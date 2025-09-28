Amritsar Encounter: अमृतसर में खालिस्तान समर्थक आतंकी मुठभेड़ में घायल, पन्नू के लिए लिख रहा था नारे

अमृतसर में पुलिस ने खालिस्तान समर्थक आतंकियों के साथ मुठभेड़ की। कचहरी के पास पुलिस क्वार्टरों के सुनसान इलाके में हुई इस कार्रवाई में एक आरोपित घायल हो गया जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राथमिक जांच में पता चला है कि ये आरोपित खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के लिए दीवारों पर खालिस्तान के नारे लिख रहे थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पुलिस द्वारा रविवार को खालिस्तान समर्थक आतंकी का एनकांउटर किया गया।