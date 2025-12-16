पंजाब में ठंड का कहर जारी, 24 तारीख से बंद हो जाएंगे स्कूल; धुंध से अमृतसर में 19 उड़ानें प्रभावित

जागरण टीम, अमृतसर। पंजाब में धुंध का असर विमान सेवाओं पर पड़ने लगा है। सोमवार को अमृतसर एयरपोर्ट पर 19 उड़ानों की आवाजाही प्रभावित हुई, जबकि एअर इंडिया की दिल्ली व एयर एशिया की कुल्लू उड़ान रद रही।

बठिंडा 4.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ प्रदेश में सबसे ठंडा रहा। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को कई जिलों में घनी धुंध पड़ सकती है।

18 दिसंबर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके बाद पंजाब में और ठंड बढ़ेगी। वहीं पंजाब सरकार ने स्कूलों में सर्दी की छुट्टियों की घोषणा कर दी है। स्कूल 24 से 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। इंडिगो की सुबह 6:35 बजे दिल्ली से आने वाली उड़ान करीब छह घंटे बाद दोपहर 12:29 बजे अमृतसर में लैंड हुई। एअर इंडिया की सुबह 7:05 बजे जाने वाली उड़ान रद रही।