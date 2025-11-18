पंजाब: भारत-पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन, हेरोइन और पिस्तौल का जखीरा जब्त, BSF की सतर्कता से हथियारों की तस्करी नाकाम
पंजाब में भारत-पाकिस्तान सीमा पर, सीमा सुरक्षा बल ने तस्करी के प्रयासों को विफल करते हुए ड्रोन, हेरोइन, पिस्तौल और कारतूस बरामद किए। अमृतसर और फिरोजपुर में अलग-अलग अभियानों में, बीएसएफ ने हेरोइन के पैकेट, एक पिस्तौल और एक ड्रोन सहित हथियारों का जखीरा जब्त किया। बीएसएफ की सतर्कता से सीमा पार तस्करी की कोशिश नाकाम कर दी गई।
जागरण संवाददाता, अमृतसर। भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तस्करी के प्रयासों को नाकाम करते हुए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने पंजाब फ्रंटियर ने ड्रोन, हेरोइन, हथियार और गोला-बारूद की बड़ी खेप बरामद की है। बीएसएफ की सतर्कता और लगातार की जा रही आपरेशनल कार्रवाई के चलते तीन अलग-अलग स्थानों से यह महत्वपूर्ण बरामदगी हुई है।पहली कार्रवाई में बीएसएफ के सतर्क जवानों ने मंगलवार शाम अमृतसर जिले के गांव दलेरी के खेतों में तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान पीले चिपकने वाले टेप में लिपटी एक पिस्तौल मिली, जिसे तस्करी के मकसद से खेतों में छिपाया गया था।
दूसरी घटना फिरोजपुर बार्डर की है, जहां तकनीकी इनपुट के आधार पर गांव गट्टी राजोके के पास बीएसएफ ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान जवानों को 600 ग्राम हेरोइन का एक पैकेट बरामद हुआ। माना जा रहा है कि यह खेप ड्रोन के जरिए भारत में भेजी गई थी।
तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण कार्रवाई अमृतसर में हुई। मंगलवार सुबह सूचना पर कार्रवाई करते हुए बीएसएफ ने गांव नेस्ता के बाहरी इलाके में तलाशी अभियान चलाया। सर्च के दौरान जवानों ने डीजेआई मैविक 3 क्लासिक ड्रोन, पिस्तौल और 10 जिंदा कारतूस बरामद किए।
