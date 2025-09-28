Amritsar Encounter: अमृतसर में खालिस्तान समर्थक आतंकी मुठभेड़ में घायल, पन्नू के लिए लिख रहा था नारे
अमृतसर में पुलिस ने खालिस्तान समर्थक आतंकियों के साथ मुठभेड़ की। कचहरी के पास पुलिस क्वार्टरों के सुनसान इलाके में हुई इस कार्रवाई में एक आरोपित घायल हो गया जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राथमिक जांच में पता चला है कि ये आरोपित खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के लिए दीवारों पर खालिस्तान के नारे लिख रहे थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब के अमृतसर जिले के कचहरी के पास पुलिस क्वार्टरों के सुनसान इलाके में अमृतसर कमिश्रनरेट पुलिस द्वारा रविवार को खालिस्तान समर्थक आतंकी का एनकांउटर किया गया। एक आरोपित के पैर पर गोली लगी है और वह घायल है।
उसे अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। प्राथमिक जांच में पता चला है कि आरोपित खालिस्तानी आतंकी गुरपतपंत सिंह पन्नु के लिए इशारे पर अमृतसर के कई इलाकों की दीवारों पर खालिस्तान के स्लोगन लिख रहे थे। इसे करने के बाद आरोपित भूमिगत हो जाते और पुलिस इन्हें तलाशती रहती।
बता दें प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस नाम का चीफ गुरपतवंत सिंह पन्नू लंबे समय से पंजाब में अशांति फैलाने के लिए कई प्रयास कर रहा है। कुछ देर में सीपी गुरप्रीत सिंह घुम्मन इस बारे में जानकारी देंगे।
