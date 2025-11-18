पंजाब: भारत-पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन, हेरोइन और पिस्तौल का जखीरा जब्त, BSF की सतर्कता से हथियारों की तस्करी नाकाम

जागरण संवाददाता, अमृतसर। भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तस्करी के प्रयासों को नाकाम करते हुए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने पंजाब फ्रंटियर ने ड्रोन, हेरोइन, हथियार और गोला-बारूद की बड़ी खेप बरामद की है। बीएसएफ की सतर्कता और लगातार की जा रही आपरेशनल कार्रवाई के चलते तीन अलग-अलग स्थानों से यह महत्वपूर्ण बरामदगी हुई है।पहली कार्रवाई में बीएसएफ के सतर्क जवानों ने मंगलवार शाम अमृतसर जिले के गांव दलेरी के खेतों में तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान पीले चिपकने वाले टेप में लिपटी एक पिस्तौल मिली, जिसे तस्करी के मकसद से खेतों में छिपाया गया था।