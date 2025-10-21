दीवाली पर दमघोंटू हुई पंजाब की हवा, रूपनगर में 500 पहुंचा AQI, जानें अन्य शहरों का हाल
दीपावली की रात पंजाब के कई शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) बेहद खराब रहा। रूपनगर में AQI 500 तक पहुँच गया, जो सबसे अधिक था। लुधियाना, जालंधर, पटियाला और अमृतसर में भी AQI खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। मंडी गोबिंदगढ़ सबसे प्रदूषित शहर रहा, जहाँ AQI 271 मापा गया।
जागरण संवाददाता, पटियाला। कल सोमवार को दीपावली की रात जहां पंजाब के सभी प्रमुख शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब कैटेगरी में रहा वहीं आज मंगलवार सुबह भी यही स्थिति बनी हुई है । दीपावली की रात लुधियाना में अधिकतम एक्यूआई स्तर 438 दर्ज किया गया।
इसके साथ ही रूपनगर में एक्यूआई 500 रहा जो के अधिकतम दर्ज किया गया। आज मंगलवार सुबह राज्य के प्रमुख शहरों लुधियाना, जालंधर, पटियाला , अमृतसर में एक्यूआई खराब कैटेगरी में पाया गया है।
मंगलवार सुबह 8:30 बजे सबसे अधिक एक्यूआई 271 मंडी गोबिंदगढ़ में पाया गया। दूसरे स्थान पर 268 एक्यूआई के साथ लुधियाना रहा। इसी तरह जालंधर में एक्यूआई 242, अमृतसर में 212 और पटियाला में एक्यूआई 204 रिकॉर्ड किया गया । इसी समय बठिंडा में एक्यूआई 140 दर्ज किया गया।
