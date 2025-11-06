अमृतसर के जठौल गांव में नशा तस्कर के खिलाफ एक्शन, आलीशान कोठी पर चला पंजाब सरकार का बुलडोजर

जागरण संवाददाता, अमृतसर। भारत–पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे गांव जठौल में पंजाब सरकार द्वारा चलाए जा रहे युद्ध नशों के विरुद्ध अभियान के तहत जिला प्रशासन और पुलिस ने नशा तस्कर गुरप्रीत सिंह उर्फ बिल्ला निवासी गांव जठौल की नशा तस्करी से अर्जित धन से बनाई गई आलीशान कोठी पर बुलडोजर चलाया।

जिला पुलिस प्रमुख मनिंदर सिंह ने बताया कि उक्त तस्कर पर एनडीपीएस और अन्य धाराओं के तहत 6 मामले दर्ज हैं। वह इन मामलों में 10 साल की सजा काट रहा है। उन्होंने बताया कि आरोपी ने नशा तस्करी की काली कमाई से सरकारी जमीन पर अवैध रूप से एक विशाल कोठी बना रखी थी, जिसे आज प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया।

एसएसपी ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने नशा तस्करों को साफ संदेश दिया है कि या तो नशा तस्करी छोड़ दो, या पंजाब छोड़ दो।