पंजाब में शीतलहर का येलो अलर्ट होने से बढ़ेगी ठिठुरन, 3 डिग्री से कम हुआ न्यूनतम तापमान

जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब में शीतलहर को लेकर यलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये अलर्ट 7 जिलों के लिए जारी किया गया है, वहीं ये मौसम अगले 48 घंटों तक बने रहने का अनुमान है। बीती शाम तापमान सामान्य से 0.8 डिग्री कम रहा है। अनुमान है कि आज रविवार के न्यूनतम तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी।

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज राज्य के 7 जिले शीतलहर से प्रभावित हैं। जिनमें जालंधर, फिरोजपुर, मोगा, फरीदकोट, फाजिल्का, मुक्तसर और बठिंडा शामिल हैं। ये अलर्ट सोमवार के लिए भी जारी किया गया है। इस दौरान इन जिलों का तापमान सामान्य से कम रहने का अनुमान है और यहां ठिठुरन बढ़ सकती है। जबकि मंगवारत से तापमान सामान्य के करीब रहने का अनुमान है। पंजाब के तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। शनिवार शाम का अधिकतम तापमान 0.8 डिग्री गिरा। हालांकि, ये सामान्य के करीब बना हुआ है। जबकि अमृतसर का अधिकतम तापमान 22.5 डिग्री, लुधियाना का 24.4 डिग्री, पटियाला का 25.3 डिग्री, पठानकोट का 24.1 डिग्री, गुरदासपुर का 26.5 डिग्री और बठिंडा का 27.1 डिग्री दर्ज किया गया है।