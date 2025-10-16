Language
    पंजाब के ज्यादातर जिलों में 21 को मनाई जा रही दिवाली, लेकिन 20 को होगी सरकारी छुट्टी

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 09:04 AM (IST)

    पंजाब में दिवाली की तारीख को लेकर भ्रम है। ज्यादातर जिलों में दिवाली 21 अक्टूबर को मनाई जा रही है, जबकि सरकार ने 20 अक्टूबर को छुट्टी घोषित की है। इस वजह से लोगों में दुविधा है कि किस दिन दिवाली मनाएं। सरकार ने यह छुट्टी दिवाली की तैयारियों के लिए घोषित की है, लेकिन इससे भ्रम और बढ़ गया है।

    पंजाब के ज्यादातर जिलों में 21 को मनाई जा रही दिवाली (File Photo)

    संवाद सहयोगी, अमृतसर। प्रदेश दिवाली को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की अमावस्या तिथि 20 अक्टूबर को दोपहर 3:45 मिनट पर शुरू होगी और 21 अक्टूबर को शाम 5:55 मिनट पर समाप्त होगी। ऐसे में इस बार दिवाली किस दिन मनाई जाएगी, इसे लेकर लोग असमंजस में हैं। प्रदेश में किसी जिले में दिवाली 20 को मनाई जा रही है तो किसी जिले में 21 को।

    इसे लेकर श्री दुर्ग्याणा तीर्थ की अध्यक्ष प्रो. लक्ष्मीकांता चावला ने कहा कि सरकार यह स्पष्ट करे कि दिवाली कब मनाई जाएगी। उनका कहना था कि पंजाब सरकार ने बीस अक्टूबर को अवकाश घोषित कर दिया है, जबकि दिवाली 21 अक्टूबर को है। प्रो. लक्ष्मीकांता चावला ने मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार रवि भगत से बात की और कहा कि इस संबंध में मुख्यमंत्री भगवंत मान से बात कर पंजाबवासियों को यह स्पष्ट करें कि दिवाली कब है।

    जालंधर में श्री हरि दर्शन मंदिर अशोक नगर के प्रमुख पुजारी पंडित प्रमोद शास्त्री के मुताबिक इस बार दिवाली 21 अक्टूबर को मनाई जाएगी। वहीं, मालेरकोटला व संगरूर जिले के पुरोहितों व आचार्यों के अनुसार दिवाली 21 को मनाई जाएगी। गुरदासपुर जिले के अच्चलेश्वर धाम मंदिर के प्रबंधक, बटाला के राम तलाई मंदिर के प्रबंधक ने भी 21 को ही दिवाली मनाने की मांग की है।

    बात अगर फिरोजपुर जिले की करें तो पंजाबी पंचांग और सर्व मंदिर केंद्रीय सभा, फिरोजपुर के सर्वसम्मति से लिए गए मत के आधार पर 21 को ही दिवाली मनाने का फैसला लिया गया है। वहीं, लुधियाना जैसे बड़े जिले में भी पंजाब ब्राह्मण वेलफेयर बोर्ड ने पंचांग के अनुसार दिवाली 21 को ही मनाने का फैसला लिया है। हालांकि रूपनगर, मुक्तसर, फिरोजपुर, बठिंडा जिले में 20 को दिवाली मनाने का फैसला लिया गया है।