पंजाब में ब्लॉक समिति और जिला परिषद चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू, अजनाला में प्रशासन और पुलिस की तैयारियां तेज

अनुज शर्मा, अमृतसर। पंजाब में ब्लॉक समिति और जिला परिषद चुनावों की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है। चुनावी गहमागहमी के बीच आज, सोमवार, से नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 4 दिसंबर तक चलेगी।

एसडीएम अजनाला रवींद्र सिंह अरोड़ा के अनुसार, 5 दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 6 दिसंबर को उम्मीदवार अपने नामांकन वापस ले सकेंगे। इसके बाद चुनावी मैदान पूरी तरह साफ हो जाएगा।

अजनाला क्षेत्र में चुनावों के रिटर्निंग ऑफिसर एवं एसडीएम ने बताया कि नामांकन केंद्र की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

पहले दिन कोई भी उम्मीदवार नामांकन दाखिल करने नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराया जाएगा।

उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें।

चुनावों को लेकर पंजाब पुलिस भी पूरी तरह सक्रिय है। नामांकन केंद्रों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

डीएसपी अजनाला गुरविंदर सिंह ने बताया कि अजनाला और रमदास क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष निगरानी की जा रही है।

सभी संवेदनशील और अति-संवेदनशील बूथों की पहचान कर वहां अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा।

उन्होंने शरारती तत्वों को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी तरह का उपद्रव या कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।