अमृतसर: छठ पूजा संपन्न होने के बाद नहर पर 'कचरे की बाढ़', बदबू से बेहाल शहरवासी; प्रशासन से सख्त एक्शन की गुहार

संवाद सहयोगी, अमृतसर। गुरु नगरी में महापूर्व छठ पूजा संपन्न होने के बाद पुल तारा वाला अपर दोआब नहर किनारे गंदगी के अंबार लगे हुए है। नहर किनारे सैर करने वाले लोगों ने बताया कि छठ पूजा के दौरान सैकड़ों लोग नहर किनारे पूजन करने के लिए आए, यहां पूजा सामग्री और कई तरह कि दुकानें भी सजी थी, परंतु छठ पूजा संपन्न होते ही लोगों और दुकानदारों ने यहां तरह-तरह का कचरा फेंक दिया, जिससे नहर के दोनों किनारे गंदगी का अंबार लगा हुआ हैँ।

इसके नहर में गिरने से पानी दूषित कर रहा है। नहर के किनारों पर सड़े हुए फल, केले के छिलके, पूजा में लिए गए फूलों के हार और अन्य बिखरा हुआ कचरा बदबू मार रहा है। जिसके कारण यहां से निकलना मुश्किल हो रहा है।

लेकिन प्रशासन कि ओर से यहा कि साफ-सफाई पर ध्यान नही दिया जा रहा है। यहां मौजूद लोगों ने कहा कि कोई भी पूजा का त्योहार होता है तो लोग नहर और किनारों पर कई तरह की सामग्री फैंक कर गंदगी डाल देते है।

लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्दी नहर के किनारों की सफाई करवा कर लोगों को आ रही मुश्किल और नहर के पानी को दूषित होने से बचाया जाए।

सिमरदीप सिंह ने कहा कि नहर किनारे गंदगी डालने वालों पर प्रशासन कानूनी कार्रवाई करे ताकि कोई भी नहर के आस-पास गंदगी न डाले।