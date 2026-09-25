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OPD List: पंजाब के 5 जिलों के प्रमुख अस्पतालों की ओपीडी सूची, आज शुक्रवार को कौन से डॉक्टर रहेंगे उपलब्ध

By Digital Desk Edited By: Anuj Sharma
Published: Fri, 25 Sep 2026 07:00 AM (IST)

पंजाब के 5 प्रमुख अस्पतालों ने शुक्रवार के लिए डॉक्टरों का रोस्टर जारी कर दिया है। यदि आप शुक्रवार को ...और पढ़ें

ये प्रतीकात्मक तस्वीर है।

ये प्रतीकात्मक तस्वीर है।

HighLights

  1. पंजाब के 5 प्रमुख शहरों के अस्पतालों की ओपीडी सूची जारी।

  2. शुक्रवार के लिए डॉक्टरों की उपलब्धता और समय सारणी बताई गई।

  3. अस्पताल जाने से पहले अमृतसर, पटियाला, लुधियाना, जालंधर, बठिंडा की सूची देखें।

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब के 5 शहरों के प्रमुख अस्पतालों में शुक्रवार को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए डॉक्टरों का रोस्टर जारी कर दिया गया है। अगर आप भी शुक्रवार को डॉक्टर को दिखाने की योजना बना रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले विशेषज्ञों की सूची और समय जरूर चेक कर लें।

अधिकांश अस्पतालों में ओपीडी का समय सुबह आठ बजे से दोपहर दो बजे तक निर्धारित है। अमृतसर के गुरु नानक देव अस्पताल, जालंधर के निम्स, लुधियाना के डीएमसी, पटियाला के रजिंदरा अस्पताल और बठिंडा के एम्स में सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। ओपीडी समय और डॉक्टरों की उपस्थिति में अपरिहार्य कारणों से बदलाव संभव है। 

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दैनिक ओपीडी समय-सारणी

अमृतसर: गुरु नानक देव अस्पताल

समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक

शुक्रवार मेडिसिन डॉ. अजय छाबड़ा
    डॉ. सतपाल अलूना
    डॉ. हरप्रीत सिंह आदि
  सर्जरी डॉ. संजीव शर्मा
    डॉ. सुमितोज सिंह
    डॉ. राकेश शर्मा आदि
  आर्थोपेडिक्स डॉ. राजेश कपिला
    डॉ. जसपाल सिंह
    डॉ. धरम सिंह आदि
  मनोरोग डॉ. नीरू बाला
    डॉ. राजीव अरोड़ा
    डॉ. सुमनजीत कौर आदि
  रेडियोलॉजी डॉ. पूनम ओहरी
    डॉ. डेजी गुप्ता
    डॉ. अमनप्रीत कौर

 

पटियाला: रजिंदरा अस्पताल

समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक
 
शुक्रवार ईएनटी डॉ. विशव यादव
    डॉ. रविंदर सिंह
  त्वचा रोग डॉ. डिंपल चोपड़ा
    डॉ. सीमा गोयल
    डॉ. ऋषू सरगल
    डॉ. रूपिंदर वालिया
    डॉ. शिवाली अग्रवाल
    डॉ. हरमीत सिंह
 

लुधियाना, दयानंद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल

समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक

शुक्रवार मेडिसिन डॉ. वंदना मिढा
    डॉ. ज्योति जिंदल
    डॉ. अभिषेक बंसल
  रुमेटोलॉजी डॉ. रोहन गोयल
  नेफ्रोलॉजी डॉ. तनिष धीर
  एंडोक्राइनोलॉजी डॉ. ईशा
  गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डॉ. ओमेश गोयल
    डॉ. अजीत सूद
  न्यूरोलॉजी डॉ. धनंजय गुप्ता
  चेस्ट (छाती रोग) डॉ. अनिल कुमार कश्यप
  बाल रोग (पीडियाट्रिक्स) डॉ. सिद्धार्थ भार्गव
    डॉ. गुरदीप एस. धूरिया
  थैलेसीमिया डॉ. सिद्धार्थ भार्गव
  दंत चिकित्सा डॉ. रीता राय
  त्वचा रोग (डर्माटोलॉजी) डॉ. जसप्रिया संधू
  मनोरोग डॉ. पंकज कुमार
  क्लिनिकल साइकोलॉजी सुश्री पलक उपाध्याय
  सर्जरी / बाल सर्जरी डॉ. वरुण गुप्ता
  प्लास्टिक सर्जरी डॉ. शीरीन शाह
  न्यूरोसर्जरी डॉ. हनिश बंसल
  जी.ई. सर्जरी डॉ. अरुनेश गुप्ता
  यूरोलॉजी / आर्थोपेडिक्स डॉ. हरमनदीप एस. चहल
  इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी डॉ. सुशांत बब्बर
  नेत्र रोग डॉ. पल्लवी सिंह
  ई.एन.टी. डॉ. संजीव पूरी
  स्त्री एवं प्रसूति रोग डॉ. सुनील जुनेजा

 

जालंधर, पिम्स (PIMS)

समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक

शुक्रवार हृदय रोग डॉ. इंदरजोत कौर
  दंत चिकित्सा डॉ. हरवीन
  दंत चिकित्सा डॉ. सुरुचि सेठ
  त्वचा रोग डॉ. जशन
  त्वचा रोग डॉ. निष्ठा
  त्वचा रोग डॉ. करण छाबड़ा
  ई.एन.टी. डॉ. पुलकित
  ई.एन.टी. डॉ. सागर चंद्रा
  गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डॉ. अवनीत कौर
  जनरल मेडिसिन डॉ. बावनीत कौर
  जनरल मेडिसिन डॉ. बापिंदर सिंह पनेसर
  जनरल मेडिसिन डॉ. ममता सुंडा
  जनरल मेडिसिन डॉ. निरंकार सिंह नेकी
  जनरल मेडिसिन डॉ. सुनील कुमार शर्मा
  न्यूरोलॉजी डॉ. सुरभि महाजन
  न्यूरोसर्जरी डॉ. हरनीत सिंह घोत्तरा
  न्यूरोसर्जरी डॉ. रमणदीप सिंह वालिया
  स्त्री एवं प्रसूति रोग डॉ. हरलीन ग्रोवर
  स्त्री एवं प्रसूति रोग डॉ. हरविंदर कौर चीमा
  ऑन्कोलॉजी डॉ. अर्चना दत्ता
  नेत्र रोग डॉ. बरिंदर कौर
  अस्थि रोग डॉ. कशिश तलवार
  अस्थि रोग डॉ. रमिंदर सिंह
  बाल रोग डॉ. अनुराधा बंसल
  मानसिक रोग डॉ. सुमीत कौर मदान
  सर्जरी डॉ. नवजोत सिंह सहोता - II
  सर्जरी डॉ. सरबजीत सिंह - III
  सर्जरी डॉ. सतपाल सिंह - II
  टीबी एवं चेस्ट डॉ. कैलाश कपूर
  टीबी एवं चेस्ट डॉ. मिशा के टंडन
  टीबी एवं चेस्ट डॉ. नरेश कुमार बाठला
  यूरोलॉजी डॉ. सुनीत टंडन

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बठिंडा, AIIMS

समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक

शुक्रवार जलने और प्लास्टिक सर्जरी डॉ. राहुल कौशिक
  हृदय रोग डॉ. भूपिंदर सिंह, डॉ. तेजिंदर सिंह मल्ही
  हृदय और छाती की शल्य चिकित्सा डॉ. राजीव कुमार, डॉ. क्लेन डांटिस
  दंत चिकित्सा डॉ. तरुण कुमार सिंह
  त्वचा और यौन रोग डॉ. शिवानी बंसल
  आहार शास्त्र डॉ. कामना भाटी, एमएस. अंकिता, एमएस. पूजा कुमारी
  कान, नाक और गला डॉ. वैभव सैनी, डॉ. अंकुर मोहन
  सामान्य चिकित्सा डॉ. प्रीति सिंह ढोट, डॉ. अमनदीप कौर, डॉ. दीपक चौधरी, डॉ. मनिंदर कंसल, डॉ. रोहित रैना, डॉ. राजनदीप कौर
  सामान्य शल्य चिकित्सा डॉ. महेंद्र प्रताप सिंह, डॉ. अमृत पाल सिंह राणा, डॉ. विक्रम सैनी
  कैंसर और रक्त रोग चिकित्सा डॉ. प्रशांत छाबड़ा
  गुर्दा रोग डॉ. सौरभ नायक
  मस्तिष्क और रीढ़ की शल्य चिकित्सा डॉ. सर्वप्रीत सिंह ग्रेवाल, डॉ. हरकरण सिंह साहनी
  परमाणु चिकित्सा डॉ. भवय सोनिक
  स्त्री एवं प्रसूति रोग डॉ. लाज्या देवी गोयल, डॉ. नीना सिंह
  नेत्र रोग डॉ. अनुराधा राज
  हड्डी और जोड़ रोग डॉ. पंकज कुमार शर्मा, डॉ. अंकित राय, डॉ. संतोष बेहरा
  बाल चिकित्सा डॉ. अरविंदर वेंडर
  भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास डॉ. चंद्रकांत पिलानिया
  मानसिक रोग डॉ. भारत उदय, डॉ. जवाहर सिंह
  फेफड़े और श्वास रोग डॉ. रामनिवास
  विकिरण कैंसर चिकित्सा डॉ. अनिल कुमार गोयल, डॉ. रोहित महाजन
  पेट और पाचन तंत्र की शल्य चिकित्सा डॉ. गौरव कौशल
  कैंसर की शल्य चिकित्सा डॉ. निखिल गर्ग
  मूत्र और गुर्दा शल्य चिकित्सा डॉ. सुरेश कुमार गोयल

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