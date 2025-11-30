पंजाब में शीतलहर का येलो अलर्ट होने से बढ़ेगी ठिठुरन, 3 डिग्री से कम हुआ न्यूनतम तापमान
पंजाब में शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है, जो अगले 48 घंटों तक बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार, जालंधर, फिरोजपुर, मोगा, फरीदकोट, फाजिल्का, मुक्तसर और बठिंडा सहित 7 जिले प्रभावित हैं। तापमान सामान्य से कम रहने और ठिठुरन बढ़ने की संभावना है। अमृतसर और जालंधर में हल्के बादल छाए रहने का अनुमान है, जबकि लुधियाना, पटियाला और मोहाली में आसमान साफ रहेगा।
जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब में शीतलहर को लेकर यलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये अलर्ट 7 जिलों के लिए जारी किया गया है, वहीं ये मौसम अगले 48 घंटों तक बने रहने का अनुमान है। बीती शाम तापमान सामान्य से 0.8 डिग्री कम रहा है। अनुमान है कि आज रविवार के न्यूनतम तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी।
मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज राज्य के 7 जिले शीतलहर से प्रभावित हैं। जिनमें जालंधर, फिरोजपुर, मोगा, फरीदकोट, फाजिल्का, मुक्तसर और बठिंडा शामिल हैं। ये अलर्ट सोमवार के लिए भी जारी किया गया है।
इस दौरान इन जिलों का तापमान सामान्य से कम रहने का अनुमान है और यहां ठिठुरन बढ़ सकती है। जबकि मंगवारत से तापमान सामान्य के करीब रहने का अनुमान है।
पंजाब के तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। शनिवार शाम का अधिकतम तापमान 0.8 डिग्री गिरा। हालांकि, ये सामान्य के करीब बना हुआ है। जबकि अमृतसर का अधिकतम तापमान 22.5 डिग्री, लुधियाना का 24.4 डिग्री, पटियाला का 25.3 डिग्री, पठानकोट का 24.1 डिग्री, गुरदासपुर का 26.5 डिग्री और बठिंडा का 27.1 डिग्री दर्ज किया गया है।
जानें आज कितना रहेगा राज्य के शहरों का अनुमानित तापमान
अमृतसर- आज हल्के बादल छाए रहने का अनुमान है। तापमान 7 से 22 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है।
जालंधर- आज हल्के बादल छाए रहने का अनुमान है। तापमान 7 से 22 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है।
लुधियाना- आसमान साफ रहेगा। तापमान 8 से 24 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है।
पटियाला- आसमान साफ रहेगा। तापमान 9 से 24 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है।
मोहाली- आसमान साफ रहेगा। तापमान 9 से 25 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है।
