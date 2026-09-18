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Punjab Mandi Bhav 18th September: सोना-चांदी की कीमतों में आया उछाल, गेहूं-दाल और मसालों के भी जानिए दाम

By Digital Desk Edited By: Anuj Sharma
Published: Fri, 18 Sep 2026 06:02 PM (IST)

18 सितंबर 2026 को सोना-चांदी की कीमतों में उछाल आया। पंजाब की मंडियों में गेहूं, बासमती चावल, दालों, किराना और कपास के ताजा बाजार भाव जारी कर दिए गए हैं।

ये प्रतीकात्मक तस्वीर है।

ये प्रतीकात्मक तस्वीर है।

HighLights

  1. पंजाब की मंडियों में कृषि उत्पादों के ताजा भाव जारी।

  2. फेड रिजर्व के बाद सोने-चांदी की कीमतों में बड़ा उछाल।

  3. गेहूं, दाल, चावल और कपास के नए रेट जानें।

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। 18 सितंबर 2026 को पंजाब की प्रमुख दिसावरी मंडियों में कृषि उत्पादों, अनाज, दालों, किराना और कपास के ताजा बाजार भाव जारी कर दिए गए हैं। इस भाव सूची में खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और भटिंडा की मंडियों के विस्तृत दाम शामिल हैं। आज साराफा बाजार में भी हलचल देखने को मिली। 

फेड रिजर्व के फैसले के बाद सोने और चांदी की कीमतों में उछाल आने लगा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब सोने और चांदी की कीमतें अपने पिछले रिकॉर्ड तोड़ सकती हैं। 

खन्ना मंडी में गेहूं 2,890-2,900 रुपये प्रति क्विंटल और आटा 1,590-1,600 रुपये (50 किलो) दर्ज किया गया। लुधियाना मंडी में दाल-दलहन और किराना के दामों में विविधता देखने को मिली, जहाँ काबली चना 7,200 से 12,000 रुपये प्रति क्विंटल और कश्मीरी केसर 275-280 रुपये प्रति ग्राम के स्तर पर रहा

अमृतसर मंडी में बासमती (1121 नं.) स्टीम चावल के भाव 10,800 से 11,000 रुपये प्रति क्विंटल रहे। वहीं जालंधर मंडी में ड्राई फ्रूट्स और मसालों में तेजा लालमिर्च 26,000 से 29,800 रुपये प्रति क्विंटल के बीच बिकी। बठिंडा मंडी में कपास और रुई के व्यापार में तेजी रही, जहाँ नई नरमा कपास 8,600 से 8,800 रुपये प्रति मन दर्ज की गई। यह दरें व्यापारियों और किसानों दोनों के लिए बाजार का सटीक रुझान दर्शाती हैं

 

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पंजाब की मंडियों के भाव

 

(18-09-2026)

 

मंडी (शहर) वस्तु / अनाज / दाल / किराना दर / भाव (₹ में) इकाई / विवरण
खन्ना राइसब्रान (खाद्य) 220
प्रति प्वाइंट (GST अतिरिक्त)
  राइसब्रान (अखाद्य) 218
प्रति प्वाइंट (GST अतिरिक्त)
  खल सरसों 3,200
प्रति क्विंटल
  डीओसी राइसब्रान (बैच सफेद) 2,100
प्रति क्विंटल
  डीओसी राइसब्रान (कंटीन्यूअस) 2,100
प्रति क्विंटल
  डीओसी सरसों 27,000
प्रति टन
  डीओसी सूरजमुखी 28,000
प्रति टन
  गेहूं 2,890 - 2,900
प्रति क्विंटल
  आटा 1,590 - 1,600
प्रति 50 किलो
  मैदा 1,690 - 1,700
प्रति 50 किलो
  चोकर 1,180
प्रति 45 किग्रा
  चोकर 750
प्रति 30 किग्रा
  सूजी 1,720 - 1,725
प्रति 50 किलो
  मक्की (बिहार) 2,700 - 2,750
प्रति क्विंटल
लुधियाना राजमां चित्रा 10,000 - 12,500
प्रति क्विंटल
  अरहर दाल 11,000 - 11,500
प्रति क्विंटल
  उड़द साबुत 10,500 - 12,500
प्रति क्विंटल
  उड़द धोया 11,500 - 12,700
प्रति क्विंटल
  उड़द छिलका 10,650 - 12,000
प्रति क्विंटल
  दाल मसूर 7,500 - 11,000
प्रति क्विंटल
  चना दाल 7,600 - 8,050
प्रति क्विंटल
  एग्रो प्योर बेसन 3,220
प्रति 35 किग्रा
  काबली चना 7,200 - 12,000
प्रति क्विंटल
  मूंग साबुत 8,700 - 9,800
प्रति क्विंटल
  मूंग धोया 9,300 - 11,400
प्रति क्विंटल
  चावल डीबी सेला 9,400 - 9,500
प्रति क्विंटल
  चावल शरबती स्टीम 7,400 - 7,500
प्रति क्विंटल
  चावल 1121 सेला 10,000 - 10,200
प्रति क्विंटल
  बिनौला तेल 15,400
प्रति क्विंटल
  चावल तेल 13,500
प्रति क्विंटल
  सरसों तेल 17,000 - 17,025
प्रति क्विंटल
  खल सरसों 3,650 - 3,700
प्रति क्विंटल
  खल बिनौला 4,200 - 4,300
प्रति क्विंटल
  डीओसी मूंगफली 36,500
प्रति क्विंटल
  जीरा 23,000 - 26,600
प्रति क्विंटल
  धनिया 17,000 - 20,000
प्रति क्विंटल
  हल्दी 19,200 - 23,100
प्रति क्विंटल
  केसर (कश्मीरी) 275 - 280
प्रति ग्राम
अमृतसर बासमती (1121 नं.) स्टीम 10,800 - 11,000
प्रति क्विंटल
  बासमती (1121 नं.) सेला 9,800 - 9,900
प्रति क्विंटल
  शरबती सेला 6,300 - 6,400
प्रति क्विंटल
  शरबती स्टीम 7,300 - 7,400
प्रति क्विंटल
  चावल (1509) नया सेला 7,700 - 7,800
प्रति क्विंटल
  धान शरबती 3,500 - 3,550
प्रति क्विंटल
  बासमती 1121 धान 5,500 - 5,600
प्रति क्विंटल
  धान (1509) नया 3,600 - 3,700
प्रति क्विंटल
  पीआर-11 चावल 5,800 - 5,900
प्रति क्विंटल
  देशी चना 7,500 - 7,600
प्रति क्विंटल
  चना दाल 7,900 - 8,100
प्रति क्विंटल
  गुड़ देशी (पंजाब) 5,800 - 5,850
प्रति क्विंटल
  शक्कर देशी 5,750 - 5,800
प्रति क्विंटल
  बूरा खांड 5,750 - 5,800
प्रति क्विंटल
जालंधर गेहूं दड़ा 2,870 - 2,880
प्रति क्विंटल
  चावल परमल कच्चा 3,950 - 4,000
प्रति क्विंटल
  चावल सेला 3,800 - 3,900
प्रति क्विंटल
  मक्की (बिहार) 2,650 - 2,675
प्रति क्विंटल
  मक्की (यूपी) 2,640 - 2,650
प्रति क्विंटल
  दाल उड़द छिलका 10,500 - 12,200
प्रति क्विंटल
  चना देशी 7,750 - 7,800
प्रति क्विंटल
  दाल चना 7,900 - 8,050
प्रति क्विंटल
  काबली चना 8,100 - 12,100
प्रति क्विंटल
  राजमां चित्रा (पुणे) 10,000 - 12,000
प्रति क्विंटल
  राजमां चित्रा (चीन) 12,200 - 12,800
प्रति क्विंटल
  शर्मिली 7,600 - 7,800
प्रति क्विंटल
  जीरा 24,800 - 27,800
प्रति क्विंटल
  धनिया 17,200 - 21,000
प्रति क्विंटल
  लालमिर्च गुन्टूर (334 नं.) 17,500 - 18,500
प्रति क्विंटल
  लालमिर्च तेजा 26,000 - 29,800
प्रति क्विंटल
  हल्दी इरोड गट्टा 19,100 - 19,200
प्रति क्विंटल
  हल्दी निजामाबाद 21,900 - 24,700
प्रति क्विंटल
  काजू (320 नं.) 1,000 - 1,020
प्रति किलो
  काजू (210 नं.) 1,060 - 1,090
प्रति किलो
  काजू (240 नं.) 1,030 - 1,040
प्रति किलो
  काजू (180 नं.) 1,150 - 1,160
प्रति किलो
  मखाना 800 - 1,300
प्रति किलो
  गोला 40,000 - 46,500
प्रति क्विंटल
बठिंडा रुई जे-34 (पंजाब) 6,750 - 6,800
प्रति मन
  रुई (हरियाणा) 6,725 - 6,800
प्रति मन
  रुई (राजस्थान) 6,800 - 6,825
प्रति मन
  बिनौला 4,800 - 5,100
प्रति मन
  नरमा कपास (नई) 8,600 - 8,800
प्रति मन
  खल बिनौला 4,400 - 4,450
प्रति क्विंटल
  सरसों खल 3,400 - 3,450
प्रति क्विंटल
  गेहूं चोकर 650
प्रति 29 किलो
  गेहूं चोकर 1,200
प्रति 50 किलो

 

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सराफा बाजार

 

वस्तु / श्रेणी विवरण / शुद्धता दर / भाव (₹ में)
सोना सोना स्टैंडर्ड 1,53,250
  सोना 24 कैरेट 1,53,150
  आभूषण 1,48,440
  गिन्नी 1,12,320 (प्रति नग)
चांदी चांदी 2,44,900
  सिक्का 2,46,500

 

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