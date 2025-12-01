Language
    पंजाब में ब्लॉक समिति और जिला परिषद चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू, अजनाला में प्रशासन और पुलिस की तैयारियां तेज

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 02:11 PM (IST)

    पंजाब में ब्लॉक समिति और जिला परिषद चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। एसडीएम अजनाला के अनुसार, नामांकन 4 दिसंबर तक भरे जाएंगे, जिसके बाद पत्रों की जांच होगी। चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस सतर्क है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।

    एसडीएम अजनाला रविंदर सिंह नामांकन से पहले अधिकारियों व पुलिस टीमों से बातचीत करते हुए (फोटो: जागरण)

    अनुज शर्मा, अमृतसर। पंजाब में ब्लॉक समिति और जिला परिषद चुनावों की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है। चुनावी गहमागहमी के बीच आज, सोमवार, से नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 4 दिसंबर तक चलेगी।

    एसडीएम अजनाला रवींद्र सिंह अरोड़ा के अनुसार, 5 दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 6 दिसंबर को उम्मीदवार अपने नामांकन वापस ले सकेंगे। इसके बाद चुनावी मैदान पूरी तरह साफ हो जाएगा।

    अजनाला क्षेत्र में चुनावों के रिटर्निंग ऑफिसर एवं एसडीएम ने बताया कि नामांकन केंद्र की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

    पहले दिन कोई भी उम्मीदवार नामांकन दाखिल करने नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराया जाएगा।

    उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें।

    चुनावों को लेकर पंजाब पुलिस भी पूरी तरह सक्रिय है। नामांकन केंद्रों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

    डीएसपी अजनाला गुरविंदर सिंह ने बताया कि अजनाला और रमदास क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष निगरानी की जा रही है।

    सभी संवेदनशील और अति-संवेदनशील बूथों की पहचान कर वहां अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा।

    उन्होंने शरारती तत्वों को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी तरह का उपद्रव या कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।