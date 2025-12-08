अमृतसर: हवालात में युवक की मौत मामले में एक सप्ताह में पुलिस देगी रिपोर्ट, मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान

जागरण संवाददाता, अमृतसर। जंडियाला गुरु थाने की हवालात में नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोपित गुरप्रीत सिंह की मौत के मामले में पंजाब मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लेते हुए डीजीपी और एसएसपी अमृतसर (देहात) से एक सप्ताह में जवाब मांगा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आदेश दिया गया है कि मौत के कारणों का सारा ब्योरा इतने समय के भीतर देना होगा। यही नहीं, सोमवार की सुबह न्यायाधीश के आदेश पर डाक्टरों के बोर्ड ने मृतक गुरप्रीत सिंह का पोस्टमार्टम किया। उक्त कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही गुरप्रीत सिंह की मौत के कारण का पता लग सकेगा।

उधर, सोमवार को न्यायाधीश ने पुलिस थाना जंडियाला गुरु की जांच टीम सहित हवालात में बंद चार अन्य आरोपितों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। यह चारों आरोपित शनिवार रात गुरप्रीत सिंह के साथ हवालात में बंद थे। मानवाधिकार आयोग ने रिपोर्ट में गुरप्रीत सिंह की मेडिकल हिस्ट्री, दर्ज की गई एफआइआर का ब्योरा और थाने के सभी सीसीटीवी कैमरों का रिकार्ड भी तलब किया है।

परिवार के सदस्यों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि शनिवार शाम जंडियाला गुरु थाने की पुलिस ने गुरप्रीत सिंह को हेरोइन सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। आरोपित को रात हवालात में रखा गया था।