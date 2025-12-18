Language
    पंजाब में धुंध का ओरेंज अलर्ट, अमृतसर में विजिबिलिटी पहुंची 150 मी,रेल-हवाई रूट प्रभावित, जानें कब होगी बारिश

    Anuj Sharma Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 10:36 AM (IST)

    पंजाब में धुंध का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिससे अमृतसर में विजिबिलिटी 150 मीटर और चंडीगढ़ में शून्य तक पहुंच गई। धुंध के कारण रेल और हवाई याताया ...और पढ़ें

    अमृतसर में सुबह 8 बजे सड़कों पर छाई धुंध।

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब में आज भी धुंध का ओरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब के 11 जिलों में ओरेंज अलर्ट, जबकि अन्य में यलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। अधिकांश जिलों में विजिबिलिटी शून्य दर्ज की जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अमृतसर एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 150 मीटर सुबह दर्ज की गई, जबकि चंडीगढ़ में ये शून्य तक पहुंच चुकी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य में धुंध को लेकर अगले 72 घंटों के लिए चेतावनी जारी की है। वहीं, राहत की बात है कि राज्य में बारिश की संभावनाएं भी बन रही हैं। 20 दिसंबर व 21 दिसंबर को राज्य में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है।

    इस बारिश से जहां प्रदूषण से हल्की राहत मिलेगी, वहीं नमी बढ़ने से सांस की तकलीफों से भी राहत मिलने के आसार हैं।

    धुंध का असर रेल मार्ग पर

    सर्दी के मौसम में धुंध के कारण रेल सेवाओं की रफ्तार प्रभावित हुई है। नई दिल्ली से अमृतसर आने-जाने वाली कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं-

    • आम्रपाली एक्सप्रेस: अमृतसर के लिए 6 घंटे 20 मिनट की देरी से रवाना।
    • अमृतसर एक्सप्रेस: सुबह 3:45 की जगह 4:32 पर चली , 1 घंटा 13 मिनट लेट।
    • शान-ए-पंजाब: 33 मिनट की देरी से रवाना हुई।
    • अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस: 7:20 के बजाय 7:38 पर चली, जो 18 मिनट लेट है।
    • अमृतसर सुपरफास्ट एक्सप्रेस: 10:25 के बजाय 11:57 पर चली , जो 1 घंटा 27 मिनट लेट है।
    • पश्चिम एक्सप्रेस: 11:05 के बजाय 11:40 पर चली, तकरीबन 40 मिनट देरी से।

    हवाई रूट भी हुआ प्रभावित

    धुंध के कारण श्री गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ानों के संचालन पर असर पड़ा।

    • एयर इंडिया एक्सप्रेस (दुबई से अमृतसर): निर्धारित समय 1:00 बजे के बजाय सुबह 5:55 बजे उतरी,  लगभग 6 घंटे देरी से।
    • इंडिगो (अमृतसर से दिल्ली): 6:35 के बजाय 7:40 पर रवाना, लगभग 1 घंटा 5 मिनट देरी से।

    धुंध के कारण रात के तापमान में हल्की बढ़ौतरी दर्ज

    पंजाब पर छाए हल्के बादलों व धुंध की स्थिति के बीच दिन व रात के तापमान में हल्की-हल्की बढ़ौतरी देखने को मिल रही है। वहीं दिन व रात का तापमान भी सामान्य से 2 से 4 डिग्री तक अधिक देखने को मिल रहा है। राज्य के औसत तापमान में सुबह 0.3 डिग्री की बढ़ौतरी दर्ज की गई, जो सामान्य से 3.5 डिग्री अधिक रही।

    वीरवार सुबह दिन का सबसे कम तापमान एसबीएस नगर में 6.9 डिग्री देखने को मिला है। इसके अलावा अमृतसर में तापमान 9.1 डिग्री, लुधियाना में 9.8 डिग्री, पटियाला में 10.4 डिग्री,  पठानकोट में 10 डिग्री, बठिंडा में 7.5 डिग्री, फरीदकोट में 7 और गुरदासपुर में 8 डिग्री दर्ज किया गया है।

    प्रदूषण से घुंट रही सांसें

    बारिश खुलकर ना होने से राज्य में प्रदूषण से राहत नहीं मिली है। अमृतसर में सुबह 10 बजे औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 167, बठिंडा में 106, जालंधर में 167, खन्ना में 199, लुधियाना में 132, मंडीगोबिंदगढ़ में 239, पटियाला में 132 और रूपनगर में 195 दर्ज किया गया।

    जानें आज कैसा रहेगा दिन का तापमान

    अमृतसर- आज हल्के बादल रहेंगे। तापमान 10 से 20 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है।

    जालंधर- आज हल्के बादल रहेंगे। तापमान 10 से 20 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है।

    लुधियाना- आज हल्के बादल रहेंगे। तापमान 11 से 21 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है।

    पटियाला- आज हल्के बादल रहेंगे। तापमान 10 से 23 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है।

    मोहाली- आज हल्के बादल रहेंगे। तापमान 9 से 22 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है।