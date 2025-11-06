Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अमृतसर के जठौल गांव में नशा तस्कर के खिलाफ एक्शन, आलीशान कोठी पर चला पंजाब सरकार का बुलडोजर

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 02:31 PM (IST)

    पंजाब सरकार ने अमृतसर के जठौल गांव में एक नशा तस्कर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी आलीशान कोठी को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई नशीले पदार्थों के खिलाफ सरकार की मुहिम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य राज्य को नशा मुक्त बनाना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नशा तस्करों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    Jagran Photo

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। भारत–पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे गांव जठौल में पंजाब सरकार द्वारा चलाए जा रहे युद्ध नशों के विरुद्ध अभियान के तहत जिला प्रशासन और पुलिस ने नशा तस्कर गुरप्रीत सिंह उर्फ बिल्ला निवासी गांव जठौल की नशा तस्करी से अर्जित धन से बनाई गई आलीशान कोठी पर बुलडोजर चलाया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिला पुलिस प्रमुख मनिंदर सिंह ने बताया कि उक्त तस्कर पर एनडीपीएस और अन्य धाराओं के तहत 6 मामले दर्ज हैं। वह इन मामलों में 10 साल की सजा काट रहा है। उन्होंने बताया कि आरोपी ने नशा तस्करी की काली कमाई से सरकारी जमीन पर अवैध रूप से एक विशाल कोठी बना रखी थी, जिसे आज प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया।
    एसएसपी ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने नशा तस्करों को साफ संदेश दिया है कि या तो नशा तस्करी छोड़ दो, या पंजाब छोड़ दो।

    उन्होंने बताया कि उक्त नशा तस्कर ने सरकारी भूमि पर कब्ज़ा कर निर्माण किया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए आज बुलडोजर चलाया गया।

    पुलिस प्रमुख ने बताया कि पंजाब पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ राज्यभर में व्यापक स्तर पर अभियान चला रही है, जिसमें सीमा पार से होने वाली तस्करी के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर हो रही नशे की बिक्री के खिलाफ भी सख्ती की जा रही है।
    उन्होंने कहा कि डीजीपी गौरव यादव के निर्देश पर नशा तस्करों के खिलाफ बिना किसी नरमी के कार्रवाई की जा रही है। जो भी इस गंदे कारोबार में लिप्त पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।