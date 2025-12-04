पंजाब के आठ जिलों में शीतलहर का प्रकोप जारी, सामान्य से 2 डिग्री नीचे गिरा तापमान; जानें अपडेट

अनुज शर्मा, अमृतसर। पंजाब के 8 जिले आज, गुरुवार, शीतलहर की चपेट में हैं। लेकिन शुक्रवार से राहत मिलती दिख रही है।

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य का औसत तापमान सामान्य से 2 डिग्री से भी नीचे दर्ज किया जा रहा है।

आने वाले दिन राहत के साथ इसमें भी थोड़ा सुधार देखने को मिल सकता है। लेकिन, मौसम शुष्क बना हुआ है, जिसके चलते प्रदूषण से राहत मिलती नहीं दिख रही।

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार शीतलहर का सबसे अधिक असर राजस्थान से सटे जिलों में हैं।

पंजाब के जालंधर, फिरोजपुर, फरीदकोट, मोगा, फाजिल्का, मुक्तसर, बठिंडा और मानसा में इसका असर देखने को मिलेगा। यहां तापमान सामान्य से नीचे रहने का अनुमान है और लोगों को ठिठुरन महसूस होगी।

राज्य का औसत अधिकतम तापमान सामान्य से 2.2 डिग्री नीचे है, जबकि न्यूनतम तपमान सामान्य से 2.4 डिग्री कम है।

अमृतसर में बुधवार सुबह सबसे कम तापमान फरीदकोट में 2.6 डिग्री दर्ज किया गया है। जबकि अमृतसर में ये 5.3 डिग्री, लुधियाना में 5.4 डिग्री, पटियाला में 5 डिग्री,पठानकोट में 5.3 डिग्री और बठिंडा में 4 डिग्री रहा।

वहीं अधिकतम तापमान अमृतसर में 20.2 डिग्री, लुधियाना में 22.4 डिग्री, पटियाला में 22.6 डिग्री और फरीदकोट में 22 डिग्री और गुरदासपुर में 22.5 डिग्री दर्ज किया गया।

राज्य में मौसम अभी शुष्क बना हुआ है। आने वाले 5 दिन बारिश के भी आसार नहीं बन रहे। ऐसे में राज्य के लोगों को प्रदूषण से भी राहत नहीं मिलती दिख रही।

बुधवार जारी बुलेटिन के अनुसार जालंधर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 203, खन्ना 150, लुधियाना 133, मंडी गोबिंदगढ़ 165, पटियाला में 137 और बठिंडा में 78 दर्ज किया गया।

जानें आज कैसा रहेगा पंजाब के प्रमुख शहरों में मौसम

अमृतसर- हल्के बादल छाने का अनुमान है। तापमान 6 से 20 डिग्री के बीच रह सकता है।

जालंधर- हल्के बादल छाने का अनुमान है। तापमान 6 से 20 डिग्री के बीच रह सकता है।

लुधियाना- हल्के बादल छाने का अनुमान है। तापमान 5 से 22 डिग्री के बीच रह सकता है।

पटियाला- हल्के बादल छाने का अनुमान है। तापमान 5 से 23 डिग्री के बीच रह सकता है।

मोहाली- हल्के बादल छाने का अनुमान है। तापमान 6 से 23 डिग्री के बीच रह सकता है।