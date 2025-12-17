पंजाब में 72 घंटे धुंध का अलर्ट, कई जगह विजिबिलिटी शून्य, तकरीबन ट्रेनें लेट, अमृतसर से दो फ्लाइटें रद्द

जागरण संवाददाता, अमृतसर । मौसम विज्ञान केंद्र ने पंजाब में आगामी 72 घंटों के लिए घने कोहरे (धुंध) को लेकर अलर्ट जारी किया है। अलर्ट के अनुसार बुधवार और वीरवार को राज्य के 14 जिले धुंध की चपेट में रहेंगे, जबकि शुक्रवार को पूरे पंजाब के लिए कोहरे का अलर्ट घोषित किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बुधवार की सुबह की शुरुआत भी कई इलाकों में घनी धुंध के साथ हुई, जिसका सीधा असर हवाई और रेल यातायात पर देखने को मिला। मिली जानकारी के अनुसार अमृतसर में सुबह करीब 6 बजे तक विजिबिलिटी लगभग शून्य दर्ज की गई। हालांकि श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कैट-3 लैंडिंग सिस्टम उपलब्ध होने के कारण अधिकांश उड़ानों को संचालन में खास दिक्कत नहीं आई।

इसके बावजूद श्रीनगर में मौसम साफ न होने और कम विजिबिलिटी के कारण दो उड़ानों को रद्द करना पड़ा। इनमें अमृतसर से श्रीनगर और श्रीनगर से अमृतसर आने-जाने वाली फ्लाइट शामिल हैं। एयरपोर्ट प्रशासन के अनुसार यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया।

अमृतसर-जालंधर हाईवे पर तकरीबन 9 बजे भी धुंध का असर देखने को मिला। ट्रेनों पर असर, स्थिति के लिए 139 पर करें फोन धुंध का असर रेल यातायात पर भी साफ दिखाई देने लगा है। उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कोहरे के अलर्ट के बाद कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं, जबकि कुछ ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। रेलवे विभाग ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे यात्रा पर निकलने से पहले रेलवे के सूचना सिस्टम या 139 हेल्पलाइन पर ट्रेन की स्थिति की जानकारी जरूर हासिल कर लें।

मौसम विभाग ने वाहन चालकों को भी सावधानी बरतने की अपील की है। खासकर सुबह और देर रात के समय दृश्यता कम रहने की संभावना है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है। विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन धुंध और कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है।