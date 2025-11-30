पुलिस के रडार पर कंचनप्रीत, खंगाल रही आपराधिक रिकॉर्ड; पति अमृतपाल के खिलाफ 17 मामले दर्ज
तरनतारन उपचुनाव में अकाली उम्मीदवार सुखविंदर कौर की बेटी कंचनप्रीत कौर का आपराधिक रिकॉर्ड पुलिस खंगाल रही है। कंचनप्रीत पर अमृतसर और तरनतारन में पांच केस दर्ज हैं, जबकि उनके पति अमृतपाल पर 17 केस हैं। अदालत ने कंचनप्रीत को राहत दी है पर पुलिस उन्हें विदेश जाने से रोकने का प्रयास कर रही है।
जागरण संवाददाता, अमृतसर। तरनतारन उप चुनाव में अकाली उम्मीदवार सुखविंदर कौर की बेटी कंचनप्रीत कौर का आपराधिक रिकार्ड पुलिस ने खंगालना शुरू कर दिया है। कंचनप्रीत कौर के खिलाफ अमृतसर (देहात) पुलिस और तरनतारन में कुल पांच केस दर्ज हैं। जबकि उसके पति अमृतपाल सिंह बाठ के खिलाफ पुलिस रिकार्ड में 17 केस बताए गए है।
हालांकि, शनिवार की रात को लगी अदालत ने कंचनप्रीत कौर को राहत दी है। लेकिन पुलिस उसे विदेश जाने से रोकने के लिए प्रत्येक प्रयास कर रही है। आरोप है कि कंचनप्रीत कौर और उसके पति अमृतपाल सिंह का आपराधिक रिकार्ड खंगाला जा रहा है।
अपराध में दोनों की एक साथ संलिप्तता को लेकर जांच जारी है। कोई पुलिस अधिकारी इस मामले पर खुलकर नहीं बता रहे। लेकिन केसों में कंचनप्रीत की भूमिका तलाशने को लेकर प्रयास जारी हैं।
