

राइसब्रान (अखाद्य) 218 प्रति प्वाइंट (GST अतिरिक्त)

खल सरसों 3,200 प्रति क्विंटल

डीओसी राइसब्रान (बैच सफेद) 2,100 प्रति क्विंटल

डीओसी राइसब्रान (कंटीन्यूअस) 2,100 प्रति क्विंटल

डीओसी सरसों 27,000 प्रति टन

डीओसी सूरजमुखी 28,000 प्रति टन

गेहूं 2,890 - 2,900 प्रति क्विंटल

आटा 1,590 - 1,600 प्रति 50 किलो

मैदा 1,690 - 1,700 प्रति 50 किलो

चोकर 1,180 प्रति 45 किग्रा

चोकर 750 प्रति 30 किग्रा

सूजी 1,720 - 1,725 प्रति 50 किलो

मक्की (बिहार) 2,700 - 2,750 प्रति क्विंटल

लुधियाना राजमां चित्रा 10,000 - 12,500 प्रति क्विंटल

अरहर दाल 11,000 - 11,500 प्रति क्विंटल

उड़द साबुत 10,500 - 12,500 प्रति क्विंटल

उड़द धोया 11,500 - 12,700 प्रति क्विंटल

उड़द छिलका 10,650 - 12,000 प्रति क्विंटल

दाल मसूर 7,500 - 11,000 प्रति क्विंटल

चना दाल 7,600 - 8,050 प्रति क्विंटल

एग्रो प्योर बेसन 3,220 प्रति 35 किग्रा

काबली चना 7,200 - 12,000 प्रति क्विंटल

मूंग साबुत 8,700 - 9,800 प्रति क्विंटल

मूंग धोया 9,300 - 11,400 प्रति क्विंटल

चावल डीबी सेला 9,400 - 9,500 प्रति क्विंटल

चावल शरबती स्टीम 7,400 - 7,500 प्रति क्विंटल

चावल 1121 सेला 10,000 - 10,200 प्रति क्विंटल

बिनौला तेल 15,400 प्रति क्विंटल

चावल तेल 13,500 प्रति क्विंटल

सरसों तेल 17,000 - 17,025 प्रति क्विंटल

खल सरसों 3,650 - 3,700 प्रति क्विंटल

खल बिनौला 4,200 - 4,300 प्रति क्विंटल

डीओसी मूंगफली 36,500 प्रति क्विंटल

जीरा 23,000 - 26,600 प्रति क्विंटल

धनिया 17,000 - 20,000 प्रति क्विंटल

हल्दी 19,200 - 23,100 प्रति क्विंटल

केसर (कश्मीरी) 275 - 280 प्रति ग्राम

अमृतसर बासमती (1121 नं.) स्टीम 10,800 - 11,000 प्रति क्विंटल

बासमती (1121 नं.) सेला 9,800 - 9,900 प्रति क्विंटल

शरबती सेला 6,300 - 6,400 प्रति क्विंटल

शरबती स्टीम 7,300 - 7,400 प्रति क्विंटल

चावल (1509) नया सेला 7,700 - 7,800 प्रति क्विंटल

धान शरबती 3,500 - 3,550 प्रति क्विंटल

बासमती 1121 धान 5,500 - 5,600 प्रति क्विंटल

धान (1509) नया 3,600 - 3,700 प्रति क्विंटल

पीआर-11 चावल 5,800 - 5,900 प्रति क्विंटल

देशी चना 7,500 - 7,600 प्रति क्विंटल

चना दाल 7,900 - 8,100 प्रति क्विंटल

गुड़ देशी (पंजाब) 5,800 - 5,850 प्रति क्विंटल

शक्कर देशी 5,750 - 5,800 प्रति क्विंटल

बूरा खांड 5,750 - 5,800 प्रति क्विंटल

जालंधर गेहूं दड़ा 2,870 - 2,880 प्रति क्विंटल

चावल परमल कच्चा 3,950 - 4,000 प्रति क्विंटल

चावल सेला 3,800 - 3,900 प्रति क्विंटल

मक्की (बिहार) 2,650 - 2,675 प्रति क्विंटल

मक्की (यूपी) 2,640 - 2,650 प्रति क्विंटल

दाल उड़द छिलका 10,500 - 12,200 प्रति क्विंटल

चना देशी 7,750 - 7,800 प्रति क्विंटल

दाल चना 7,900 - 8,050 प्रति क्विंटल

काबली चना 8,100 - 12,100 प्रति क्विंटल

राजमां चित्रा (पुणे) 10,000 - 12,000 प्रति क्विंटल

राजमां चित्रा (चीन) 12,200 - 12,800 प्रति क्विंटल

शर्मिली 7,600 - 7,800 प्रति क्विंटल

जीरा 24,800 - 27,800 प्रति क्विंटल

धनिया 17,200 - 21,000 प्रति क्विंटल

लालमिर्च गुन्टूर (334 नं.) 17,500 - 18,500 प्रति क्विंटल

लालमिर्च तेजा 26,000 - 29,800 प्रति क्विंटल

हल्दी इरोड गट्टा 19,100 - 19,200 प्रति क्विंटल

हल्दी निजामाबाद 21,900 - 24,700 प्रति क्विंटल

काजू (320 नं.) 1,000 - 1,020 प्रति किलो

काजू (210 नं.) 1,060 - 1,090 प्रति किलो

काजू (240 नं.) 1,030 - 1,040 प्रति किलो

काजू (180 नं.) 1,150 - 1,160 प्रति किलो

मखाना 800 - 1,300 प्रति किलो

गोला 40,000 - 46,500 प्रति क्विंटल

बठिंडा रुई जे-34 (पंजाब) 6,750 - 6,800 प्रति मन

रुई (हरियाणा) 6,725 - 6,800 प्रति मन

रुई (राजस्थान) 6,800 - 6,825 प्रति मन

बिनौला 4,800 - 5,100 प्रति मन

नरमा कपास (नई) 8,600 - 8,800 प्रति मन

खल बिनौला 4,400 - 4,450 प्रति क्विंटल

सरसों खल 3,400 - 3,450 प्रति क्विंटल

गेहूं चोकर 650 प्रति 29 किलो